Der Eis-Hans mit dem Kratzarm Vorm Rodel-Weltcup-Finale im Osterzgebirge sind die Bahnarbeiter vom Wetter gefordert. Eine Supermaschine hilft.

Ralf Mende, genannt Hans, hat schon viele Eiskanäle in der Welt flott gemacht. Auf seiner Heimbahn in Altenberg wagte er vorm Rodel-Weltcup-Finale ein interessantes Experiment mit einer Spezialmaschine. © WiA

Es soll die Krönung werden – zum Abschluss der Winterferien und zum Ausklang der Rennrodel-Saison. Die 140 besten Kufenflitzer aus 22 Nationen sind im Osterzgebirge zu Gast zum Weltcup-Finale. Und ausgerechnet jetzt macht Petrus einen Hüpfer und lässt die Temperaturen in den Plusbereich springen. „Wir sehen das als Herausforderung“, sagt Matthias Benesch, Geschäftsführer der Wintersport Altenberg GmbH. „Unser Eismeister ist ja so ein Wahnsinnstyp“, lobt der Bahn-Chef Ralf Mende, den alle nur Hans nennen und um den die Kufen-Welt die Altenberger beneidet. Wenn es einfach wäre, pflegt er in solch kniffligen Situationen zu sagen, könnte es ja jeder. „Der Hans wird mit seinem Team wieder das Beste geben, um trotz Regen für alle Sportler faire Bedingungen herzustellen“, sagt Benesch.

Was es dazu braucht? Viel Fingerspitzengefühl. Denn bei den Plusgraden muss der Beton künstlich gekühlt werden. Das muss bei den Rennen wohl dosiert geschehen, damit nicht zu viel Reif entsteht und die Bahn abstumpft. Um den Eiskanal, der zu den schwierigsten der Welt gehört, für die Rennrodler sicher und zugleich schnell zu machen, kommen Besen, Hobel, Eiskratzer und viel Muskelkraft zum Einsatz.

Zeitplan und Tickets zurück 1 von 3 weiter Im Altenberger Kohlgrund beginnen die internationalen Rodelwettbewerbe bereits am Freitag mit dem Nationencup ab 9.30Uhr; Tickets fünf, ermäßigt drei Euro. Die Weltcup-Entscheidungen fallen am Sonnabend bei den Doppelsitzern (10.05 Uhr) und Herren (12.50) sowie am Sonntag bei den Damen (9.30) und in der Team-Staffel (12.40). Tagestickets für die Weltcup-Rennen kosten zehn, ermäßigt fünf Euro. Zwei-Tage-Tickets gibt es für 15 Euro, allerdings nur im Online-Vorverkauf, ebenso Fankarten für Gruppen ab zehn Personen. Sie zahlen pro Weltcup-Tag fünf Euro pro Kopf. (SZ) Quelle: Wintersport Altenberg GmbH

Damit die Arbeit verbessert und zugleich die Muckis ein wenig entlastet werden können, wurde diesmal sogar neueste Technik herbeigeschafft. Sie kommt aus Bayern, direkt von der Bobbahn in Winterberg, und wurde diese Woche im Altenberger Eiskanal von Ralf Mende getestet. Es ist eine Multifunktionsmaschine. Wenn die zum Beispiel ihren hydraulischen Arm ausfährt, langt sie mühelos durch die Eiskurven und rasiert mit ihrem überdimensionalen Hobel alle Unebenheiten von der Eisfläche ab – ritsch, ratsch. „Mit einem Zug kann eine Schicht von 1,5 Zentimetern abgehobelt werden“, erläutert Bahn-Chef Benesch. „Ein Bahnarbeiter, der nur etwa einen halb so breiten Hobel in der Hand hat, müsste dafür dreimal durchziehen.“ Die Supermaschine, eine Spezialanfertigung für rund 60 000 Euro, hat ihren Test in Altenberg bestanden und wird am Wochenende nicht mehr zu sehen sein. Dafür gibt’s spannende Wettbewerbe. Besucher können mit dem Pkw anreisen. Parkplätze stehen im Umfeld der Bahn zur Verfügung. Noch bequemer geht es mit Bus und Bahn bis Altenberg. Vom Bahnhof fahren Pendelbusse zum VVO-Tarif zur Bobbahn, am Sonnabend ab 9 Uhr und am Sonntag ab 8.30 Uhr. Wer in der Faschingszeit an der Bahn kostümiert erscheint, erhält freien Eintritt. „Eine Clownsnase reicht aber nicht“, sagt Benesch. Die Narren müssen schon alles geben – genau wie die Sportler.

