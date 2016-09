Der Duft des Frühlings Die Vietnamesische Gemeinschaft in Meißen tritt zum zweiten Mal beim Weinfest auf und überlasst nichts dem Zufall.

Engagieren sich für ihre Stadt: Aus Vietnam stammende Meißnerinnen treten zum zweiten Mal beim Weinfest auf. © privat

Für Nguyen Duy Bac muss alles perfekt sein. Halbe Sachen mag der aus Vietnam stammende Meißner nicht. Deshalb hat er auch die Premiere 2015 abgewartet und geht erst jetzt an die Öffentlichkeit. In einem Gärtchen hinter dem Geschäft seiner Familie auf der Neugasse hat Bac zu einer Tasse Kaffee eingeladen. Hier treffen sich Buddha, Bambi und Gartenzwerg. Exotische Pflanzen ranken sich an einer Pergola über der Sitzecke entlang. Die Herzlichkeit und Offenheit des Gastgebers lassen keine Zeit für langes Fremdeln.

Der schlanke Geschäftsmann ist Sprecher der Vietnamesischen Gemeinschaft in Meißen. Er selbst möchte am liebsten im Hintergrund bleiben, seinen Namen nur nicht so oft in der Zeitung lesen. Seine vietnamesischen Freunde – oft spricht er auch von einer großen Familie – sollen im Vordergrund stehen.

Das ist am Freitag auf dem Weinfest los zurück 1 von 25 weiter Bühne Markt - ab 19 Uhr: Eröffnungsshow mit Sächsischen Weinhoheiten, Vertretern der Partnerstädte (Mod. Bernd Warkus) - ab 20:30 Uhr: Tanzmusik mit Olaf & Friends Heinrichsplatz - ab 20 Uhr: Mothers Best Burgstraße/Café Zieger - ab 19 Uhr: Glücksklee-Band Tuchmachertor - Brauhaus - ab 18 Uhr: Disco Frauenkirche - ab 19 Uhr: Weinausschank auf dem Platz Rathaus Innenhof - ab 20 Uhr: DJ´s SKY NOBEL & SPYKE Festzelt am Kleinmarkt - ab 20 Uhr: Second Life Partyband und Helene Fischer Double Show Baderberg - ab 18 Uhr: Mac Freyman - Blues, Folk & Songs - ab 21 Uhr: Petra Börnerova - Rock, Soul & Blues Weingarten am Schlossberg - ab 20 Uhr: SEAU VOLANT - Paneuropäische Steppenmusik Hahnemannsplatz - ab 20 Uhr: Mr. Feelgood Bühne am Theater - ab 19:30 Uhr: Live-Musik zum Weinfest-Auftakt (Blaswerk Meißen) Gasthaus zur Altstadt - ab 18 Uhr: DJ Happy - Tanzmusik Weindorf „Rote Schule“ - ab 20 Uhr: Sarah and the Beatboyz Lorenzgasse - ab 20 Uhr: Duo Holler & Wendel - Livemusik Roßmarkt ab 16 Uhr: Eröffnung mit DJ Wolfram Grafe (Lieder zum Wein, Schlager und Songs 90er) Besenwirtschaft Schumann - ab 19 Uhr: Sedony - vergisst du nie! Bahrm. Keller - ab 20 Uhr: The BeeFees - Rock’n’Roll Bahrm. Weincafé - ab 18 Uhr Lieder zum Wein mit Rudolf D. Kostas Hähner Hof - 19 - 0:30 Uhr: Ultimative „Mölli-Party“ - Gassenhauer, Hits und Rock Burgkeller´s Weinzelt - ab 19 Uhr: Duo In Team - Rock- und Pop Classics unplugged Kleinmarkt - ab 20 Uhr: Lutz Kowalewski „Kowa“ - Blues pur ab 1 30´s Weinbistro - ab 19 Uhr: Livemusik mit „Tayler´s Talk“; Markus Kaphegyi - Gitarre und Gesang Vinolovio/Theaterplatz - ab 20 Uhr: Smaragd Diskothek mit DJ Reini Festplatz - Schausteller und Fahrgeschäfte Das vollständige Programm im Überblick finden Sie hier

