Der erste Knall Die Kampfmittelexperten aus Zeithain haben ihren ersten Fall 2017 gehabt. Der stellte sich als besonders kompliziert heraus.

Entschärfen, bergen, vernichten – dazu rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst im vergangenen Jahr knapp 700 Mal aus. Doch nicht immer konnten die gefährlichen Funde – zum Beispiel zentnerschwere Fliegerbomben wie auf dem Foto – vor Ort entschärft werden. 16 Mal wurde gesprengt. So auch am Mittwoch in Nordsachsen. © Ralf Hirschberger/dpa

Eine britische Fliegerbombe wurde am Mittwoch am Werbeliner See im Landkreis Nordsachsen kontrolliert gesprengt. Sie war tags zuvor bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn im Leipziger Norden gefunden worden, konnte aber vor Ort nicht entschärft werden, teilte der sächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) mit. Der verantwortliche Sprengmeister Joachim Kniesche habe deshalb beschlossen, die Bombe einige Kilometer zu dem See zu transportieren, um unter anderem die Anwohner – etwa 700 Menschen hatten ihre Wohnungen in der Nacht sicherheitshalber verlassen müssen – nicht zu gefährden. Bei der Sprengung kamen dann sogenannte Flexitanks zur Anwendung, die erst seit etwa zwei Jahren zum Standardprogramm des KMBD gehören.

Um die Druckwelle bei großen Sprengungen zu dämmen, wurden früher Papierschnipsel und Erde verwendet, erklärt KMBD-Sprecher Jürgen Scherf. Jetzt nutze man mehrere Wasserbehälter, die im aktuellen Fall mit etwa 60 000 Liter Wasser gefüllt wurden. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, das nimmt die ganze Energie auf“, so Jürgen Scherf. Zwar würde die Sprengung trotzdem noch eine 30 bis 35 Meter hohe Fontäne auslösen, die Umgebung würde dadurch aber allenfalls nass. Gänzlich ungefährlich sei das Prozedere trotzdem nicht. „Von der Bombe bleibt im Prinzip nichts übrig“, so Jürgen Scherf, „außer Splitter, die sehr scharf sein können.“ Deshalb wurde auch am Werbeliner See ein 1 000-Meter-Sperrkreis errichtet und das Gelände im Nachhinein vom KMBD abgesucht. Die Reste der 250-Kilo-Bombe landeten schließlich – wie alle in Sachsen gefundenen Kampfmittel – in der Zeithainer Zerlegeeinrichtung (KMZE). Insgesamt kamen dort im vergangenen Jahr etwa 135 Tonnen an.

Das ist allerdings nur noch etwa die Hälfte des Vorjahres, und auch die Einsätze des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind von etwa 870 im Jahr 2015 auf knapp 700 gesunken. „Es zeichnet sich eine Tendenz ab, wir scheinen den Höhepunkt überschritten zu haben. Das ist 70 Jahre nach Kriegsende aber auch zu hoffen“, so Jürgen Scherf. Großen Optimismus will er trotzdem nicht verbreiten.

Denn die Bombenfunde sind beispielsweise in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. „Das hängt immer von den Aufträgen ab“, erklärt der Pressesprecher. So sei der KMBD derzeit zum Beispiel in Belgern aktiv, wo die Sowjetarmee einen sogenannten Luftschießplatz betrieb. „Wir kommen jetzt langsam in den Kernbereich der Abwurfschneise. Deshalb gehen die Bombenfunde rauf.“

Insgesamt summierte sich die gefundene Abwurfmunition im vergangenen Jahr auf knapp 13 Tonnen. Dazu kamen mehr als 95 Tonnen Artilleriemunition, also zum Beispiel Gewehrgranaten, knapp 24 Tonnen Nahkampfmittel wie Handgranaten und Minen sowie unzählige Waffen und Waffenteile. Einmal geborgen, werden die Kampfmittel nach Zeithain transportiert und dort in speziell abgesperrten und gesicherten Bunkern zwischengelagert. „Und was einmal in der KMZE ist, kommt da nicht wieder raus“, betont Jürgen Scherf. Stattdessen durchlaufen die Funde einen vorgeschriebenen Kreislauf.

Die entschärften Fliegerbomben beispielsweise werden in Scheiben zersägt und der Sprengstoff dann in einem Abbrandofen ausgebrannt. Gewehrmunition wird dagegen im Detonationsofen kontrolliert gesprengt und Waffen in der thermischen Anlage so geschmolzen, dass sie nicht mehr verwendbar sind. Die dabei entstandenen Stäube werden fachgerecht entsorgt und der Schrott wiederverwertet, so Jürgen Scherf.

Letzteres passiert nun wohl auch mit den Resten der Leipziger Fliegerbombe. Deren Bergung war der erste große Einsatz des KMBD in diesem Jahr.

