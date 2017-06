Der Dippser Kindersegen Die Stadt hat mehr Nachwuchs. Betreuungsplätze werden knapp. Welche Lösungen infrage kommen.

Lila (li.) und Johanna gießen die Pflanzen, die sie in der Kita Schlossspatzen bei dem Projekt „Dem grünen Daumen auf der Spur“ in Hochbeeten gepflanzt haben. Mithilfe der Eltern und des Hausmeisters haben sie diesen senkrechten Garten mit Zucchini, Erdbeeren, Gurken, essbaren Blüten, Schnittlauch und Kresse. Dieses Wachstum ist ein Symbol für die Entwicklung der Stadt Dippoldiswalde, wo in den kommenden Jahren viele Kinder betreut werden müssen, für die es zurzeit gar nicht genug Plätze gibt. © Frank Baldauf

Die Stadt Dippoldiswalde wird jünger. Junge Familien wohnen hier oder ziehen her, und sie haben auch Kinder. Die gehen in die Krippe oder den Kindergarten, und dort wird die Zahl der Plätze knapp. Bereits Anfang des Jahres hat die Stadtverwaltung festgelegt, wie die vorhandenen Kitas besser genutzt werden können. Aber das reicht nicht.Dipps braucht wahrscheinlich einen neuen Kindergarten. Nach einer festgelegten Formel errechnet die Stadtverwaltung die Zahl der künftigen Krippen- und Kindergartenkinder. Und die steigt immer weiter. Bereits Anfang des Jahres haben die Dippser schon zusätzliche Plätze für die Kinderbetreuung organisiert. In Kita und Hort Seifersdorf wird umorganisiert, damit neue Plätze entstehen, ebenso im Hort Reichstädt und in der Kita Sonnenschein in Reinholdshain. Aber inzwischen stellt sich heraus: Die reichen immer noch nicht. In der Stadt Dippoldiswalde werden in absehbarer Zeit 40 Kindergarten- und drei Krippenplätze fehlen, hat Brigitte Lange errechnet, die in der Stadtverwaltung für die Kinderbetreuung verantwortlich ist.

Nachfrage kommt aus der Kernstadt

Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, neue Plätze zu schaffen. In Paulsdorf stehen die Räume des ehemaligen Fitnessstudios neben dem Kindergarten leer. Die könnten zu zusätzlichen Kindergartenräumen umgebaut werden. Aber dafür hat die Stadt derzeit kein Geld eingeplant.

Die Kita Schmiedeberg muss teilweise umgebaut werden. Hier wird ebenfalls geprüft, ob eine Erweiterung möglich ist. Weiter besitzt die Stadt Räume in Obercarsdorf, die derzeit an den Arbeitersamariterbund vermietet sind, der dort eine Küche betreibt. Allerdings läuft der Vertrag mit den Arbeitersamaritern noch bis 2021. Bleibt noch die Möglichkeit, Container aufzustellen, aber auch dafür ist ein geeigneter Platz erforderlich. Die Container kosten Geld und Außenanlagen müssen ebenfalls gebaut werden. Diskutiert wurde auch die Möglichkeit, vom Landkreis Räume des ehemaligen Beruflichen Schulzentrums anzumieten. Die werden derzeit schon als Kindergarten genutzt. Sie dienen als Ausweichquartier während der Umbauarbeiten in der Krippe in der Glashütter Straße, die vergangene Woche abgeschlossen wurden. Aber die Ansprüche an einen dauerhaften Kindergarten sind höher als bei einem vorübergehenden Ausweichquartier. Dort müssten ebenfalls die Außenanlagen neu geschaffen werden.

Auch orientieren sich die bisherigen Prognosen allein an den jetzigen Gegebenheiten. Eventueller Zuzug nach Dippoldiswalde durch Neubauten oder den Familiennachzug von Flüchtlingen ist dabei noch gar nicht einkalkuliert. Planungen für über hundert Wohnungen oder Häuser sind in der Stadtverwaltung bekannt. Beispielsweise will die Wohnungsgenossenschaft das ehemalige Haus des Landratsamts in der Dr.-Friedrichs-Straße zu 21 Familienwohnungen umbauen. Die größte Nachfrage nach Kita-Plätzen kommt jetzt schon aus der Kernstadt, wie Irena Hoffmann, die Leiterin der allgemeinen Verwaltung, informierte.

Daher hat Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) den Neubau einer Kindereinrichtung in der Kernstadt in die Diskussion gebracht. „Wir werden diese Möglichkeit prüfen“, sagt er vorsichtig. Denn eine Kita zu bauen, kostet Geld. Und das müsste Dippoldiswalde erst auftreiben. Aber irgendeine Lösung für die Betreuung des Kindersegens muss sich die Stadt einfallen lassen. Denn es gibt in Deutschland den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Wenn den jemand einklagt, kommen auf Dippoldiswalde ebenfalls Kosten zu.

