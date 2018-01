Der erfahrene Torjäger Jan Schulz engagiert sich mit Leib und Seele beim Radeberger SV. Er ist eine Säule des Teams und für die Mannschaftskasse zuständig.

So kennt man Jan Schulz vom Radeberger SV. Hier ist er bei einem Konter wieder einmal den Gegenspielern enteilt und erzielt ein Tor. Am vergangenen Sonnabend war Schulz beim 22:21-Auswärtssieg in Weinböhla wieder der beste Werfer beim RSV. © PR

Radeberg. Mit Minusgraden hat er es nicht so, der 31-jährige Jan Schulz. Das kommt beim Gespräch spätestens bei der Frage nach der Faszination des Handballsports heraus. Schulz, der beruflich als Software-Entwickler tätig ist, antwortet darauf: „Es ist die Kombination aus vielen Dingen, die mir am Handball gefällt. Schnelligkeit und Athletik, Mannschaftsspiel und die Eins-zu-Eins--Duelle, Härte und Fairness – und außerdem eine warme Halle im Winter!“

Nachvollziehbar, denn es ist nicht jedermanns Sache, bei Minusgraden, Eis und Schnee auf einem Fußball-Hartplatz dem Ball hinterherzujagen. Oder durch einen winterlichen Wald zu joggen. Was nicht heißt, dass Jan Schulz nicht gerne kickt oder laufen geht. „Die meiste Freizeit fällt zwar für Handball ab. Doch ich mag auch andere Spiele. Bis auf Mensch ärgere dich nicht - weil ich ungern verliere.“

Die Sache mit dem Verlieren, die konnte Schulz, der in Königsbrück zuhause ist, in der laufenden Verbandsliga-Saison allerdings recht gut managen. Denn der Radeberger SV war zum Weihnachtsfest Spitzenreiter der Staffel Ost mit nur einer einzigen Niederlage in elf Punktspielen. Nach zwei Niederlagen zu Jahresbeginn sind die Bierstädter derzeit allerdings nur noch Zweiter hinter dem HSV Dresden, der mit dem 26:24-Sieg am 14. Januar in Radeberg die Tabellenführung übernahm.

Doch im Sachsenpokal winkt dem RSV-Team von Chefcoach Mathias Gnädig im nächsten Monat sogar der Sprung ins Halbfinale. Dafür müssen die Radeberger am 18. Februar in der Sporthalle Leipzig-Süd nur den West-Verbandsliga-Ersten SG LVB Leipzig II aus dem Weg räumen. Der hat in 14 Punktspielen nur einmal verloren. Das dürfte also spannend werden.

Der Sachsenpokal steht aber nicht unbedingt im Fokus der Bierstädter. Auch nicht bei Jan Schulz. „Vor der Saison war eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte der Verbandsliga das Minimalziel. Nach der erfolgreichen Hinrunde wollen wir bis zum Saisonende weiter vorn dranbleiben.“ Dabei hat der RSV personell nicht enorm aufgerüstet gegenüber der letzten Saison.

Konstant gute Leistungen

Ist das Radeberger Team insgesamt zusammengeblieben? „Sowohl als auch“, sagt Schulz. „Mit Mathias Rudow hat unsere Truppe allerdings einen weiteren erfahrenen Spieler gewonnen.“ Der 31-jährige Schulz ist beim RSV übrigens auch für die Mannschaftskasse und die Leibchenbeutel verantwortlich, wie er nebenbei erwähnt. Und seine Tore erzielt er meistens von der mittleren Rückraumposition oder über die linke Seite. Erfreulich viele übrigens.

Sein Coach Mathias Gnädig sagt dazu: „Jan ist eine Säule der Mannschaft. Sein Einsatz und vor allem auch seine Trainingsbeteiligung sind vorbildlich. In dieser Saison liefert er konstant gute Leistungen ab und hilft uns dank seiner individuellen Fähigkeiten oft mit einfachen Toren weiter. Aus diesem Grund ist er nicht zufällig auch der beste Torschütze unseres Teams.“

In den letzten Jahren hat Jan Schulz nur beim Radeberger SV und dem HVH Kamenz gespielt. In der Bierstadt, wo er seit 2001 auch als Schiedsrichter aktiv ist, ist Schulz seit 2015 wieder am Ball. Beim Sachsenligisten HVH Kamenz spielte er von 2001 bis 2004 und von 2009 bis 2015. Bei dieser Handballbegeisterung ist es kein Wunder, dass seine Freundin Ria früher selbst als Torfrau auf dem Handballparkett agiert. „Derzeit ist sie aber nur auf der Tribüne aktiv“, erzählt Schulz.

Dort konnte sie sich am vergangenen Sonnabend in der Nassau-Sporthalle Weinböhla über sechs Schulz-Tore und einen 22:21-Auswärtssieg freuen. Damit war ihr Freund wieder mal der erfolgreichste Werfer im Team – und auch die zwischenzeitliche Durststrecke von drei RSV-Niederlagen hintereinander ging zu Ende. Zu verdanken hatten das die Radeberger ihrer starken Abwehrleistung und Keeper Falko Wierick, der die Weinböhlaer mit seinen Paraden zur Verzweiflung brachte.

Was hält der begeisterte Handballer Schulz eigentlich von der Präsenz seiner Sportart in den Medien wie Fernsehen, Hörfunk und Zeitungen? „Ich denke, kein Sport wird ausreichend gewürdigt, abgesehen vom Fußball. Aber wir geben unser Bestes, um die Handballfahne hochzuhalten und positive Schlagzeilen zu erkämpfen.“ Dabei muss Jan Schulz in den Handballhallen auf jeden Fall nicht frieren.

Wohin geht es dann eigentlich in den Urlaub – wenn dafür mal ausreichend Zeit ist? „Wenn ich frei habe, mache ich lieber erst mal gar nix. Wenn die Zeit und das Geld für einen Urlaub reichen, dann geht es meist gen Süden – weil meine Freundin gern das warme Mittelmeerklima genießt. Hin und wieder fahren wir aber auch zu einem Handballspiel nach Leipzig, Berlin oder Magdeburg.“

Es ist also tatsächlich so: Der RSV-Handballer und seine Freundin mögen es lieber warm. Sowohl im Urlaub als auch im Sport. Und das ist – beim Blick aus dem Fenster – sicher eine gute Idee!

