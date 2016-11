Der Entschleuniger in Liegau Ganz besondere Bilder des Malers Wolfgang Kühne sind derzeit in der Galerie Klinger zu sehen.

Freuen sich über den Andrang zum Ausstellungsstart: Laudatorin Dr. Ingrid, Galerist Eberhard Klinger und Maler Wolfgang Kühne (v.l). © Bernd Goldammer

Ein roter Punkt signalisiert es: Dieses Bild ist schon verkauft. Und es zeigt, der Liegauer Galerist Eberhard Klinger schaftt mit der Auswahl des Künstlers für seine aktuelle Ausstellung eine – nicht nur im Wortspiel – Punktlandung.

Zu sehen in der Galerie Klinger in Liegau sind Werke des Dresdner Malers und Grafikers Wolfgang Kühne. Und es ist wirklich ein furioser Schlusspunkt für Klingers Kunstjahr 2016. Das zeigte sich schon bei der Eröffnung. Der Ausstellungssaal war brechend voll. Kunstfreunde aus ganz Sachsen waren gekommen, um die Arbeiten des Dresdners zu sehen – und sich mit der einzigartigen Bildsprache auseinanderzusetzen. Denn das lohnt sich bei dieser Ausstellung ganz besonders. Schon beim kurzen Hinsehen bekommt der Betrachter ein Gefühl dafür, was der Maler unter „Entschleunigung“ meint, wie Wolfgang Kühne mit Blick auf seine Arbeiten sagt. Und seine Bilder sind eine immer wiederkehrende Einladung zum puren Leben. Mal kommt sie melancholisch, dann wieder kraftvoll daher. So wie sich die Welt seiner Gedanken in Farben, Dimensionen und Mal-Techniken übersetzt. Und das berührt – wenn sich der Betrachter auf das Spiel einzulassen vermag. Wolfgang Kühne ist ein präziser Natur-Beobachter. Geduldiges Betrachten steht bei ihm ganz offensichtlich am Anfang. Im Bild „Elbelandschaft bei Werben“ kommt das ganz besonders zum Ausdruck. Und auch bei „Havelmündung“ entsteht beim Betrachter ein Gefühl für das, was dort zu sehen ist.

Übrigens: Schon nach der ersten Ausstellungswoche sind nun bereits vier Arbeiten mit einem roten Punkt versehen. So schnell kann es gehen. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. Januar zu erleben.

Galerie Klinger, Schönborner Straße 12 in Liegau, geöffnet mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr, sonnabends 10 bis 14 Uhr, Telefon: 03528 4160755.

www.galerieklinger.de

