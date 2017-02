Der erste Faschingsakt ist geschafft Ehe die Narren feiern können, sind unheimlich viele Handgriffe nötig. Manche Helfer packen seit Jahrzehnten an – sogar Fremde.

zurück Bild 1 von 3 weiter Michael Koslowski (links) und Steffen Richter sind nicht nur bei den Faschingsfeiern selbst in vorderer Reihe dabei. Beide helfen auch bei der Verwandlung der Turn- in eine Art Festhalle. Steffen Richter hat als Techniker die Requisiten wie die Stadttore konzipiert. © André Braun Michael Koslowski (links) und Steffen Richter sind nicht nur bei den Faschingsfeiern selbst in vorderer Reihe dabei. Beide helfen auch bei der Verwandlung der Turn- in eine Art Festhalle. Steffen Richter hat als Techniker die Requisiten wie die Stadttore konzipiert.

Peter Grune (links) ist seit 1978 schon Chef der dreitägigen Aufbauaktion. Olaf Roßberg gehört zum Team, das für den rechten Teil der Stadttor-Requisite zuständig ist.

André Funke hat sich um die Wanddekoration gekümmert. Die ist diesmal nicht handgemalt, aber keineswegs weniger ansehnlich. Der eine oder andere CCL-Aktive ist darauf sogar wiederzufinden.

Obwohl es eine große Baustelle ist, geht es in der Karl-Zimmermann-Turnhalle relativ ruhig und irgendwie geordnet zu. In fast jeder Ecke stehen Gruppen von Männern, alle erledigen eine andere Aufgabe. Unter der eigentlichen Bühne steht ein großes Podest. Das montieren abschließend die Mitarbeiter der Firma Eschenbach, von der der Carnevalclub Leisnig (CCL) diese nötigen Teile geordert hat. Ansonsten schrauben, hämmern und bohren – wenn’s nötig ist – die Karnevalisten selbst.

Jeder weiß inzwischen, was seine Aufgabe ist. Neben den Bühnen wachsen die Stadttore und das Podest für Live-Band und DJ. Auf einem rollbaren Gerüst arbeiten sich Männer auf beiden Längsseiten der Turnhalle nach vorn. Auf der einen bringt André Funke federführend die zum Motto passende Dekoration an. Die war jahrelang von Günter Rott handgemalt. Nun müssen die CCL-Akteure ohne den verstorbenen Hobbymaler aus Leisnig auskommen. Funke hat sich daher selbst in seiner Döbelner Firma Arten & Vielfalt hingesetzt und die neuartigen Wandplakate entworfen. Bauern, Frauen und andere Figuren des Mottos hat André Funke witzig in Szene gesetzt. Wer sich einen Augenblick mehr Zeit nimmt, der erkennt sicher auch den einen oder anderen Karnevalisten in der Deko wieder. Der früherer Leisniger, der jetzt in Leipzig wohnt, hat diese Aufgabe gern übernommen. Zum Fasching und anderen Verpflichtungen des CCL wie dem Altstadtschauspiel kommt Funke selbstredend in seine alte Heimat zurück. „Ich bin Leisniger, da gibt’s gar keine Frage.“

Auf der Hallenseite gegenüber kann jeder wie in den Vorjahren das Motto nachlesen – falls er es im Laufe eines langen, närrischen Abends vergessen sollte. Über der Bar haben die Karnevalisten Dutzende Werbebanner von denjenigen Firmen angebracht, die das Treiben oftmals ebenso schon seit Jahren unterstützen.

„Wir sind gut vorangekommen“, findet Peter Grune. Bei dem 77-Jährigen laufen seit sage und schreibe fast 40 Jahren die Fäden des Aufbaus in der Turnhalle und vorher im Johannistal zusammen. Drei Tage ist dafür Zeit. Dann wollen die nächsten ihre Vorbereitungen treffen und beispielsweise die Bar aufbauen und einrichten. Grune wird mit Fragen überschüttet, verweist an andere Karnevalisten, muss Entscheidungen treffen. Er ist in diesen Tagen der wohl gefragteste Mann. An ihn vorbei werden die Bühnenaufbauten, Requisiten und vieles mehr in Einzelteilen hereingetragen, parat gelegt. Insgesamt sind die Teile, die die Faschingsakteure verbauen und benötigen, auf drei, manchmal auch vier Lager im Stadtgebiet verteilt.

Das Ganze ist Schlepperei. Nicht nur deshalb sind die Älteren froh, dass auch viele Jüngere mit anpacken. Peter Grune würde die Regie beim Aufbau auch gern einem Nachfolger überlassen. Den hat er sich schon ausgeguckt. Ob seine Rechnung aufgeht, davon wird er sich wohl überraschen lassen müssen – und bis dahin weiter als Chef der Aufbautruppe fungieren.

Den schwierigsten Part, so schätzt Grune ein, haben die Helfer schon am ersten Tag gemeistert. Unter der gesamten Hallendecke hängt ein Tarnnetz. Bis das so hängt, wie es soll, haben die Männer ganz schön geschwitzt. Gut, dass sie sich das auf Lars Wilke verlassen können. Er hat sich über die Jahre sozusagen als Spezialist in Sachen Decke und Boden spezialisiert. Das Parkett der Turnhalle decken die Faschingsaktiven seit jeher mit einem Belag ab. „Lars weiß genau, wo welches Stück hingehört“, lobt Wolfgang Rölle. Der langjährige Programmdirektor hat sich für den Aufbaumarathon einen Arbeitsanzug angezogen. Das Anweisungengeben überlässt er an diesen Tagen anderen.

Wilke hat sich wie die meisten, die arbeiten gehen, für den Faschingsaufbau freigenommen. Für die Rentner unter den Helfern ist es unerheblich, wann sie gebraucht werden. Verlassen kann sich der CCL seit Jahren auch auf Arbeitslose, die anpacken. „Wir sprechen sie an, und sie sind da“, sagt Peter Grune, ehe er sich den nächsten Fragen zum Aufbau widmen muss.

Die Termine:

Tickets gibt es noch für die Abendveranstaltungen am 18. und 27. Februar (Rosenmontag). Am 26. Februar um 12 Uhr startet am Markt der große Umzug, danach ist Kinderfasching.

Vorverkaufsstellen:

Tickets gibt es in Leisnig im Gästeamt und an der Tankstelle, in Döbeln im ADAC-Treffpunkt. Sie sind im Vorverkauf zwei Euro günstiger als an der Tageskasse.