Das ist am Sonnabend auf dem Weinfest los zurück 1 von 28 weiter Bühne Markt - 12 - 14 Uhr: Jahnataler Blasmusikanten - 14:30 - 16:30 Uhr: Soulmama & Friends - ab 16:30 Uhr: Zumba - 17 - 19 Uhr: Boogie Blasters - Boogie Woogie - ab 20 Uhr: Party Show Band ROSA Heinrichsplatz - 14 - 15:30 Uhr: Porkie & Bass - 16 - 18 Uhr: Gravity Feed - Rock´n new Country - 18:30 - 20 Uhr: Jammys Bar - Rockmusik - 20:30 - 0:30 Uhr: Buddy Joe - Oldies, Covermusik Burgstraße/Café Zieger - 13 - 17 Uhr: Gruppe „Sizilia“ - ab 18 Uhr: Der Elbetaler - Tanzmusik und Spaß Tuchmachertor - Brauhaus - ab 13 Uhr: Musik und Moderation - 18 - 20 Uhr: Disco - 20 - 21 Uhr: Helene Fischer Double - ab 21 Uhr: Disco Frauenkirche - ab 11 Uhr: Weinausschank auf dem Platz - ab 13 Uhr: Mitmachangebote für Groß und Klein - 14 Uhr: Tanzkids der Grundschule Zadel - 15 Uhr: Denk mal… an die Kinder (Lieder mit dem ökumenischen Kindergarten Meißen e. V.) - 16 Uhr: „Birdhouse Jazz“ Saxophon-Piano Duo Carsten Nachtigal & Lutz Funke - 17 Uhr: „Birdhouse Jazz“ - 19:30 Uhr: Nahimana Feuershow Rathaus Innenhof - ab 20 Uhr: MR. RGR Festzelt am Kleinmarkt - ab 14 Uhr Eröffnung Zelt - Musik vom DJ + - 14:30 - 16:30 Uhr: Blue Dragon Jazzband - 17 - 19:30 Uhr: Staff - ab 20 Uhr: Mothers Best - Rockmusik Baderberg - ab 12 Uhr: Fairydust - Irish- & Scottish Folk - ab 15 Uhr: Mac Freyman - Blues, Folk & Songs - ab 18 Uhr: Pat & The Cousins - Folk, Rock, Songs - ab 21 Uhr: St. Johnnys Bluesband - Blues & Bluesrock Weingarten am Schlossberg - ab 20 Uhr: FRANZI und BOSCHI - Bergmusik Hahnemannsplatz - ab 13 Uhr: Laura Michell - ab 14 Uhr: Magic Devils - ab 14:30 Uhr: Sylver Pearl - ab 15 Uhr: Modenschau Mode für Minis und Maxis - ab 16 Uhr: Laura Michell - ab 17 Uhr: Sylver Pear - ab 18 Uhr: Horny Singers (Liveband) - ab 20 Uhr: Umbrella (Liveband) Bühne am Theater - 12 Uhr: Musikschüler musizieren - 13:30 Uhr: Keyboardorchester „TonART“ Meißen - 15 Uhr: Tänzerische Träumereien - TS Jiri Novak - 16:30 Uhr: Oriental Bouquet - Exotische Tanzschau - 18 Uhr: Theatersport - 19 Uhr: LINDY HOP - Swingtanz der Goldenen 20er/30er Jahre - 20 Uhr: SILVERSTONE-SWINGTETT mit Blues, Swing, Dixieland Gasthaus zur Altstadt - 11 - 18 Uhr: DJ Happy - Tanzmusik - ab 18 Uhr: JoJozeit - Party- und Tanzmusik Weindorf „Rote Schule“ - ab 13 Uhr: DJ Clavis - 14:30 - 16:30 Uhr: Zuweit - Oldies, Pop, Unterhaltung - 17 - 19:30 Uhr: Akustik Rock Trio - ab 20 Uhr: Stella rockt Lorenzgasse - ab 15 Uhr: The Rocka Willy´s - ab 20 Uhr: Smoke on the Daughter Roßmarkt - ab 10 Uhr: Mailand-Musik - deutsche und internationale Schlager und Songs, Shantys und Folklore Besenwirtschaft Schumann - 14 - 18 Uhr: Micha Winkler & Friends „Lemon hart“ - ab 19 