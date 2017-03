Der Edelstahl soll glänzen Im Massenei-Bad wird jetzt die Saison vorbereitet. Auch einen Personalwechsel gibt es.

In luftiger Höhe bringt Sandro Wolf den Edelstahl im Großröhrsdorfer Massenei-Bad zum Glänzen, während sein Kollege unten schon im Becken mit dem Hochdruckreiniger bei der Arbeit ist. © Anja Kurze

Sandro Wolf ist im Becken des Großröhrsdorfer Massenei-Bades hoch hinauf gestiegen auf die Anlagen des Wasserfalls und legt mit dem Hochdruckreiniger auf den Winterschmutz los. Damit das Massenei-Bad pünktlich im Wonnemonat Mai in die Saison 2017 starten kann, ist bereits jetzt das Bad-Team intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt. So muss das gesamte Becken mindestens zweimal gereinigt werden, um die Spuren des Vorjahres und des Winters zu beseitigen. Genauso müssen alle Kanäle, der Sprungturm und die Wasserrutsche gesäubert sowie die Grünflächen gemäht und gepflegt werden. Neben dem Team des Bades führen auch die Mitarbeiter des Technischen Dienstes verschiedenste Reparaturen im Badgelände aus. So wechseln sie unter anderem lockere Gehwegplatten aus. Seit März ist das Team im Massenei-Bad wieder vollständig. Ingolf Anders ist der Nachfolger von Friedrich-Wilhelm Reisener, der im vergangenen Herbst in den Ruhestand ging. Ingolf Anders war zuvor 27 Jahre im Naturbad Buschmühle tätig. Bisher halten sich die Wetterprognosen für den Start in die Badesaison sowie den Sommer noch bedeckt. Die meisten Vorhersagen lassen jedoch schon jetzt auf einen warmen Mai hoffen. Der genaue Termin zur Saisoneröffnung steht noch nicht genau fest. (aku/SZ)

