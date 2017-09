Der Doktor aus dem Smartphone Über eine Videoschaltung per Handy untersuchen Ärzte Patienten, schreiben Rezepte und stellen Überweisungen aus. Schwedische Kommunen wollen auf diese Weise Geld sparen.

Arztbesuch per Smartphone ist in Schweden bereits durchaus üblich. © Kry/PR

In Schweden digitalisiert sich derzeit eine Branche, die bislang vom Internetzeitalter weitgehend unberührt war. In den Büroräumen des Internet-Anbieters „Kry“ auf der Kungsgatan in Stockholm erinnern eigentlich nur noch der Parkettboden und die hohen Decken an eine klassische Arztpraxis. Das Personal sitzt wie in einem Callcenter an aneinandergereihten Tischen. Die meisten beschäftigen sich mit der Administration. Untersuchungs- und Wartezimmer gibt es nicht. Auch keine Sprechstundenhilfen. Die meisten der rund 80 Allgemeinärzte sind nicht einmal vor Ort. Sie sitzen zu Hause in ihrem Sommerhäuschen oder im Ausland – am Laptop.

Immer mehr kranke Schweden verzichten auf den Besuch gewöhnlicher Allgemeinarztpraxen und konsultieren einen Allgemeinarzt über ihr Smartphone bei „Kry“ oder dessen Rivalen „Min Doktor“. „Kry“ hat seinen Umsatz in einem Jahr verzehnfacht und will weiterwachsen. Auch Kinder- und Hautärzte, Psychiater und Psychologen sollen das Smartphone benutzen.

Zudem will der Dienst nach Deutschland, wo das Regelwerk aber derzeit noch einige Probleme bereitet. „Die Frage ist nicht, ob unser Dienst nach Deutschland kommt, sondern wann“, sagt der junge Firmengründer Johannes Schildt. Die Gesundheitssysteme sind vergleichbar. Private Anbieter rechnen ihre Leistungen in Schweden aber über die Kommune ab, die sie aus Steuergeldern bezahlt.

Zunächst muss ein Patient eine App im Smartphone installieren. Über die allen Schweden zugängliche mobile „Bank ID“, wird der Patient identifiziert, und die Patientengebühr von 250 Kronen (25 Euro) bezahlt. Die Patienten klicken sich dann durch automatisierte Fragen zu ihren Beschwerden durch. Wenn das Leiden nicht via Internet behandelt werden kann, wird der Patient an eine „echte“ Praxis verwiesen. Dort kann er dann einen der (mit Foto) angezeigten Ärzte buchen.

Oft schon nach fünf Minuten ruft dieser über Video an und holt sich beim Gespräch schon alle Grundinformationen. Über die digitale schwedische Patientenkartei kann er auch Informationen von früheren Arztbesuchen abrufen. Das Gespräch ist wie beim Allgemeinarzt auf 15 Minuten angelegt, verläuft aber meist kürzer.

Kry-Ärzte beraten so doppelt so viele Patienten in der gleichen Zeit wie Ärzte in einer normalen Praxis, so Schildt. Eine Ferndiagnose wird durchgeführt, Überweisungen und Rezepte werden elektronisch erstellt. Der digitale Apotheken-Dienst bietet dann auch gleich die Heimlieferung der Medikamente an.

„Es gibt schließlich viele Erkrankungen, die keine körperliche Untersuchung benötigen, und wir entlasten so das überfüllte Krankenversorgungssystem massiv“, sagt Schildt. In Schweden muss man bis zu zwei Wochen auf einen Termin beim Allgemeinarzt warten, wenn es nicht akut ist. Kry bietet generöse Öffnungszeiten in der Woche zwischen sieben Uhr und Mitternacht und am Wochenende von acht bis 22 Uhr an – und das in 20 Sprachen.

„Anfangs war ich skeptisch, für mich ist die persönliche Begegnung mit meinen Patienten sehr wichtig. Aber als ich hier angefangen habe, merkte ich, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Auch über den Bildschirm kann man Vertrauen aufbauen und Patienten nahe sein“, sagt Johan Flodin, einer der Netzärzte von „Kry“.

Gerade im dünn besiedelten Schweden, wo der Ärztemangel in einigen Regionen schon in Normalzeiten extrem ist und in Urlaubszeiten teure Mietärzte angeheuert werden müssen, erhoffen sich auch Kommunen, auf diese Weise Kosten und Wartezeiten zu reduzieren.

