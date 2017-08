Der erste Blick Bei der Sommergrafikwerkstatt in Moritzburg haben sich die Kinder im Gelände selbst porträtiert. Die Arbeiten sind jetzt zu sehen.

Paul begutachtet seine Arbeit. Alena ist die nächste an der Presse. © SZ/Sven Görner

Vorsichtig hebt Paul das Blatt von der Druckplatte und schaut sich neugierig sein Kunstwerk an. Alena wartet schon darauf, dass sie als Nächste an die Presse kann. Der Elf- und die Zehnjährige gehören zu den fünf Teilnehmern der Sommergrafikwerkstatt für Kinder, die in dieser Woche im Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg stattfindet. Unter Anleitung von Museumspädagogin Maja Nagel haben sich die Kinder in den vergangenen Tagen im Gelände des Hauses gegenseitig porträtiert. Im Raum mit der aktuellen Sonderausstellung zum 150. Geburtstag der großen Künstlerin entstanden dann auch Selbstporträts. Und schließlich ritzten Teilnehmer dort auch ihre Motive in die Druckplatten. Gestern wurden die Kaltnadelradierungen gedruckt. Am heutigen Freitagmittag wird schließlich noch eine kleine Ausstellung mit den entstandenen Arbeiten eröffnet.

