Der eine schwänzt, der andere sagt, er sei krank

Ganz umsonst sind am Montag zwei Geschädigte, fünf weitere Zeugen und ein Dolmetscher zum Amtsgericht Dresden gereist. Dort sollten sich am späten Vormittag eigentlich zwei Männer wegen Körperverletzung verantworten. Doch auch nach der üblichen Frist von einer Viertelstunde war die Anklagebank leer geblieben. Während einer der beiden Angeklagten seinen Prozess grundlos schwänzte, hatte sich der zweite telefonisch krank gemeldet. Er sei morgens beim Arzt gewesen und habe eine Krankschreibung. Die Richterin versuchte, den säumigen Mann von der Polizei vorführen zu lassen, damit die Zeugen nicht ganz umsonst zum Gericht gekommen waren – doch vergebens. Die Beamten trafen den Mann nicht in seiner Wohnung an.

Die Männer sollen Anfang dieses Jahres mit einem dritten Beteiligten in Gorbitz zwei Asylbewerber aus Eritrea beleidigt und angegriffen haben. Der Prozess wird nun neu terminiert. (SZ/lex)

zur Startseite