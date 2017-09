Handball Bezirksklasse Frauen Der dritte Sieg Ohne Punktverlust Spitzenreiter: Die Muldentalerinnen mischen die 1. Bezirksklasse auf.

Obwohl Trainer Jonny Müller fünf Spielerinnen ersetzen musste, waren die Handballerinnen der HSG Muldental auch im dritten Saisonspiel erfolgreich. Beim Burgstädter HC gewannen sie 19:10 (13:5) und führen weiter die Tabelle an.

Die Burgstädterinnen standen sehr kompakt in der Abwehr und Muldental musste von Anfang an mit viel läuferischem Aufwand um Torchancen kämpfen. Bis zum 3:4 konnte der Gastgeber Schritt halten, bevor sich Muldental mit drei Toren in Folge absetzte, und bis zum 5:13-Halbzeitstand einen komfortablen Vorsprung herausspielte. Nachlassende Kräfte verhinderten ein weiteres Absetzen nach der Pause. Dennoch geriet der Auswärtssieg niemals in Gefahr. (DA/jmü)

Burgstädter HC - HSG Muldental 10:19 (5:13)

HSG Muldental 03: Ulrich, Weisemann, Knuth (1), Fiedler (1), Berthold (3), Jantos, Backofen (9/1), Rohsmann, Kirchhof (2/2).