Uhr: Meißner Gartenband - Livemusik, Welthits & kleine Lieder Bahrm. Keller - ab 20 Uhr: The Lazy Boys Bahrm. Weincafé - ab 18 Uhr: Lieder zum Wein mit Rudolf D. Kostas Hähner Hof - 18 - 0:30 Uhr: Ultimative „Mölli-Party“ - Gassenhauer, Hits und Rock Domplatz - 9 - 16:30 Uhr: Dom geöffnet - Besichtigung und Führungen - ab 10 Uhr: Weinausschank - 10 - 18 Uhr: Albrechtsburg Meissen - Ausstellung „TRENDSETTER SEIT 1471. Entdecken Sie das älteste Schloss Deutschlands“ & Kostüme des lebendigen Fürstenzuges - 10 + 11 Uhr: Turmführungen im Dom - 12 - 12:30 Uhr Orgelmusik im Dom - 12:30 - 16 Uhr: jede halbe Stunde Turmführungen im Dom - 13 - 16 Uhr: Musik unter der Linde m. Mario Holtzhauer (Bühne vor dem Dom) - 14 - 14:45 Uhr: Simchen & Lautenknechts Blues der alten Schule (Wappenhaus, Domplatz 6) - 15:15 - 16 Uhr: Simchen & Lautenknechts Blues der alten Schule (Wappenhaus, Domplatz 6) - 16 - 16:30 Uhr: Serenade zum Weinfest - Volkslieder zum Zuhören und Mitsingen (Chor der Stadtpfarrei St. Wenzeslaus, Schönsee; Domchor Meißen - Bühne vor dem Dom) - 16:30 - 17:15 Uhr: Simchen & Lautenknechts Blues der alten Schule (Wappenhaus, Domplatz 6) - 17 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Dom - 18 - 19 Uhr: Lösius der Stadtmusicus - Lieder zum Wein (im Wappenhaus, Domplatz 6) - 19 Uhr: Orgelträume zum Weinfest - Bekanntes, Heiteres und Jazziges aus der Welt der Orgelmusik (Domkantor Jörg Bräunig) im Dom - 19:30 Uhr: Unfolkkommen - Folksmusik von sittsam bis unsittlich - (im Wappenhaus Domplatz 6) - ab 20 Uhr: Brian Bossert - Folk / Irish Music (Bühne vor dem Dom) Burgkeller´s Weinzelt - ab 14 Uhr: Dixieland - ab 18 Uhr: Suzan Baker - live Amtsgericht/Domplatz 3 - Tag der offenen Tür - 12:30 - 17 Uhr: Fotoausstellung „Justiz – Ein- und Ausblicke“ - 12:30 - 17 Uhr: Technikausstellung „Bürotechnik im Wandel der Zeit“ - 12:30 - 17 Uhr: Der Gitterladen - Verkaufsstand - 12:45 Uhr Führung durch das Bischofsschloss - 14:45 Uhr Führung durch das Bischofsschloss - 14:45 Uhr Führung für Kinder durch das Bischofsschloss - 14 und 16 Uhr: Lesungen - Richterin Dr. Theile liest aus Roman Leuthner - „Nackt duschen – streng verboten. Die verrücktesten Gesetze“, „Der Geschädigte liegt dem Vorgang bei. Juristische Stilblüten“ - Wilfried Ahrens; „Der Fall Larry Popper. Juristische Gutachten über die Umtriebe zaubernder Jugendlicher…“ - Falk von Helsing Gerbergasse - ab ca. 14 Uhr: Druckluftorchester Kleinmarkt - ab 18 Uhr: Rieplay - Rock, Blues, Folk aus Riesa Vinolovio/Theaterplatz - ab 17 Uhr: Smaragd Diskothek mit DJ Reini Meißner Hof - ab 20 Uhr: Jahnataler Blasmusikanten Festplatz - Schausteller und Fahrgeschäfte Das vollständige Programm im Überblick finden Sie hier

