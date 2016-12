Pirnaer Adventskalender Der Duft frischer Farbe Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: Der Maler

Niki (4) aus Pirna schwingt schon mal den Pinsel. Sie steckt heute als Malerin verkleidet hinter dem Türchen des Adventskalenders.

Rainer Jacob aus Pirna-Rottwerndorf ist mit Leib und Seele Maler. Hier renoviert er gerade eine Wohnung auf dem Sonnenstein.

Pirna. Für Rainer Jacob stand schon mit zehn Jahren fest: Ich will Maler werden. Der Pirnaer schmunzelt. Schuld an seiner Passion für das alte Handwerk war sein Vater. „Er arbeitete als Hausmeister in der Goetheschule in Heidenau“, erinnert sich Jacob.

Statt der Schüler bevölkerten in den Ferien oft Maler die Klassenzimmer, um sie instand zu setzen. Rainer Jacob gerät ins Schwärmen. „Ich habe oft zugeschaut. Die frische Farbe war zwar nicht gesund, aber hat für mich immer gut gerochen.“ Und dann das Ergebnis! „Vorher waren die Wände schmutzig, und dann sah alles mit nicht allzu großem Aufwand wie neu aus.“ Aufgrund dieser Erlebnisse musste Rainer Jacob nicht lange überlegen, welchen Beruf er wählt. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Maler. Und fiel danach ziemlich tief. „Denn die Brigade, in der ich arbeitete, gefiel mir nicht.“

Schnell entschlossen ließ er sich zum Berufskraftfahrer ausbilden und war im Krankentransport tätig. Bis 1980, dann meldete sich wieder sein Vater. Er hatte erfahren, dass ein älterer Malermeister sein Geschäft in Heidenau aufgeben wollte und einen Nachfolger suchte. Jacob übernahm den Betrieb. Wie damals gefordert, setzte er innerhalb von zwei Jahren seinen Meistertitel darauf. Insgesamt elf Lehrlinge hat Rainer Jacob seither ausgebildet. Vieles hat sich mit der Wende von 1989 geändert. „Die Farben sind gesundheitlich unbedenklicher. Man hat die Lösungsmittel rausgenommen. Es gibt sogar Farben für Allergiker“, berichtet Jacob.

Außerdem war es zu DDR-Zeiten manchmal schwer, an Ware heranzukommen. „Damals wurde die Farbe nach den Beschäftigten zugeteilt“, blickt der Malermeister zurück. Auch die Industrie hat die Werkzeuge wie Pinsel und Rolle weiterentwickelt. Heute gibt es sogar Maschinen zum Einkleistern der Tapeten. Jedoch möchte er nicht falsch verstanden werden: „Das Malerhandwerk ist immer noch echtes Handwerk geblieben.“ Es komme auf Präzision und Genauigkeit an. „Das kann man nur mit seinen Händen leisten“, sagt Jacob. Angestellte hat er heute nicht mehr. Trotzdem kommt er mit vielen verschiedenen Menschen zusammen, die seine Auftraggeber sind.

Mit Skepsis sieht er das Aufweichen des Meistertitels und erklärt: „Mittlerweile kann sich jeder Geselle selbstständig machen. Er geht in die Kammer und lässt sich in die Rolle eintragen. Zwar gibt es einige Auflagen, aber er hat den Betrieb ohne Titel eröffnet.“ Das war früher anders und es bedeutet mehr Konkurrenzdruck. Allerdings ist Rainer Jacob persönlich nicht betroffen. „Ich habe meinen festen Kundenstamm.“ Zu dem übrigens auch eine Pirnaer Wohnungsgesellschaft gehört. Sicher ist für Rainer Jacob, dass er bis zur Rente mit 65 arbeiten wird.

Und danach? Sein großer Traum ist eine längere Reise durch Griechenland. „Mal schauen“, meint er lächelnd.

