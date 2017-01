Der Dresdner sucht das Abenteuer Knapp 30 000 Reiselustige kamen am Wochenende in die Messe. Vor allem junge Familien wollen in den Ferien viel Mobilität.

Kerstin und André Bretschneider wollen mit ihren Söhnen Yannek und Mika nach Norwegen. Auf der Dresdner Reisemesse haben sie sich Wohnmobile zum Mieten angesehen. © René Meinig

Kerstin Bretschneider will endlich selbst einmal Norwegen erobern. Lange hat ihr Mann André der Dresdnerin von Landschaft, Wasser und Natur vorgeschwärmt. Vor 20 Jahren war er in dem nordeuropäischen Land. Nun will er die Erlebnisse von damals mit seiner Familie teilen. Kerstin und André Bretschneider sind mit den beiden Söhnen Yannek und Mika auf die Dresdner Reisemesse gekommen. Hier wollen sie sich ein Wohnmobil zum Mieten aussuchen. Allein waren sie nicht.

Von Freitag bis Sonntag haben sich hier knapp 30 000 Besucher Lust auf ferne und nahe Ziele machen lassen. Bei vielen ist es nicht beim Gucken geblieben, sie haben gleich den nächsten Urlaub gebucht. Ob Kreuzfahrt, Studienreise, Gruppenausfahrt im Bus oder Wanderferien – die Aussteller haben in den Hallen Ideen für viele Urlaubswünsche gezeigt.

Eine komplette Halle ist für die Wohnmobile reserviert. Bretschneiders haben sich gerade den Europeo 98P angeguckt. Viel Platz bleibt nicht, wenn alle vier an dem Tisch sitzen. Und wenn das zweite Bett heruntergelassen wird, ist die Sitzecke gesperrt. Dann müssen alle schlafen. „Dafür gibt es viel Stauraum“, sagt Kerstin Bretschneider. Die Familie will auch viele Lebensmittel mitnehmen.

Dirk Nitsche kennt die Wünsche. Er vermietet Wohnmobile. Vor allem junge Familien, durchaus auch mit mehreren Kindern, träumen vom Urlaub mit viel Mobilität, Flexibilität und Abenteuer, sagt er. Dafür gibt es viele Modelle der Ferienwohnung auf vier Rädern. Er rät den Bretschneiders zum Wohnmobil mit Schlafraum über dem Fahrerhaus. „Dann bleibt mehr Platz“, sagt der Autohändler aus Bannewitz. Bis zu 70 Prozent seiner Kunden zieht es in die nördlichen Länder. Im Schnitt 100 Euro am Tag kostet ein Wohnmobil. Dazu kommen Kosten für Benzin, Maut und die Stellplätze.

Wer lieber mit dem eigenen Auto fährt, der findet nebenan eine Alternative. Begeistert klettern die Jungs der Bretschneiders in ein Zelt, das auf einem Autodach montiert ist. Die Firma Campwerk bietet verschiedene Zelte an, die auch im Anhänger transportiert werden können. Verkäufer Mike Labinschus kennt den Trend zu mehr Abenteuer bei jungen Pärchen und Familien. Island und Irland sind gerade die Top-Ziele seiner Kunden, sagt er. Kerstin und André Bretschneider wollen dennoch mit dem Wohnmobil nach Norwegen. Im Sommer 2018 soll es losgehen. Bis dahin träumt die Dresdnerin vom hohen Norden.

