Der Erste am Ziel muss nicht der Sieger sein Beim Handicaplauf in Meißen gelten auf der langen Strecke eigene Gesetze. Heute wird der Wettkampf gestartet.

Er hat Tradition, findet in diesem Jahr zum 29. Mal statt und kann überaus spannend sein. Die Rede ist vom Meißner Handicaplauf, der heute im Stadion „Heiliger Grund“ in der Domstadt gestartet wird. Der Wettkampf gehört zur Serie des Meißner Sparkassencups. Erwartet werden vom Veranstalter SV Elbland Coswig-Meißen daher nicht nur Läufer aus dem Landkreis.

Gelaufen werden, je nach Altersklasse, Strecken von 1, 4 und zehn Kilometer auf Asphalt, Feld- und Wiesenwegen. Der erste Start erfolgt 18.10 Uhr im Stadion. Die Teilnahmemeldung ist bis 17.45 Uhr möglich.

Was aber verbirgt sich nun unter dem Begriff „Handicaplauf“? Es ist eine eher einfache Angelegenheit. „Bei der Handicapwertung ist nicht derjenige Sportler Sieger, der als Erster das Ziel erreicht. Vielmehr gewinnt der Athlet, für den der günstigste Quotient aus Körpergewicht, Körpergröße, Alter am Wettkampftag sowie der erreichten Laufzeit errechnet wird. Also: Laufzeit (in Sekunden) plus Größe (in Zentimeter) dividiert durch Alter (in Jahren) plus Gewicht (in Kilogramm). Deshalb müssen sich die Teilnehmer vor dem Start messen und wiegen lassen. Die Handicap-Wertung ist nach Angaben der Veranstalter jedoch ausschließlich auf der Zehn-Kilometer-Strecke möglich. Unabhängig davon gehen die tatsächlichen Platzierungen in die Wertung um den Sparkassencup ein.

Der Handicaplauf erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Bei der 28. Auflage im letzten Jahr wurde ein Teilnehmerrekord registriert. Damals stellten sich 166 Läufer in der Domstadt dem Starter. Die jüngste Läuferin war drei Jahre, der älteste Starter 81 Jahre alt. Zur Premiere dieser einmaligen Veranstaltung vor 30 Jahren – einmal musste das Event ausfallen – nahmen gerade einmal 15 Laufbegeisterte aus der Region teil.

