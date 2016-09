Der erste Asphalt ist drauf An der Kötzschenbrodaer Straße geht der Bau jetzt mit sichtbar größeren Schritten voran. Vieles ist nicht mehr sichtbar. Aber die Planer sehen schon das Ende.

Auf der Kötzschenbrodaer Straße: Während vom Gottesacker aus Richtung Panzerstraße schon der Asphaltuntergrund bereitet ist, muss an den neuen Fußwegen noch einiges getan werden. Wie die Bürgersteige angelegt sind, ist anhand der gesetzten Bordsteine schon gut erkennbar. © Arvid Müller

Die meisten Anwohner an der Baustelle Kötzschenbrodaer Straße sehen das Geschehen vor ihren Haustüren inzwischen gelassener. Teilweise parken sie schon wieder ihre Fahrzeuge auf der Straße. Obwohl die noch lange nicht fertig gebaut ist. Doch die Straße sieht schon wieder wie eine Straße aus.

Was ist geschehen in den letzten Wochen? Die zeitaufwendigen Arbeiten am Unterbau sind abgeschlossen. Dort, wo sich früher bei jedem Grundwasseranstieg, erst recht bei Hochwasser, das Wasser staute und die Straße brüchig machte, gibt es jetzt eine durchlässige Schotterschicht. Erst der undurchlässige Lehm ausgebaggert und dann Schicht für Schicht wieder solide aufgebaut, soll die Straße künftig viel weniger anfällig für Witterung und Wasser sein.

Auch, weil das Wasser jetzt gut gesammelt Richtung Elbe abfließen kann. Bauer Dubrow aus Serkowitz hat sich zwar immer noch um die Abflussmündung an der Elbe gekümmert, allein schon um seine Wiesen östlich von der Panzerstraße zu entwässern, aber eine ordentliche Straßenentwässerung war das nicht. Jetzt gibt es die. Unter der Kötzschenbrodaer werden die Wasser zusammengeführt und in einen neuen Kanal neben der Panzerstraße zur Elbe gebracht. Die Mündung dort ist mit Natursteinen neu ausgemauert und wird jetzt der Aufgabe wirklich gerecht. Die für die Trasse angelegte Baustraße ist inzwischen wieder verschwunden. Es sieht wieder nach Kuhweide aus, obwohl drunter ein dickes Rohr liegt.

Neue Gräben für Leitungen

Auch von dieser Straßenentwässerung sieht der Bürger heute nicht mehr viel. Was er sieht, ist Asphalt auf der Kötzschenbrodaer Straße – und zwar schon von der Einmündung Am Gottesacker bis zur Schleiferei kurz nach der Friedhofsmauer Richtung Osten. Von Osten kommend mussten sich die Bauarbeiter in den letzten Tagen noch um das ordentliche Verlegen der Leitungen für Telekom und Strom kümmern. Viel zu dicht unter der Oberfläche waren die bisher am Straßenrand vergraben worden. Ein Saugbagger am Straßenrand über den Elbwiesen hat neue Gräben angelegt. In denen verschwinden die Leitungen diesmal wesentlich sicherer.

Die neuen Lichtmasten stehen am Straßenrand und sind angeschlossen. Der Fußweg und der Fahrradweg von der neuen Kreuzung Weintraubenstraße bis zur Panzerstraße ist zu erkennen. Auch schon die neue Verkehrsinsel, die es Fußgängern und Radfahrern leichter machen soll, hier den Anschluss Richtung Elbe zu finden.

Und, weiter westlich, vor der Friedhofsmauer bis zum Ende der Baustelle, ist der Fußweg mit seinen Bordsteinkanten nahezu vollständig angelegt. Die obere Schicht fehlt noch über dem durchlässigen Schotter. Die Stahldeckel für die Entwässerungseinlässe liegen zur Montage bereit.

„Wir mussten das Asphaltieren erst einmal aussetzen. Der Regen vorige Woche hat das Weiterarbeiten verhindert“, sagt Ronald Ramisch. Er ist der Projektsteuerer für die Sanierung der Kötzschenbrodaer Straße im Auftrag der Stadt. Doch in diesem Monat soll beim Thema Asphalt noch einiges passieren. Es fehlen eine acht Zentimeter starke Binderschicht und eine abschließende vier Zentimeter starke Schicht für die eigentliche Fahrbahn.

Asphaltiermaschinen, wie sie heute eingesetzt werden, sind teuer. Deshalb soll möglichst alles in einem Ritt durchgezogen werden. Stabiles, trockenes Wetter vorausgesetzt. In den nächsten Wochen bis Ende September sollen die Maschinen und deren Bediener die Hauptarbeit leisten.

Noch viele kleinere Puzzlearbeiten sind ebenfalls zu erledigen, sagt der Projektsteuerer. Etwa dort, wo von Grundstückseigentümern Land abgekauft wurde, um einen ordentlich begehbaren Fußweg anlegen zu können. An solchen Stellen müssen beispielsweise Zäune errichtet und Grundstückseinfriedungen hergestellt werden.

Ronald Ramisch will nichts früher versprechen. „Aber 30. November als Bauende, das halte ich jetzt für sehr realistisch.“

