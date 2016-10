Der Duft der Falter Mit einem neuen Gerät sollen Waldschädlinge schneller aufgespürt werden. Die Idee stammt von Tharandter Forschern.

Waldschutz-Experte Professor Michael Müller zeigt Falterexemplare vor einer Vitrine mit ausgestellten Holzarten in der Außenstelle der TU in Tharandt. In Kürze sammeln die Forstwissenschaftler Duftproben von Insekten für ein bisher einmaliges Projekt zur Schädlingsbekämpfung. © Andreas Weihs

Die Nonne nervt. Auch andere Insekten wie Kiefernborkenkäfer und Eichenprozessionsspinner machen es nicht nur Waldbesitzern und Forstwirten in Sachsen schwer. Die Falter und Käfer richten immer wieder Schäden an. Erkennt man den Befall von Bäumen rechtzeitig, kann man die unerwünschten Tierchen loswerden. Jedoch sind sie nicht so leicht zu finden.

Vor allem die Eier sind oft gut versteckt – zum Beispiel in Baumrinden. Die Suche ist aufwendig, zeitlich wie finanziell. Um dies zu ändern, ist vor Kurzem ein Pilotprojekt gestartet, an dem Forstwissenschaftler aus Tharandt maßgeblich beteiligt sind.

Dabei geht es darum, Ausdünstungen von Käfern und Faltern zu messen, entsprechende Muster zu speichern und künftig nervige Insekten mit elektronischen Geruchsdetektoren leichter im Wald zu finden und gegen sie vorzugehen. Das könnte Schädlingsbekämpfungsmittel sparen und nicht befallene Waldflächen schonen.

„Wir sind aber noch am Anfang“, sagt Michael Müller, Professor für Waldschutz an der Außenstelle der Technischen Universität Dresden in Tharandt. Der 54-Jährige hatte das bisher einmalige, rund 560 000 Euro teure Projekt auf den Weg gebracht. Es wird zum Großteil von der Sächsischen Aufbaubank gefördert und läuft derzeit an.

Eine ehemalige Tharandter Studentin wird das Vorhaben im Rahmen ihrer Doktorarbeit betreuen. Die Mitarbeiterin ist seit diesem Oktober in das Projekt eingebunden. Laut Professor Müller wird sie sich in den kommenden zwei Jahren darum kümmern, möglichst viele Geruchsproben zu sammeln. Zunächst sollen Düfte von zwölf Insektenarten aufgespürt und anschließend charakterisiert werden.

Dabei gehen die Forstwissenschaftler noch nach herkömmlichen Methoden zu Werke. Sie fahren – teilweise mit einer gemieteten Hebebühne im Schlepptau – in bestimmte Waldgebiete, um auch in Baumkronen nach Schädlingseiern zu suchen.

Oder sie stellen Fallen mit nachgeahmten künstlichen Sexuallockstoffen auf. So fangen sie männliche Falter. Hochgerechnet könne man auf diese Weise bestimmen, wie viele – eierlegende – Weibchen sich in den Gebieten tummeln. Manche Spezies geben Duftstoffe ab, die beide Geschlechter anlocken. Sie signalisieren Artgenossen so, dass ein Baum zu schwach ist, um sich zu wehren. Dann rücken andere Insekten nach, sie legen Eier. Die Larven fressen sich dann satt, und der Baum stirbt. Je mehr Falter bestimmter Arten sich in den fußballgroßen Kunststofffallen fangen lassen, desto sicherer ist, dass es ein Schädlingsproblem gibt. Doch diese Methode ist nicht sehr genau. Das soll sich bald ändern.

Käfergerüche statt Kläranlagen

Um das Projekt überhaupt umsetzen zu können, arbeitet die TU mit zwei Partnern zusammen. Die Ostdeutsche Gesellschaft für Forstplanung (OGF) mit einer Außenstelle in Kesselsdorf stellt Daten und Karten zur Verfügung, die auf vorherigen Untersuchungen basieren. Anhand des OGF-Materials wissen die Forscher, wo sich Risikogebiete befinden, in denen es günstige Bedingungen für bestimmte Schädlinge gibt.

Sonst müssten die Experten mehrere Hektar große Waldflächen durchforsten, um klitzekleine Insekten zu finden. Die Wissenschaftler fahren dann in die ausgeloteten Gebiete und suchen nach Proben. Danach ist der andere Partner der Tharandter Waldexperten gefragt. Die Ifu GmbH in Frankenberg stellt das Gerät zur Verfügung, mit dem im besten Fall künftig die schädlichen Insekten im Forst schneller und leichter entdeckt werden können.

Die Fachleute aus Frankenberg haben bereits ein Gerät entwickelt, das Gerüche aufspürt. Der tragbare Apparat heißt Smellmaster. Bisher kam er aber nicht zur Bestimmung von Schädlingen zum Einsatz.

Dies wäre ein Novum. Der Smellmaster wird bisher dazu verwendet, um Häufigkeiten bestimmter Gerüche festzustellen, bei Schweineställen, Kläranlagen oder Müllanlagen – auch im Auftrag des Freistaats. Bei diesem Verfahren werden die Duft-Daten per Funk an die Ifu übertragen. Dort werden sie ausgewertet. Und sie können an die OGF weitergeleitet werden, die die Angaben für Risikogebietsanalysen verwendet.

Ähnlich soll das bald auch bei der Suche nach den Insektendüften laufen. „Die Geräte müssen aber für dieses Vorhaben empfindlicher sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass andere Gerüche im Wald herausgefiltert werden“, sagt Ifu-Chef Axel Delan. „Ich bin sehr optimistisch, dass das klappt.“

Das Projekt wird sicher auch beim anstehenden Waldschutzkolloquium der TU in Tharandt angesprochen werden. Das Thema dieses wissenschaftlichen Austauschs lautet „Stand, Möglichkeiten und Perspektiven naturnaher und pflanzenschutzmittelfreier Verfahren der Regulation potenzieller biotischer Schadfaktoren in Wäldern“. Es findet am 25. Oktober statt.

