Fußball – Landesklasse Nord Der erste Gradmesser Zum Punktspielauftakt reist der Döbelner SC zu Aufsteiger SV Naunhof. Dessen Stärke ist sehr schwer einzuschätzen.

DSC-Spieler Max Zimmermann (rechts) hat eine vielversprechende Vorbereitung gespielt. Umso bitterer ist es, dass der Deckungsspieler nach einer Verletzung im Pokalspiel vergangene Woche erst einmal ausfallen wird. © André Braun

Die Vorbereitung ist gespielt, das erste Pokalspiel – das diese Saison allerdings das einzige bleiben wird – absolviert. Am Sonntag beginnt für die Fußballer des Döbelner SC der Punktspielernst und damit der erneute Kampf um den Klassenerhalt in einer Liga, in der in der Saison 2017/18 wohl kaum eine Handvoll Teams um die Meisterschaft kämpfen werden, während sich der Großteil der Mannschaften nach unten orientieren muss.

Vorjahresvize VfK Blau-Weiß Leipzig ist in der Spitzengruppe sicher ebenso gesetzt wie der HFC Colditz, der nach wie vor einen starken Spielerkader vorzuweisen hat, oder Landesligaabsteiger SG Taucha, der vergangene Woche die Hausdorfer aus dem Pokal warf. Interessant wird auch sein, wie sich Aufsteiger SV Naunhof schlägt, der bekanntlich recht ordentliches Spielermaterial aufbieten kann. Eine erste Antwort auf diese Frage gibt es bereits am Sonntag, denn da gastiert der Döbelner SC beim Aufsteiger im Muldental und will dort keineswegs eine Auftaktniederlage hinnehmen. Eher als die Naunhofer jedenfalls sind wohl die weiteren Aufsteiger SV Süptitz und auch Rotation Leipzig ins Feld der Teams zu zählen, die Probleme bekommen werden. Dabei haben großstädtische Mannschaften aber immer noch Möglichkeiten, aus einem breiteren Spielerspektrum schöpfen zu können, als die aus der Provinz. Und so wäre es nicht verwunderlich wenn sich mit dem TSV Schildau oder dem SV Eintracht Sermuth solche hinten einreihen. Die restlichen Mannschaften sind im Tabellenmittelfeld zu erwarten, wobei der SV Liebertwolkwitz, FSV Krostitz und ESV Delitzsch im vorderen und FC Bad Lausick, Bornaer SV und Roter Stern Leipzig eher im hinteren Mittelfeld rangieren dürften. Dabei sind speziell die Connewitzer, im vergangenen Jahr als Elfter immerhin ohne Abstiegssorgen, eine Wundertüte für die es nach vorn, wie hinten gehen kann.

Von vorderen Tabellengefilden zu träumen, sind die Döbelner derzeit weit weg. In der Vorbereitung zeigte die Mannschaft von Trainer Uwe Zimmermann, dass sie sich gegen vergleichbare Konkurrenz durchaus behaupten kann, während es gegen den vorjährigen Meister Lipsia Eutritzsch eine deftige Niederlage gab. Wichtig erscheint beim Umbruch, in der sich die Mannschaft derzeit befindet, dass neben den vielen jungen Akteuren mehrere erfahrene Akteure der Mannschaft ihr Gesicht geben.

Da spricht es Bände, dass der 33-jährige bisherige Co-Trainer René Hüttmann sich noch einmal der Herausforderung Landesklasse stellt. Nicht nur, um zu helfen, sondern weil es ihm Spaß macht, in dieser Truppe zu spielen. Ein Fingerzeig, dass es trotz aller sportlichen Probleme in der vergangenen Saison in der Mannschaft stimmt, alle an einem Strang ziehen und in den nächsten Jahren im Heinz-Gruner-Sportpark etwas aufbauen wollen.

