Der erste Blick ins DDR-Museum Im Dezember zieht die Ausstellung von Radebeul ins Albertplatz-Hochhaus.Für Investor Peter Simmel auch ein Risiko.

Das erste Ausstellungsstück fährt bereits durch das zukünftige DDR-Museum am Albertplatz: Investor Peter Simmel steuert ein Jawa-Moped von 1962 bei. © Rene Meinig

Trabbis, Colormat-Fernseher und Pouva Start-Kameras: Die Tage der Ostprodukte im insolventen Radebeuler DDR-Museum sind gezählt. Ende Dezember wird die Ausstellung schließen. Dann beginnt der Umzug der Exponate in das Dresdner Albertplatz-Hochhaus. Das gehört Peter Simmel. Leicht hat sich der Investor die Entscheidung nicht gemacht, die Radebeuler Sammlung zu kaufen, sagte er am Donnerstag zu seinen Museumsplänen in der Dresdner Neustadt.

So waren die Besucherzahlen im Radebeuler Haus vergangenes Jahr von fast 60 000 auf rund 41 000 gesunken. Und überhaupt sind Museen Betriebe, die sich ohne Zuschüsse nur schwer über Wasser halten können. „Das ist nicht einfach für jemanden, der eigentlich wirtschaftlich denken soll“, sagt Simmel, gebürtiger Münchener und Betreiber von 20 Edeka-Märkten in Bayern, Thüringen und Sachsen. Doch dann habe er das Museum besucht. „Wie ich so hineinging, wurde ich daran erinnert, wie ich im Osten ankam und liebevoll aufgenommen wurde. Das hat mich sehr berührt.“ Als er wieder herauskam, habe er gedacht: Es wäre jammerschade, wenn das zugrunde geht. Simmel zahlt für die komplette Sammlung 50 000 Euro. Eine Bauchentscheidung, die er im Nachhinein nicht bereut, sagt er. „Jungen Menschen muss gezeigt werden, wie zweierlei Deutschland funktioniert hat. Ein Blick in die Vergangenheit ist sinnvoll, damit Deutschland so bleibt, wie es ist – und besser wird.“

Der Geschäftsmann in ihm sagt aber auch: „Es wird nicht funktionieren, wenn ich die Hände in den Schoß lege.“ Simmels Ziel sind 100 000 Besucher im Jahr. Deshalb will er in seinen Supermärkten für die Ausstellung werben, Barkas-Treffen und Rundfahrten mit DDR-Oldtimern veranstalten. Die Exponate – immerhin über 60 000 Einzelstücken – möchte Simmel nicht wahllos aneinanderreihen. Ein erfahrener Museumsplaner soll die Schau deshalb konzeptionieren und als Kurator langfristig begleiten. Aber, so versichert Simmel: „Weggeworfen wird nichts, alle Stücke werden erhalten.“ Auch die vielen Leihgaben würden eingebunden. Der 57-Jährige will die Leitung an den bisherigen Museumsgeschäftsführer, Hans Joachim Stephan, übergeben. Auch den Radebeuler Mitarbeitern werde ein Job in Dresden angeboten.

Bis Ende Oktober führt der Insolvenzverwalter die Geschäfte des Radebeuler Museums. Anschließend übernimmt Simmel den Betrieb. Bis Ende Dezember. Dann wird die Ausstellung schließen und der Umzug nach Dresden beginnt. Ab Januar können Besucher an WBS-70-Küchen und Konsum-Theken vorbeischlendern, so der Plan. Dafür starten in den nächsten Wochen die Arbeiten. Im Hochhaus werden die erste und die zweite Etage ausgebaut. Zwei Durchbrüche ermöglichen den Übergang ins benachbarte Einkaufszentrum, wo eine leere Ladenfläche im ersten Geschoss ebenfalls Platz für Ausstellung bietet. Insgesamt stehen zwischen 1 800 und 2 200 Quadratmeter zur Verfügung.

Simmel schätzt die Ausbaukosten auf etwa 250 000 Euro. Hinzu kommt der Umzug: Vor allem die Autos sind nicht so leicht ins Einkaufszentrum zu bekommen. „Notfalls nehmen wir die Fenster raus und heben die Fahrzeuge mit einem Kran rein“, sagt Peter Simmel. Das Museum soll sieben Tage die Woche zugänglich sein, wahrscheinlich zwischen 10 und 19 Uhr. Der Eintritt werde neun Euro für Erwachsene betragen, so wie in Radebeul. Ob das zu hoch oder niedrig ist, kann Simmel noch nicht sagen. „Ich habe keine Erfahrungen.“

Falls die Fläche in Zukunft nicht reicht, könnte das Museum im Hochhaus in weitere Etagen ziehen. Derzeit sind nur die achte und die neunte Etage vermietet. Die siebte Etage soll bald belegt sein, so Simmel. Außerdem gebe es Anfragen von Rechtsanwälten, Steuerberatern und IT-Firmen. Der Imbiss im Erdgeschoss hat derzeit geschlossen. Laut Simmel gibt es Probleme zwischen den Gesellschaftern. Der Investor hat den Betreibern angeboten, den Zehnjahres-Mietvertrag vorzeitig zu kündigen. Vielleicht ein Platz für die 70er-Jahre-Bar, die sich noch im Radebeuler Museum befindet.