Das ist am Sonntag auf dem Weinfest los zurück 1 von 22 weiter Bühne Markt - 12:30 - 14:30 Uhr: Micha Winkler Big Band - ab 15 Uhr: vietnamesische Tanzgruppe - 15:45 - 17 Uhr: „Placebo Flamingo“ - 17:30 - 20:30 Uhr: Retroskop Heinrichsplatz - 12:30 - 14:30 Uhr: Holzhäuser Spatzen - 15 - 17 Uhr: Fools´n Town - Funk, Soul, Blues Rock) - 17:30 - 20:30 Uhr: COOLUP unplugged Burgstraße/Café Zieger - ab 13 Uhr: Der Elbetaler Tuchmachertor - Brauhaus - 13 - 19 Uhr: Musik und Moderation Frauenkirche - ab 11 Uhr: Weinausschank auf dem Platz - ab 13 Uhr: Mitmachangebote für Groß und Klein - 14 Uhr: Lindi Hop - Tanzpräsentation Golden Twenties - 15 Uhr: Flötenchor St. Afra & Gäste - Flötenmix - 16 Uhr: Gospelchor St. Afra - Praise and shout and dance about - 17 Uhr: Breakdance (Heiko „Hahny“ Hahnewald) - ab 19 Uhr: Lampionumzug - Treffpunkt an der Frauenkirche - ab 19:15 Uhr: Film ab! Am Turm der Frauenkirche Festzelt am Kleinmarkt - 12:30 - 14:30 Uhr: Meißner Blasmusikanten - 15 - 17:30 Uhr: Staff - ab 18:15 Uhr: DJ - Unterhaltung bei Wein & Musik Baderberg - ab 12 Uhr: Mac Freyman - Blues, Folk & Songs - ab 15 Uhr: St. Johnnys Bluesband - Blues & Bluesrock - ab 18 Uhr: JOE´s DADDY - Songs & Folk Weingarten am Schlossberg - ab 15 Uhr: KAJA SESTERHENN - Französische Chansons Hahnemannsplatz - ab 13 Uhr: Roland Kaiser Double - ab 14 Uhr: Laura Michell - ab 15 Uhr: Modenschau Mode für Minis und Maxis - ab 16 Uhr: Magic Devils - ab 17 Uhr: Horny Singers (Liveband) - ab 18 Uhr: Sylver Pearl - ab 19 Uhr: Umbrella (Liveband) Bühne am Theater - 12 Uhr: Elena Kralacek - Diese Eule ist ein Singvogel - 13 Uhr: Veronika-Marie Kralacek - Feinster Livegesang - 14 Uhr: Felix Kralacek - Swinging & Rolling Evergreens - 15:30 Uhr: Tänzerische Träumereien - TS Jiri Novak - 16:30 Uhr: Oriental Bouquet - Exotische Tanzschau - 18:30 Uhr: Weinlieder mit dem Opernchor der Landesbühnen Sachsen Gasthaus zur Altstadt - ab 11 Uhr: DJ Happy - Tanzmusik - 17 Uhr: Gentlemens - Trommler einmal anders Weindorf „Rote Schule“ - ab 11:30 Uhr: DJ Clavis - 12:30 - 14:30 Uhr: Blaswerk Meißen - 15 - 17:30 Uhr: Frank Widzgowski (Saxophonist) Lorenzgasse - ab 15 Uhr: Duo Holler & Wendel - Livemusik Roßmarkt - ab 11 Uhr: DJ Wolfram Grafe - musikalische Unterhaltung für Jung und Alt Besenwirtschaft Schumann - ab 12 Uhr: Brockoli - Brockwitz - Schlagerchor; Pressluft - Brassmusik; Chrissi Niese & ihr Tastenmann; Gesang & Piano Hähner Hof - 14 - 18 Uhr: Musik zum Wein mit Mario Holtzhauer zum Kaffeekränzchen Domplatz - 9 - 11:30 Uhr: Dom geöffnet - Besichtigung und Führungen - ab 11 Uhr: Weinausschank - 10 - 18 Uhr: Albrechtsburg Meissen - Ausstellung „TRENDSETTER SEIT 1471. Entdecken Sie das älteste Schloss Deutschlands“ & Kostüme des lebendigen Fürstenzuges - 12 - 13 Uhr: Gottesdienst im Dom - 13 - 18 Uhr: Dom geöffnet - Besichtigung und Führungen - 13 - 17 Uhr: halbstündlich Turmführungen im Dom - ab 13 Uhr: Live-Musik mit Water Tower Jazzband (Bühne vor dem Dom) - 15 - 15:45 Uhr: Thomas Lautenknecht - „Immergrünes aus Ewergrienhausen - Volks und Erfolgslieder (Wappenhaus, Domplatz 6) - 16:15 - 17 Uhr: Thomas Lautenknecht - „Immergrünes aus Ewergrienhausen - Volks und Erfolgslieder (Wappenhaus, Domplatz 6) - 17:30 - 18:15 Uhr: Thomas Lautenknecht - „Immergrünes aus Ewergrienhausen - Volks und Erfolgslieder (Wappenhaus, Domplatz 6) Burgkeller´s Weinzelt - ab 14 Uhr: Andreas Geffarth - live Kleinmarkt - ab 15 Uhr: Ironspoon - Folk, Rock, Balladen Vinolovio/Theaterplatz - ab 16 Uhr: Smaragd Diskothek mit DJ Reini Festplatz - Schausteller und Fahrgeschäfte Das vollständige Programm im Überblick finden Sie hier

