Aus dem Gerichtssaal Der entführte Hund vom Rahmenplatz Ein Mann soll einen Nachbarn auf dem Großenhainer Rahmenplatz wegen eines Vierbeiners misshandelt haben – allerdings stehen die Aussagen auf tönernen Füßen.

© Symbolfoto: dpa

Es passiert nicht allzu oft, dass jemandem körperliche Gewalt angetan wurde, er sich aber vor Gericht beim besten Willen nicht erinnern kann, in welcher Form das passierte. Dem Geschädigten – nennen wir ihn Jonas – nimmt man das aber ab. Der Mann ist sichtlich alkoholkrank; man riecht seine Schnapsfahne schon, als der den Verhandlungssaal betritt. Auch bei der Schlägerei, die im Frühjahr 2016 auf dem Großenhainer Rahmenplatz stattfand, stand er gehörig unter Strom: die Polizei spricht von etwa zweieinhalb Promille. Er sei außerdem wegen Epilepsie in Behandlung und leide unter Gedächtnisschwäche, sagt Jonas, was die Staatsanwältin stirnrunzelnd zur Kenntnis nimmt. Kein guter Zeuge für die Anklage.

Die wirft einem Nachbarn vor, den 38-jährigen Sozialhilfeempfänger herumgeschubst und mit Faustschlägen traktiert zu haben. Warum? Weil der angeblich den Hund seines Schwagers geklaut und für mehrere Stunden zu einem Spaziergang entführt hat.

Das Fass lief über

Die Geschichte mutet reichlich skurril an, zumal Jonas früher einmal mit der Ehefrau des Angeklagten zusammen war. Er fühlt sich – obwohl nicht der leibliche Vater – immer noch zu deren beiden Kindern hingezogen. Zu seiner Ex wohl auch. Das empfand deren neuer Partner, er soll in diesem Bericht Veit heißen, als Belästigung und war nicht gut auf Jonas zu sprechen. Die Geschichte mit dem Hund des Schwagers brachte das Fass wohl zum Überlaufen. Jonas schwört zwar Stein und Bein, dass er beim Besitzer die Erlaubnis für die Gassitour einholte. Aber das lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen, weil der Schwager nicht als Zeuge vor dem Riesaer Amtsgericht auftreten will. Von Gesetzes wegen muss er durch die Zugehörigkeit zur Familie auch nicht aussagen.

Der Hund jedenfalls war am fraglichen Tag weg, angeblich vor einem Supermarkt geklaut. Der Angeklagte hatte den vermeintlichen Dieb mit dem Tier gesehen und seinen Schwager informiert. Dieser sucht Veit, der in Jonas Nachbarschaft wohnt, auf und zusammen mit dessen Ehefrau warteten sie auf die Rückkehr des „Entführers“. Als dieser nach Stunden schließlich eintrudelte, stellte das Trio ihn zur Rede.

Dabei wurde es laut, es gab nach übereinstimmenden Aussagen eine Schubserei, und der Hund begann, wie wild zu bellen. Er sei vor Angst auf die Motorhaube eines Autos gesprungen und habe sich dort festgekrallt, gibt der Geschädigte zu Protokoll. Nun war das aber ausgerechnet das Auto von Veit, der Jonas daraufhin herunterzerrte. Ob es dabei Schläge oder Tritte gegeben habe, fragt Richterin Ingeborg Schäfer. Das wisse er nicht mehr, antwortet Jonas. Auf jeden Fall stellte die Polizei bei ihm später eine Schwellung am Auge und Abschürfungen am Knie fest. Aber keine Hinweise auf ernste Misshandlung, sagt ein Beamter später aus.

Kommt nur Freispruch infrage?

Danach wird die Sache ganz und gar rätselhaft. Eine Anwohnerin, die durch den Lärm aufgeschreckt aus dem Fenster schaute, will nämlich mitbekommen haben, dass Jonas mindestens zehn, vielleicht sogar 20 Faustschläge einstecken musste. Von wem? Das habe sie, weil es schon dunkel war, nicht sehen können. Sie habe auch eher das Klatschen der Schläge gehört, gibt sie vor Gericht zu Protokoll. Und dann sei die Sache ja auch schon sehr lange her. Dumm nur, dass sich die Anklage genau auf diese Zeugenaussage stützt. Und dass die Wohnung der Zeugin schon etwas entfernt vom Ort des Geschehens liegt.

Veits Anwalt Jörg Dänzer zieht die Angaben der Zeugin denn auch sehr in Zweifel. Es sei fraglich, ob es überhaupt Schläge gegeben habe, sagt er. Bei zehn bis 20 wären ernsthafte Verletzungen zu sehen, von solchen bemerkte die Polizei, die wenig später am Rahmenplatz eintraf, aber nichts. Eigentlich, so Dänzers Auffassung, komme nur ein Freispruch infrage.

Aber ganz so leicht will die Staatsanwaltschaft den Angeklagten nicht davonkommen lassen. Es stehe außer Frage, dass Veit zusammen mit seinem Schwager tätlich geworden sei. Und wenn er nicht selbst zugelangt habe, komme immer noch unterlassene Hilfeleistung in Betracht. Angesichts der dünnen Beweislage stellt das Gericht das Verfahren schließlich gegen eine Geldbuße von 500 Euro ein. Nach kurzer Beratung mit seinem Anwalt akzeptiert der Großenhainer.

Er hätte bei einer Verurteilung zwar gute Chancen gehabt, in einer Berufungsverhandlung freigesprochen zu werden. Aber dazu die ganze Sache noch einmal vorm Landgericht aufzurollen, wäre sicher etwas zu viel des Guten gewesen.

zur Startseite