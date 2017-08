Gut zu wissen Der Dorf-Kulti Junge Leute in Rosenthal helfen sich selbst und renovieren die alte Turnhalle am Bad. Davon kann jeder profitieren.

Viele Jugendliche und Junggebliebene halfen beim Herrichten, sie sind der „Wohlfahrtsverband Eiland“.

Das Haus an der Ortsdurchfahrt in Rosenthal liegt versteckt hinter dicht gewachsenen Bäumen. Beim Vorbeifahren ist die wahre Größe kaum auszumachen. Doch jedes Mal beim Badfest oder anderen Veranstaltungen wurde diskutiert, dass es eigentlich schade ist, dass die alte Turnhalle nur noch als Lager für den Bauhof genutzt wurde. Das ändert sich jetzt grundlegend. Dafür sorgt kein finanzstarker Investor, sondern die Dorfjugend selbst.

„Seit Januar arbeiten wir mit einem Architekten zusammen, haben Baugenehmigungen und ein Immissionsschutzgutachten eingeholt“, erklärt Maik Lindemann. Er ist CDU-Gemeinderat, Jugendklubchef und steht nun auch noch mit seinem Namen im Pachtvertrag mit der Gemeinde für das Gebäude. Davor ist seit Wochen ein Bauschild aufgestellt auf dem der Wiederaufbau des „Kulturpalastes Rosenthal“ angekündigt wird. Inzwischen haben viele fleißige Helfer und Sponsoren so viel geschafft, dass sich die Aktiven um Maik Lindemann dazu entschlossen haben, am Sonnabend, dem 12. August, zu einem Tag der offenen Baustelle einzuladen. „Wir wollen allen zeigen, was hier entsteht“, erklärt Markus Peschke, der sich auch für das Projekt engagiert.

Auch wenn schon lange damit geliebäugelt wurde, kam jetzt erst ein Pachtvertrag mit der Gemeinde zustande. Der Bauhof erklärte, dass er das Lager nicht unbedingt braucht. „Dann wollten wir noch abwarten, wie die Heide Games im vergangenen Jahr laufen, wer sich wie engagiert“, sagt Lindemann. Es lief bekanntlich bestens.

Im Dorf gibt es jetzt dennoch Gemunkel, ob zukünftig jeden Abend dort Party sein wird. Auf Anfrage von Anliegern erklärte Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU) im Gemeinderat: „Dort soll jetzt nicht jedes Wochenende Halligalli sein.“ Es soll ein Vereinshaus sein, das auch andere nutzen dürfen. Mit dem Haus bekomme die Gemeinde wieder einen Saal, in dem auch größere Familienfeiern stattfinden könnten, so Moritz.

Bis das soweit ist, dauert es aber mindestens noch bis zum nächsten Jahr, erklärt Maik Lindemann. Innen sieht das Haus zwar schon fast fertig aus, doch entscheidende Sachen wie der Abwasseranschluss fehlen noch. Zudem sind die Finanzen begrenzt. Fördermittel waren für dieses Projekt nicht zu ergattern. Ohne Sponsoring und Eigenleistungen wäre gar nichts vorangegangen.

Trotzdem sind die jungen Leute so stolz auf das, was sie schon geleistet haben, dass sie es gern mal vorzeigen. „Wir wollen am Sonnabend auch mit den Anwohnern ins Gespräch kommen, damit sie sehen, was hier passiert und mit wem sie es zu tun haben“, sagt Lindemann.

Tag der offenen Baustelle, 12. August, ab 17 Uhr, Königsteiner Straße/Vorwerkweg, Rosenthal

