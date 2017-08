Der ehrgeizige Arena-Plan Der HC Elbflorenz erwartet im Schnitt 1 500 Heimzuschauer in der 2. Liga. Der Start am Sonntag zeigt, ob das realistisch ist.

Das Einlauf-Szenario des HC Elbflorenz ist Teil des neuen Event-Konzeptes. © Matthias Rietschel

Der Tempel wartet. Seine Generalprobe hat er bereits mit einigen kleinen Macken hinter sich gebracht. Was jetzt am Sonntag beginnt, soll in der neu errichteten Ballsportarena Dresden künftig Alltag werden. Wenn es nach dem Betreiber – und dem sportlichen Gastgeber geht.

Der HC Elbflorenz schlägt ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte auf. Gegen den Wilhelmshavener HV bestreiten die Dresdner am Sonntag (17 Uhr) das erste Heimspiel eines Dresdner Handballteams überhaupt in der 2. Bundesliga. Viele sollen folgen – nicht nur die ohnehin angesetzten 17 weiteren Saisonpartien vor heimischer Kulisse. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, hatte Präsident Uwe Saegeling vor dem Start ausgegeben. Bei diesem Plan soll neben der Mannschaft der moderne Ballspiel-Tempel mit dem deutschlandweiten Alleinstellungsmerkmal des speziellen Glasbodenbelags die Hauptrolle spielen.

2 500 Zuschauer passen bei Handballpartien in die Arena, die Uwe Saegeling für 15 Millionen Euro innerhalb von nur 18 Monaten errichten ließ. „Wir sind bereit. Die eine oder andere Kinderkrankheit der Halle ist bereinigt“, sagt Saegeling. Bislang sind im Vorverkauf für das erste Zweitliga-Heimspiel der Vereinsgesichte knapp 700 Tickets verkauft worden. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir das Gros unserer Karten jedoch an der Tageskasse verkaufen“, sagt Schatzmeisterin Cathleen Rupprecht, zugleich Geschäftsführerin der Spielbetriebs GmbH. Das lässt für die Premiere auf knapp 2 000 Zuschauer hoffen – wie etwa beim Freundschaftsvergleich gegen die Füchse aus Berlin Anfang August.

„Für die Saison planen wir mit einem Zuschauerschnitt von 1 500 Besuchern. Das ist ehrgeizig, ich weiß“, sagt Saegeling. In der vergangenen Drittliga-Saison besuchten durchschnittlich 515 Zuschauer die Heimspiele in der Ballspielhalle der Energieverbund-Arena – allerdings zum Saisonende hin mit stark steigender Tendenz. „Wir wollen die Wahrnehmung in Sachen Handball weiter steigern. Da spielen für uns natürlich die gestiegenen wirtschaftlichen und sportlichen Herausforderungen eine Rolle“, betont Saegeling. Allerdings können die Dresdner mit dem Neubau punkten. „Wir möchten unsere Heimspiele zunehmend zu einem Event gestalten, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Dann gilt es aber in erster Linie, sportlich erfolgreich zu sein“, weiß der Klub-Boss.

Damit könnte der Aufsteiger am Sonntag anfangen. Denn Wilhelmshaven stolperte zum Saisonstart – daheim mit einer 24:28-Niederlage gegen den Dresdner Mitaufsteiger Eintracht Hildesheim. „Wir dagegen haben bei unserer knappen Niederlage gegen den vermeintlichen Ligakrösus Bergischer HC gezeigt, dass wir an guten Tagen mit den Teams ganz oben mithalten können“, sagt der Unternehmer. Zum Saisonstart hatte der HC Elbflorenz – für viele überraschend – beim Erstliga-Absteiger nur knapp mit 23:26 verloren.

Doch der Liga-Neuling aus Dresden wird nicht den Fehler machen, Quervergleiche heranzuziehen. Immerhin hatten die Dresdner in ihrer Aufstiegssaison die Eintracht Hildesheim auf Rang zwei verwiesen. Die Niedersachsen hatten den Aufstieg in der Relegation geschafft. „Eine solche Rechnung wäre gefährlich, dazu haben sich die Gesichter beider Teams auch viel zu sehr verändert“, betont Cheftrainer Christian Pöhler. Der 36-Jährige glaubt, dass sich der Sonntagsgegner zum Saisonstart einfach einen rabenschwarzen Tag rausgesucht habe. „Wir sind vorgewarnt, Wilhelmshaven hat eine Menge gutzumachen und besitzt auch die sportliche Qualität dazu. Wir sind darauf vorbereitet, dass die Gäste mit einer starken Offensive hier anrücken. Für uns wird jeder Spieltag eine harte Prüfung. Wir müssen in jeder Partie alles raushauen, was geht“, weiß Pöhler.

Die Tageskasse hat ab 15.30 Uhr geöffnet.

