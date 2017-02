Der eigene Kompost liegt im Trend Eine neue Studie offenbart den Umgang der Landkreisbewohner mit ihren Abfällen.

Komposthaufen liegen verstärkt im Trend – auch in Bautzen © Symbolfoto: dpa

Bautzen. Die übergroße Mehrheit der Menschen im Landkreis Bautzen ist mit der Abfallentsorgung zufrieden. Das ergab jetzt eine Studie der Technischen Universität in Dresden. Im Auftrag der Kreisverwaltung hatte die Hochschule in den vergangenen Wochen insgesamt 8 000 Haushalte in der Region angeschrieben – und nach der Zufriedenheit und Nutzungsgewohnheiten der Abfallentsorgung gefragt. Etwas mehr als die Hälfte der zufällig ausgewählten Personen hatte darauf geantwortet.

Lediglich nur jeder Achte, der sich an der Umfrage beteiligt hatte, gab an, überhaupt nicht mit der Abfallentsorgung zufrieden zu sein. Zugleich offenbarte die Untersuchung Einblicke in die Gewohnheiten der Landkreisbewohner beim Umgang mit ihrem Müll. So erklärten fast zwei Drittel der Menschen, ihre Bioabfälle auf dem eigenen Kompost zu entsorgen.

Schadstoffe werden derweil in aller Regel bei den Mitarbeitern des regelmäßig durch die Region tourenden Schadstoffmobils abgegeben. Aber: Sehr oft werden die Stoffe auch einfach daheim über längere Zeit gelagert, statt sie zeitnah zu entsorgen. Insgesamt zeigten sich die Teilnehmer der Studie mit dem Angebot des Schadstoffmobils zufrieden. Jeder Fünfte hat aber an den Uhrzeiten, an denen das Mobil in Wohnortnähe Station macht, etwas auszusetzen.

Beinah jeder Zweite gab an, im vergangenen Jahr Sperrmüll entsorgt zu haben. Der überwiegende Teil der Einwohner im Landkreis setzt dabei auf die Sperrmüllkarte. Selber den Sperrmüll zu einem Wertstoffhof zu karren, kommt für viele offenbar nicht infrage. Große Container für die Entsorgung werden laut der Untersuchung ebenfalls vergleichsweise selten bestellt.

Spannende Ergebnisse erbrachte die Befragung auch über die Nutzung der Altglas- und Altpapiercontainer. Immerhin versenken inzwischen so gut wie alle ihre leeren Gurkengläser oder Weinflaschen in den entsprechenden Behältern. Ganz anders jedoch beim Altpapier. Die werden zwar ebenfalls von einer Mehrheit regelmäßig genutzt – aber eben längst nicht von allen. Von den Teilnehmern antworteten 21 Prozent, nie altes Papier oder Pappen in die Container zu werfen. (SZ/sko)

