Der Elbhang lässt das Auto stehen Die Einwohnerzahl in Loschwitz und im Hochland ist enorm gewachsen. Die Straßen werden nicht voller.

Immer mehr Dresdner nutzen den öffentlichen Nahverkehr, auch auf der Grundstraße. Gefährlich ist hier jedoch für Radfahrer, dass der Radweg im unteren Bereich einfach endet. © Christian Juppe

Holger Müller hat es ausprobiert. Mit dem Fahrrad ist der Hochländer erstens schneller auf Arbeit in Blasewitz, weil er Staus leicht umfahren kann, und zweitens muss er nicht lange nach einem Parkplatz suchen. „Nahe der Uniklinik verliere ich morgens mit dem Auto viel Zeit fürs Parken“, sagt der Angestellte. Also ist er meist auf zwei Rädern unterwegs.

Dass immer mehr Einwohner der nordöstlichen Vierteln der Stadt auf das Rad oder öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, zeigen die Zahlen der Stadt. Eigentlich müssten die großen Zufahrtsstraßen in die Stadt zwischen Bühlau, Pillnitz, Loschwitz und dem Weißen Hirsch völlig verstopft sein. Denn die Einwohnerzahl hat sich allein im Schönfelder Hochland von 1990 bis heute fast verdreifacht. Wohnten direkt nach der politischen Wende 5 742 Menschen in den 16 Dörfern zwischen Weißig und Eschdorf, waren es 2016 schon 13 109. Allein im Hochland entstanden 17 neue Baugebiete, in denen sich Dresdner den Traum vom Häuschen im Grünen erfüllt haben, im Ortsamtsgebiet Loschwitz weitere drei. Am Elbhang stieg die Einwohnerzahl um über 3 000 auf 20 521 laut jüngster Statistik an.

Setzt man diesen Bevölkerungszuwachs nun zu den Verkehrszahlen auf der Bautzner und Pillnitzer Landstraße, der Grundstraße und auf dem Blauen Wunder ins Verhältnis, sind erstaunliche Entwicklungen festzustellen. Denn anders, als von den meisten angenommen, bleibt die Zahl der Fahrzeuge, die dort unterwegs sind, konstant oder sinkt. Auf der Bautzner Landstraße sind die Verkehrszahlen in den letzten Jahren fast unverändert und schwanken im Zeitraum von 2008 bis 2017 zwischen 18 600 und 19 000 pro Tag. Auch die Pillnitzer Landstraße verzeichnet keinen Zuwachs, dort sind immer noch 13 100 Fahrzeuge pro 24 Stunden unterwegs. Dagegen hat sich die Tendenz auf der Grundstraße umgekehrt. Fuhren dort 2013 noch 19 500 Fahrzeuge zwischen Bühlau und Körnerplatz, sank der Wert bis heute auf 17 500. Das könnte ein Resultat des Baus der Waldschlößchenbrücke sein, die im August 2013 eröffnet wurde. Denn ähnlich profitiert das Blaue Wunder, wo im Vorjahr durchschnittlich 26 900 Fahrzeuge täglich zwischen Schiller- und Körnerplatz unterwegs waren. 1999 zählte die Stadt dort noch 35 300 Fahrzeuge, 2013 waren es 31 600. Diese Zahlen sind Jahresdurchschnittswerte. Vor wenigen Tagen berichtete die SZ über die jährliche Verkehrszählung im September, die nur einen Tag abbildet. Der Trend ist ähnlich.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sind die Gewinner der Entwicklung. Vor allem die Linien 11 und 61 sind in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut worden und fahren weitestgehend im Zehn-Minuten-Takt. Das führte vor allem in der Straßenbahn zu stetig steigenden Fahrgastzahlen. Wurden 2010 zwischen Plattleite und Mordgrundbrücke 6 485 Fahrgäste gezählt, waren es 2016 an dieser Stelle 7 381. Aktuellere Zahlen waren bei der DVB noch nicht erhältlich.

Die Linie 84 wurde mit der Regionalverkehrslinie 309 über Rochwitz auf einen halbstündigen Rhythmus statt vorher einer Stunde verdichtet. In Schönfeld-Weißig entwickelten die Verkehrsplaner das System des Hochlandexpresses weiter und weiteten es mit den Linien 98 A – C insbesondere am Wochenende und am Abend aus. Allerdings gibt es auch Gebiete, denen der Nahverkehr auch derzeit nur bedingt weiterhilft. So warten die Einwohner von Borsberg noch immer auf die versprochene Buslinie nach Pillnitz, von der vor allem Schüler profitieren würden, die dort die Grund- oder Oberschule besuchen. Statt eines kurzen Fahrtweges von wenigen Minuten müssen sie aktuell riesige Umwege über Bühlau und die Grundstraße in Kauf nehmen, die zeitlich fast eine Stunde ausmachen. Da bleibt meist nur das Elterntaxi als Alternative.

Zugenommen hat kontinuierlich der Radverkehr, wie Nils Larsen vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) sagt. Mit Zahlen belegen kann er das allerdings nicht, denn es gibt lediglich Zählstellen am Elberadweg rechts und links der Waldschlößchenbrücke. Leider ist der Zustand vieler Radwege im Nordosten eher schlecht, wie ein Teilstück des Elberadweges vom Körnerplatz in Richtung Innenstadt, der seit Jahren repariert werden soll. Auf der Bautzner Landstraße sucht man Radwege vergebens und auf der Grundstraße ergeben sich gefährliche Situationen, weil der Radweg im unteren Teil plötzlich endet. Die meisten Radfahrer weichen auf den Fußweg aus. Das wird indes vor allem auf dem Blauen Wunder nicht toleriert, wo die Polizei 2017 häufig kontrollierte.

zur Startseite