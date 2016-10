Der Disco-Hafen bleibt zu Im Herbst wird es keine Ausgabe der beliebten Dance-Nacht in der alten Turnhalle in Radeberg geben. Aber es gibt schon viele neue Ideen.

Sie war auch schon im Radeberger „Disco-Hafen“ vor Anker: Marusha, der Star der Techno-Szene. Im kommenden Frühjahr soll es an der Pulsnitzer Straße den nächsten „Disco-Port“ geben, versprechen die Macher. © Archivfoto: René Meinig

Eigentlich wäre es ja dieser Tage mal wieder Zeit, dass sich die alte Turnhalle an der Pulsnitzer Straße in Radeberg zum Disco-Hafen mausert. Denn eigentlich lässt es die Veranstaltungsagentur von Johannes Baumgärtel aus dem benachbarten Feldschlößchen immer im Frühjahr und im Herbst hier mit ihrer Reihe „Disco-Port“ im Techno-Sound „krachen“. Aber in diesem Herbst muss die beliebte Veranstaltung ausfallen. Wobei auch das eigentlich so geplant war; denn neben der Halle sollte ursprünglich ja eine Unterkunft für Asylbewerber entstehen – weswegen die Partymacher sich nach einem neuen Veranstaltungsort umsehen wollten. „Eine Partynacht neben einer Unterkunft, in der auch Kinder schlafen, wäre aus unserer Sicht nicht machbar gewesen“, hatte Johannes Baumgärtel damals erläutert. Aber nun kommt die Unterkunft ja nicht. Und trotzdem wird in diesem Herbst nicht gefeiert. „Die Halle ist ja sehr gut ausgebucht, für Ausstellungen und Veranstaltungen – so dass nur wenige Wochenenden im Herbst frei waren“, begründet Party-Organisator Baumgärtel. Und diese wenigen Wochenenden passten wiederum nicht in den Terminplan der angefragten Künstler. „Es passte einfach irgendwie nicht so richtig – deshalb werden wir den nächsten Disco-Port im März oder April an den Start bringen“, nennt Johannes Baumgärtel den jetzt ins Auge gefassten Zeitplan. „Und auch die Acts für diesen Abend haben wir schon im Blick, wir brauchen ja schon den einen oder anderen namhaften DJ, damit sich der Aufwand lohnt!“ Immerhin muss ja quasi aus einer leeren Turnhalle ein echter Disco-Hafen werden – mit Garderoben, Barbereich und Tanzfläche. „Da braucht es schon eine Menge Aufwand, der betrieben werden muss – und das muss sich dann natürlich auch in Sachen Besucherzahlen lohnen“, macht er klar.

Dass es aber auch bei Johannes Baumgärtel schon eine Menge Nachfragen in Sachen „Disco-Port“ gegeben hat, „zeigt ja auch, dass sich die Veranstaltungsreihe bereits etabliert hat“, freut sich der Party-Macher. Und tatsächlich lockte er ja auch schon wirkliche Größen der Techno-Szene nach Radeberg: wie Marusha zum Beispiel, die ja bekanntlich als eine der ersten Frauen als DJ die Szene aufgemischt hatte. Man darf also gespannt sein, auf das Frühjahr mit dem nächsten „Disco-Port“!