Zum Weinfest wird die Vietnamesische Gemeinschaft Meißen mit ihrer Tanzgruppe, 15 Uhr, am Sonntag auf der Markt-Bühne auftreten. Schon die Premiere 2015 war ein voller Erfolg. „Die Tänzerinnen hatten großes Lampenfieber, aber das haben sie überwunden“, sagt Bac. Der Perfektionist hat ihnen Mut zugesprochen. Es komme nicht auf einheitliche Kostüme an. Jede der Frauen brachte ihre eigene Garderobe mit. Auf der Bühne ein harmonisches Bild: Die Bewegungen fließen, gehen ineinander über. Arme gleiten zur Seite und nach oben. Fächer schwingen im Takt der Musik. Es gehe bei dem traditionellen Lied und Tanzstück um ein Dorf im Frühling, sagt Bac. Der Duft des Frühlings, der Duft, wenn frischer Reis gekocht wird – diese Eindrücke und Gefühle werden getanzt.

Den Beitrag zum Weinfest möchte der Meißner Geschäftsmann in einen größeren Rahmen eingebettet sehen. „Wir wollen unsere Freude weitergeben, uns für die Stadt und in der Stadt engagieren“, sagt Nguyen Duy Bac. Der Auftritt auf der Marktbühne ist dabei nur ein öffentlichkeitswirksamer Teil dieses Einsatzes. Die Vietnamesische Gemeinschaft existiert mittlerweile rund zehn Jahre in Meißen. Das ursprüngliche und bis heute verfolgte Ziel ist es, den Zusammenhalt zu stärken und sich verstärkt in das Meißner Kulturleben einzubringen. Ein direkter Draht wurde so zur Sopro geknüpft, ein vietnamesischer Garten entstand. Die Verbindung zur Natur ist den Vietnamesen sehr wichtig. Mit ihr wollen sie in Einklang leben. Auch das soll am Sonntag, ab 15 Uhr, auf der Bühne ausgedrückt werden.

In den vergangenen Jahren hat sich die Gemeinschaft weit über Meißen hinaus im gesamten Landkreis ausgebreitet. Zu den Weihnachtsfeiern in Rothes Haus reicht der Platz kaum mehr aus, um alle unterzubringen.

Über das Jahr hinweg ist ein fester Veranstaltungsplan entstanden, der die Mitglieder des Bundes immer wieder zusammenbringt, einen Austausch ermöglicht. Das vietnamesische Neujahrsfest wird gemeinsam gefeiert. Zu Pfingsten geht es ins Ausland – nach Prag, Wien oder Kopenhagen. Im Sommer treffen sich die Vietnamesen zu einer Party im Waldbad Oberau. Zu Weihnachten verteilt ein Weihnachtsmann die Geschenke. „Ja, es muss eben perfekt sein“, sagt Nguyen Duy Bac.

