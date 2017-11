Handball – Sachsenliga A-Jugend Der dritte Saisonsieg Trotz personellen Handicaps: Die Neudorf/Döbelner Talente bezwingen Weinböhla und schieben sich auf Platz sieben.

Lucas Greim steuerte neun Treffer zum Sieg der Neudorf/Döbelner A-Jugend gegen den HSG Weinböhla bei, davon zwei Siebenmeter. © André Braun

Die Jungs von der HSG Neudorf/Döbeln standen in diesem siebten Saisonspiel der Sachsenliga A-Jugend männlich mächtig unter Druck. Sie spielten gegen den Tabellenletzten HSV Weinböhla und nicht zuletzt deshalb sollte, trotz eines schmalen Spielerkaders, ein Sieg her, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. HSG-Trainer Sven Kretzschmar erklärte: „Uns standen nur fünf etatmäßige A-Jugendspieler zur Verfügung, der Rest der Aufstellung wurde mit B-Jugendlichen aufgefüllt. Aber die machten ihre Sache recht ordentlich.“ Und so durfte nach den 60 Minuten ein knapper Heimsieg bejubelt werden.

Zu Beginn der Partie war deutlich zu merken, dass die Neudorf/Döbelner Mannschaft in dieser Formation das erste Mal zusammenspielte.

Spannende Auseinandersetzung

So gestaltete sich ein enges Geschehen mit wechselnden Führungen. Die Gäste von der Elbe witterten natürlich ihre Chance, bei diesem Kontrahenten die ersten Punkte einzufahren, aber die Kretzschmar-Schützlinge wollten diese nicht freiwillig preisgeben. Beim Pausenstand von 13:13 war deshalb noch alles im Bereich des Möglichen.

So wie die erste Halbzeit endete, begann auch die zweite. Beide Mannschaften legten immer mal wieder ein Tor vor. Als den Neudorf/Döbelnern einmal zwei Treffer in Folge gelangen, kämpften sich die Weinböhlaer ebenfalls wieder heran. Mit leichten Toren glichen sie wieder aus und bestraften dabei die Deckungsfehler der Einheimischen, die im Abwehrblock zu defensiv standen. Eine Auszeit in der 49. Minute nutzte HSG-Trainer Sven Kretzschmar, um das Deckungsverhalten zu ändern. Nun wurde der beste Werfer der Gäste offensiver genommen, was der Weinböhlaer Mannschaft das Leben insgesamt doch etwas schwerer machte.

Dennoch blieb es bis zum Schluss knapp, sodass Kretzschmar 40 Sekunden vor dem Ende beim Stand 30:29 nochmals eine Auszeit nahm. Die Gäste spielten zu diesem Zeitpunkt eine Manndeckung. Kretzschmar mahnte an, die Laufwege zum Tor zu suchen und dieser Plan ging auf. Jonathan Hanisch nutzte den sich bietenden Raum und erzielte in den letzten Sekunden des Spieles den entscheidenden Treffer zum 31:29.

„Ein großes Lob an alle Spieler, ob es die Leistungsträger waren oder die Nachrücker aus der B-Jugend. So muss es weitergehen. Das ist das Ziel. Wir wissen, dass es eine schwere Saison wird, aber ich denke mal, es ist für uns noch einiges zu holen.“

HSG Neudorf/Döbeln – HSV Weinböhla 31:29 (13:13)

HSG Neudorf/Döbeln: Eichler, Lörtscher (2), Hannß (9), Günther, Greim (9/2), Petters, Winkler (9), Spindler, Hanisch (2)

