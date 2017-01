Der eisige Rübezahl Jahr für Jahr steht der Beschützer des Riesengebirges als Schneefigur auf einem Marktplatz in Böhmen. Ein anspruchsvolles Werk.

zurück Bild 1 von 2 weiter Josef Dufek muss sein Kunstwerk aus Schnee und Eis regelmäßig abkehren, so viel Weiß fällt in Jilemnice (Starkenbach) im Riesengebirgsvorland derzeit vom Himmel. Das ist aber nicht jedes Jahr so. © Jan Skvara Josef Dufek muss sein Kunstwerk aus Schnee und Eis regelmäßig abkehren, so viel Weiß fällt in Jilemnice (Starkenbach) im Riesengebirgsvorland derzeit vom Himmel. Das ist aber nicht jedes Jahr so.



Groß, mächtig und wild sieht der eisige Rübezahl in Jilemnice (Starkenbach) auf dem zentralen Masaryk-Platz vor dem Rathaus aus. Mit den Haarspitzen ist die aus mehreren Tonnen Schnee geformte Statue sechs Meter hoch und kann bequem in die oberen Geschosse der zweistöckigen Häuser am Markt schauen. Aber sein Blick unter buschigen Augenbrauen geht, so will es die Tradition, immer in die Ferne zu seinem geliebten Riesengebirge, als dessen Beschützer er gilt.

Sobald Schnee da ist, wird in dem kleinen tschechischen Städtchen im Vorland des Riesengebirges unweit von Vrchlabi (Hohenelbe) seit über 100 Jahren der Rübezahl errichtet. „Dieses Jahr kam schon auf dem Masaryk-Platz genug Schnee zusammen. Der Rest wurde vom Fußballplatz herangekarrt“, erzählt Josef Dufek, der den wilden Gesellen seit 20 Jahren formt.

Drei Tage hat er gemeinsam mit zwei Helfern gebraucht, um aus 15 Lkw-Ladungen den Herrn des Riesengebirges zu formen. Vergangene Woche war er fertig. „Das ist richtig harte Arbeit“, sagt Dufek. Mit Schneemann bauen habe das nichts zu tun. Wichtigstes Werkzeug ist die Schaufel. Aber auch mit Spaten und Beil rückt er den Schneemassen zu Leibe. Für die Feinarbeit kommen Kohleschaufel, Stemmeisen und Spachtel zum Einsatz. „Ich beginne am Kopf und arbeite mich dann langsam abwärts“, so Dufek weiter, der auch daran denken muss, den Rübezahl vor kletterfreudigen Kindern zu schützen. Also hat der Berggeist einen großen Umhang, der steil nach unten abfällt und zugleich Rücken und Seitenpartien stützt. „Wenn er fertig ist, wird Rübezahl von der Feuerwehr besprüht. Das macht ihn fester und er ist schwerer zu beklettern“, verrät Dufek.

Tradition über Generationen bewahrt

1997 wurde er vom damaligen Bürgermeister erstmals gebeten, den Rübezahl zu bauen. Dass ausgerechnet er gefragt wurde, war kein Zufall. Denn schon Dufeks Großvater gehörte vor über 100 Jahren zu den ersten Erbauern und hatte den Enkel höchstselbst ins Rübezahl-Bauen eingeweiht. Dazu kommt, dass Dufek offensichtlich eine künstlerische Ader hat. „Ich bin kein Bildhauer, aber habe jahrelang als Schaufensterdekorateur gearbeitet und male gern“, erzählt der 69-Jährige, der lange in München lebte, wohin er schon vor 1989 emigriert war.

Doch Rübezahl holte ihn in die alte Heimat zurück. „Mein Rübezahl sieht jedes Jahr anders aus, je nachdem, wie mir die Arbeit von der Hand geht“, sagt Dufek. Diesmal hat er ihm ein Pfeifchen verpasst, mit der Rechten stützt sich der bärtige Riese auf einen Stock und zu seinen Füßen befindet sich ein typisches Bergdorf im Riesengebirge. Rübezahl wirkt so eher gemütlich, wie er da sitzt, die Beine locker von sich gestreckt. Zu seines Großvaters Zeiten stand er noch und sah mit seinen acht Metern Höhe noch mächtiger aus. „Da wurde extra ein Gerüst aufgestellt, der Schneekörper mit einer Schalung verfüllt. Aber dafür fehlen mir die Helfer und die Technik“, sagt Dufek.

Wichtiger ist, dass die Tradition erhalten bleibt. Wie es dazu kam, kann er nicht sagen. „Ich denke, hier gab es schon immer viel Schnee. Und weil man nicht wusste, was damit machen und die Leute Zeit hatten, bauten sie aus Jux Rübezahl.“ Es gab nur wenige Jahre, in denen die Tradition ausfiel. 1913 musste er aus Anlass eines Skiwettbewerbs dem legendären Skifahrer Jan Buchar weichen. In den letzten Jahren machte vor allem die milde Witterung zu schaffen. Vor zwei Jahren stand die Figur genau einen Tag. „Dann schossen die Temperaturen um 20 Grad nach oben und der Hügel Schnee taute vor unseren Augen weg.“ Im vergangenen Jahr dann fiel die Tradition wegen Schneemangels ganz aus.

In normalen Wintern können sich Einheimische und Gäste dagegen zwei Wochen an dem eisigen Rübezahl erfreuen, bevor die Konturen langsam verwischen. Dieses Jahr könnten es sogar drei Wochen werden. Der Monat Januar ist dabei meist gesetzt. „Da ist es am stabilsten kalt“, begründet Dufek.

Ein zweiter Dufek in Spindlermühle

Seine Enkel konnte der 69-Jährige übrigens nicht anlernen. „Die leben in Bayern und denken mehr an Fußball, als an Rübezahl.“ Doch seine zwei jüngeren Helfer hält er für geeignet, die Tradition fortzuführen. „Sie sind gelernte Maurer und einer malt in der Freizeit, das sind gute Voraussetzungen“, sagt er. Einen zweiten Schnee-Rübezahl gibt es inzwischen auch – in Spindleruv Mlyn (Spindlermühle). Der ist zwar etwas kleiner als der in Jilemnice, aber die Ähnlichkeit ist eindeutig: ein echter Josef Dufek.

zur Startseite