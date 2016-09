Der endlose Sommer 30 Grad und mehr mitten im September – da bekommen nicht nur Menschen Sonnenbrand.

Freibadbesuch mitten in der Schulzeit und mitten im September – der 2016er-Spätsommer stellt alles auf den Kopf. In den Bädern wird die Saison verlängert, die Schüler haben hitzefrei und die Äpfel schmoren in der Sonne. © Andreas Weihs

Schüler freuen sich über hitzefrei

Bis zu 33 Grad im Klassenzimmer – derzeit schwitzen Freitals Gymnasiasten tatsächlich wegen der Temperaturen und nicht etwa wegen komplizierter Matheaufgaben. Die Schulleitung hat deshalb bis einschließlich Donnerstag den „Hitzeplan“ angeordnet. „Statt 45 Minuten dauert jede Unterrichtsstunde nur 30 Minuten“, erläutert Direktorin Jeanette Ittermann. Ein siebenstündiger Schultag ist demnach nicht 14.30 Uhr zu Ende, sondern bereits 12.50 Uhr. Mit der 30-Minuten-Regelung falle kein Unterrichtsfach aus, sondern jede Stunde werde etwas gestrafft. Ittermann: „Es gibt für solche Fälle ohnehin einen Puffer im Lehrplan.“

Größeres Problem ist jedoch die Organisation der Mittagspausen. Normalerweise sind die so eingetaktet, dass die Klassen zeitversetzt zum Essen gehen – mehr Platz ist in Speisesälen und Kantine nicht. „Das konzentriert sich natürlich bei dem verkürzten Stundenplan.“ Ihre Schützlinge dürften dennoch kaum etwas gegen den Hitzeplan haben – so bleibt am Nachmittag noch genügend Zeit für den Schwimmbadbesuch.

Äpfel bekommen Sonnenbrand

Im Gut Pesterwitz ist man geteilter Meinung über den heißen Spätsommer. Positiv würde sich die Witterung auf die Weinstöcke auswirken, sagt Gutshofchef Lars Folde. „Die Trauben können bei der Wärme schön reifen und viel Zucker sowie Aromen ausbilden.“ Wie gut der Jahrgang wirklich wird, kann er noch nicht sagen – die Lese beginnt erst. Zunächst sind 1,5 Tonnen Goldriesling zu ernten. Die Äpfel auf den Plantagen des Gutes dagegen vertragen die enorme Sonneneinstrahlung schlecht. Besonders die Früchte in den Baumkronen bekommen zu viel Hitze ab. „Da herrschen 60 bis 70 Grad auf der Schale. Die bekommen regelrecht einen Sonnenbrand“, schildert Folde. Das hat Folgen. Erst werden die Schalen farblos, dann braun. Essen könne man die Äpfel trotzdem, aber: „Solche Früchte kauft kein Mensch mehr.“ Der Betrieb wird einen Teil der Ernte wohl in die Saftpresse schütten müssen.

Schwimmbäder verlängern die Saison

Erfahrungsgemäß schließt Schwimmmeister Michael Butze das Waldbad in Grund immer Anfang September. Zu kalt sind dann die Nächte am Tharandter Wald, zu herbstlich schon die Tage. Doch dieses Jahr ist alles anders. Noch bis einschließlich Freitag, 20 Uhr, ist das Bad geöffnet – bei 25 Grad Wassertemperatur. Auch die Freitaler Bäder „Windi“ und „Zacke“ haben die Saison verlängert. Die Gäste nehmen das dankbar an: Trotz des Stadtfestes kamen am Wochenende 1 500 Besucher ins Zacke, im Windi wurden 730 Gäste gezählt. Wann endgültig geschlossen werde, bestimme die Wetterlage, heißt es. Solange es heiß bleibt, werden auch die Bäder geöffnet – mindestens also noch am Donnerstag. Die Öffnungszeiten werden täglich im Internet unter www.hains.de aktualisiert.

Futtermais droht zu vertrocknen

Das heiße und trockene Wetter kommt für Uwe Petzold von der Agrar-Produktivgenossenschaft Pirna-Cotta zu spät. „Das hätten wir bei der Getreideernte Ende Juli dringend gebraucht“, sagt der Landwirt. Jetzt bestünde das Problem, dass den Pflanzen teilweise Wasser fehlt. Das betrifft vor allem die Futterpflanzen wie Silomais. „Wenn der zu stark austrocknet, lässt er sich schlecht konservieren“, so Petzold. Deshalb müsse der Mais schon jetzt möglichst schnell geerntet werden. Zudem beginnt jetzt die Aussaat für das nächste Jahr. Petzold spricht von Doppelbelastung.

Vor allem ältere Menschen leiden

Die ungewöhnlich warmen Temperaturen machen auch einigen Menschen zu schaffen. Wie immer, wenn es heiß ist, registriert das Freitaler Klinikum mehr Patienten mit hitzebedingten Beschwerden. Es gebe ein vermehrtes Aufkommen von Patienten mit Kreislaufproblemen, Kopfschmerzen und Nierenschädigungen, sagt Sprecherin Heike Klameth. Der Grund: Der Flüssigkeitsverlust sei größer als die zugeführte Menge. „Es wird zu wenig getrunken.“ Die betroffenen Patienten sind häufig 75 Jahre und älter.

