Gut zu wissen Der erneute Griff nach den Sternen Das Waldhotel in Geising erhält erneut drei Sterne. Es gibt noch einen Grund zum Feiern.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Wellnessbereich mit den Ruheliegen wird von den Hotelgästen gerne genutzt, sagt Steve Roser, Geschäftsführer des Rothmanns Waldhotel am Aschergraben. © Frank Baldauf Der Wellnessbereich mit den Ruheliegen wird von den Hotelgästen gerne genutzt, sagt Steve Roser, Geschäftsführer des Rothmanns Waldhotel am Aschergraben.

Steve Roser (42, links), Geschäftsführer des Geisinger Hotels, nimmt die Auszeichnung von Gunter Claus (63), Geschäftsführer der Dehoga Sächsische Schweiz, entgegen.

Rothmanns Waldhotel am Aschergraben in Geising hat seine Klassifikation als Drei-Sterne-Haus erfolgreich verteidigt. Das ehemalige Ferienheim der Technischen Universität Dresden ist eines von insgesamt rund zehn Sternehotels im Osterzgebirge. „Die Sterne werden immer für drei Jahre verliehen, dann müssen sie neu verteidigt werden“, sagt Steve Roser, Geschäftsführer im Waldhotel. Eine Kommission, die aus Mitgliedern der Saxonia Fördergesellschaft und des Branchenverbandes Dehoga bestand, habe sich vor Ort vergewissert, ob der Standard noch erfüllt werde, der für drei Sterne nötig ist: Kriterien wie etwa Nähzeug und Schuhputzutensilien für den Gast, die auf Wunsch bereitgestellt werden, oder eine Auswahl an Getränken auf dem Zimmer, zählen in die Wertung mit ein.

Wichtiges Kriterium für Buchung

„Die Sternebewertung ist ein wichtiges Kriterium für die Urlaubswahl“, sagt Gunter Claus, Geschäftsführer der Dehoga Sächsische Schweiz, der die Auszeichnung mit drei Sternen nun wieder an das Geisinger Hotel übergeben konnte. „Laut Statistik schauen sich etwa 80 Prozent der Gäste im Vorfeld gezielt nach Sternehäusern um, die ihren Bedürfnissen gerecht werden, und achten dann erst auf den Preis.“ Das sei auch der Hotelbranche nicht verborgen geblieben. Die Zahl der Betriebe, die sich nach dem europaweit einheitlichen Kriterienkatalog klassifizieren lassen, sei deshalb steigend.

Das Waldhotel, das heute nach mehreren Pächterwechseln von Jens Rothmann betrieben wird und einer GbR gehört, ist seit 2007 mit drei Sternen ausgezeichnet. Das frisch sanierte Haus mit 18 Zimmern wurde damals gerade neu eröffnet. 2011 kamen dann ein Wellnessbereich und drei weitere Zimmer dazu. 21 sind es insgesamt mit 42 Betten. „Wir kriegen bis zu 60 Leute unter, mit Aufbettung“, sagt Steve Roser. Die Zimmer gibt es mit unterschiedlicher Ausstattung: elf Doppelzimmer, sechs Suiten und zwei Maisonettzimmer im obersten Stockwerk mit Blick auf die umliegende Natur. Zu den Gästen zählen Geschäftsreisende, Familien, aber auch Schulklassen. „Gerade war eine vierte Klasse zur Abschlussfahrt hier – 22 Kinder und ihre zwei Lehrerinnen.“ Es kommen aber auch Wandergruppen, die im Hotel absteigen und von hier aus ihre Touren machen – im Winter sind viele Skifahrer zu Gast. „Wir sind gut besucht, eigentlich über das ganze Jahr hinweg.“ Das Restaurant und die Wellnesslandschaft sind auch für Nichthotelgäste zugänglich. Gerade der Saunabereich werde regelmäßig von Leuten aus der direkten Umgebung genutzt. Auch Tagungsgäste schätzten die ruhige Lage am Aschergraben, so Roser, erst kürzlich habe ein Jahrestreffen der Vermesser stattgefunden, die hier noch 1960 ihre Abschlussprüfung geschrieben haben. Denn das heutige Hotel war ab 1956 Ferienheim, in dem unter anderem die Mitarbeiter der TU Dresden Urlaub machten. 1991 wurde der Betrieb dann eingestellt. Fotografien im Flur, die das Haus damals noch mit Schwimmbecken im Außenbereich zeigen, erinnern an längst vergangene Tage.

Im Herbst wird das zehnjährige Bestehen des Hotels gefeiert mit einem großen Fest, die Planungen laufen bereits. Für die Zukunft des Hauses wünschen sich Roser und sein Team: „Die Gäste sollen sich wohl fühlen, das ist unser Anspruch.“ Ob es irgendwann einmal vier Sterne werden sollen, darüber habe er sich noch gar keine Gedanken gemacht, sagt Steve Roser.

