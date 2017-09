Der erfüllte Traum Der Döbelner Tobias Dreier finisht bei seinem ersten Ironman-Triathlon. Jetzt will er weitere Erfahrungen sammeln.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Jahr hat Tobias Dreier vom SV 05 Döbeln für seinen Ironman-Start trainiert. Dafür schaffte sich der 24-Jährige, der große Unterstützung von seiner Familie erhält, sogar ein Carbon-Rennrad an. © Dietmar Thomas Ein Jahr hat Tobias Dreier vom SV 05 Döbeln für seinen Ironman-Start trainiert. Dafür schaffte sich der 24-Jährige, der große Unterstützung von seiner Familie erhält, sogar ein Carbon-Rennrad an.

Tobias Dreier mit seinem Trainer Peter Klöden vor dem Start des Ironman Italy in Cervia.

Für Tobias Dreier vom SV 05 Döbeln ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Am Sonnabend hat er seine größte sportliche Herausforderung gemeistert und beim Ironman Italy in Cervia (Italien) gefinisht. Überglücklich berichtete der 24-jährige Döbelner vom Gänsehautfeeling bei diesem Wettkampf. Vor Start des Schwimmens ebenso wie auf der Rad- und der Laufstrecke. „Es waren ganz viele Zuschauer da, das erlebt man nicht immer, so etwas ist schon ein Erlebnis“, so der gelernte Industrieelektriker, der am Mittelmeer von seiner Freundin Melanie und Trainer Peter Klöden unterstützt wurde.

Mit dem Start in Italien betrat Dreier sportliches Neuland, war er doch bisher nur auf der Olympischen beziehungsweise der Mitteldistanz unterwegs. Eine Premiere war es deshalb auch, die 3,8-Kilometer-Schwimm-Distanz im Salzwasser bei Wellengang zu bestreiten. „Es lief super, das hätte ich nicht gedacht“, sagte Dreier dem Döbelner Anzeiger. Er zeigte sich mit der Zeit von 1:00,11 Stunden sehr zufrieden und verrät: „Ich hatte mich beim Start mit ganz vorn hingestellt und das hat funktioniert.“ Auch die 180-Kilometer-Radstrecke sei grandios gelaufen. Auf seinem nagelneuen Carbon-Rad benötigte er 5:11:40 Stunden. „Die Straßen sind natürlich anders als bei uns, aber mit der Zeit bin ich superzufrieden“, sagt er und analysiert, warum es am Ende nicht für eine Zeit um die angepeilten zehn Stunden gereicht hat. Zwar wäre es beim Marathon auf den ersten beiden Runden ebenfalls gut gelaufen, doch auf der dritten und vierten sei er mit Oberschenkelproblemen langsamer geworden. Da machte sich dann doch die fehlende Erfahrung des 24-Jährigen bemerkbar, der den Marathon in 4:24,56 Stunden abschloss. „Ich hab mir dann gesagt, das Wichtigste ist Ankommen. Das habe ich geschafft. Andere sind ins Ziel gestürzt und mussten behandelt werden. Das ist mir zum Glück nicht passiert, ich konnte noch lachen. Dass man angekommen ist, das war der große Sieg“, sagt Dreier, der mit der Gesamtzeit von 10:50:00 Stunden den zwölften Platz in seiner Altersklasse und den 478. Platz insgesamt belegte.

Bereits in der Grundschule hat Tobias Dreier mit Leichtathletik und Schwimmen begonnen. Laufdisziplinen seien damals allerdings nie seine Stärke gewesen, eher Speerwurf. Im Jahr 2010 hörte er damit auf, während er allerdings weiter beim SV 05 Döbeln schwamm. Dort lernte er die Technik, was sich nun beim Triathlon auszahlte. Durch seine Eltern, die passionierte Läufer sind, fand er dann auch zum Lauf. „Mit denen bin ich eine halbe Stunde mitgelaufen, das war schon grenzwertig. Heute laufe ich dreieinhalb Stunden“, sagt Dreier schmunzelnd. Den Klick, Triathlon zu machen, hätte es dann beim Schwimmtraining gegeben, da dort auch die Triathleten wie Peter Klöden, Remo Nitschmann oder Andreas Bunk dabei waren. „Davon hab ich mich inspirieren lassen und bin 2012 zum ersten Mal in Kulkwitz gestartet“, sagt Dreier. Mit einem geliehenen Fahrrad. „Das war hart! Ich war 18 und ich bin Zweiter geworden, aber so viele starten in diesem Alter auch nicht. Dort habe ich mich mit dem Virus infiziert.“

Von Jahr zu Jahr steigerte sich Tobias Dreier dann. Er kaufte sich 2014 ein Rennrad und begann zu biken. „Was von 2014 bis jetzt passiert ist, ist schon Wahnsinn“, sagt Dreier, der sich seit anderthalb Jahren mit einem kontinuierlichen Trainingsplan auf den Ironman in Italien vorbereitete. Im vergangenen Jahr bestritt er einen halben Ironman und den ersten Marathon. Als er diesen in Dresden in 3:14 Stunden bewältigt hatte, fiel die Entscheidung: „Ich mache den Ironman in Italien!“

Seit Dezember trainierte Tobias Dreier dann nach einem harten Trainingsplan. Etwa 20 Stunden in der Woche. Nicht immer zur Freude seine Freundin Melanie, die ihn allerdings ebenso unterstützt wie Peter Klöden als Trainer, Ines Augustin als Physiotherapeutin oder Jens Böber bei der Abstimmung seines neuen Rades. Abwechslung im Trainingsplan seien dabei Boxeinheiten mit Karl-Heinz Pohl gewesen, die er mit Peter Klöden absolviert hätte, bis hin zu anderen Wettkämpfen, die er im Blick auf den Ironman bestritt. Im Hinterkopf sei bei Triathleten dabei immer das Zauberwort Hawaii. „Das geht allen so, das ist eine Sucht. Selbst Kumpels, die gerade auf den kurzen Distanzen anfangen, haben dieses Ziel“, sagt Dreier, der Italien diese Qualifikation diesmal noch verpasste und mit dieser Erfahrung nun einen anderen Plan verfolgen wird.

„Beim nächsten Mal bin ich schlauer und weiß, was ich besser machen kann“, sagt der 1,83 Meter große und 67 Kilogramm schwere Triathlet. „Ich werde weitermachen, will aber erst mal wieder auf der Halbdistanz und der Olympischen Distanz starten. Einfach um ein bisschen Erfahrung sammeln, älter zu werden und vielleicht in vier Jahren in der nächsten Altersklasse neu anzugreifen.“

zur Startseite