Der Diplomatie-Dinosaurier Steinmeier strebt gen Bellevue, Kerrys Amtszeit endet und Ayraults offenbar auch. Einzig Sergej Lawrow wird auch 2017 weiter am Tisch der Chef-Diplomaten seinen Platz behalten. Gut für Russland.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier und sein russischer Kollege Sergej Lawrow haben sich viele Tage und auch so manche Nacht zusammen um die Ohren geschlagen. Nach Dutzenden Telefonaten und Treffen zu den Krisen in Syrien und der Ukraine hat sich zwischen den beiden Chefdiplomaten so etwas wie Freundschaft entwickelt. Nun heißt es Abschied nehmen, weil Steinmeier als Bundespräsident ins Schloss Bellevue strebt. „Ich schätze Frank-Walter sehr“, sagt Lawrow bei seiner Jahresbilanz in Moskau. „Ich hoffe, wir halten unsere Beziehungen auf demselben Niveau.“

Steinmeier ist nicht das einzige diplomatische Schwergewicht, das in Kürze die internationale Bühne als Minister verlässt. John Kerry gibt diese Woche in den USA sein Amt als Außenminister an den früheren Ölmanager Rex Tillerson ab. Auch in Paris dürfte Jean-Marc Ayrault nach der Präsidentenwahl im Mai seinen Hut nehmen.

Wer bleibt, ist Lawrow. Nach fast 13 Jahren im Amt ist der russische Minister gut eingearbeitet in die Krisen und Konflikte der Welt. Als Gesicht der russischen Diplomatie ist Lawrow die Konstante, während in den westlichen Demokratien routinemäßig Personalwechsel anstehen.

„Für Russland ist das ganz klar ein Vorteil“, sagt der Experte Fjodor Lukjanow. Lawrow sei überaus erfahren und talentiert, meint der als kremlnah geltende Herausgeber der Zeitschrift „Russia in Global Affairs“. Sicher sei der 66-Jährige einer der besten Außenminister Russlands, vielleicht sogar der Welt. „Als Umsetzer der Außenpolitik ist er nahezu unersetzlich“, findet Lukjanow.

Russische Medien beschreiben Lawrow als „unermüdlichen Mister Njet“ - eine Hommage an seinen legendären sowjetischen Vorgänger Andrej Gromyko, der wegen seiner harten Verhandlungsweise diesen Spitznamen trug. 28 Jahre lang lenkte er die Außenpolitik (von 1957 bis 1985).

Lawrow ist seit 2004 am Ruder und damit der am längsten dienende Chefdiplomat Russlands seit dem Ende des Kalten Krieges. Auch er gilt als ausdauernder Verhandlungsführer, wovon der scheidende US-Minister Kerry ein Lied singen kann. Erst im Juli hatten er und Lawrow in Moskau in einem beispiellosen Marathon von morgens bis nachts über Syrien beraten. Die Runde blieb nur eine von vielen zu der Krise.

„Diskutieren statt Bombardieren“ ist Berichten zufolge Lawrows Motto; ein prima Slogan für einen Diplomaten, der aber seit Russlands Intervention in Syrien mit einem Fragezeichen versehen ist. Immer wieder berichten Beobachter von zivilen Opfern in dem Krieg.

Nicht zuletzt die Vorwürfe russischer Hackerangriffe und die Verbreitung von Falschmeldungen - rund um die US-Wahlen oder auch zuletzt im Vorfeld der Bundestagswahl - rücken Russland und seine Führung erneut in schlechtes Licht. An Lawrow perlt das ab.

„Nicht ich werde beweisen, dass das alles nicht stimmt“, sagt er trocken. Er spricht ruhig, selten lässt er sich aus der Reserve locken. Hier aber lacht er kurz auf. „Ich denke, dass in Deutschland (...) die Unschuldsvermutung gilt. Es ist an Ihnen, das zu beweisen.“

Westliche Beobachter halten dem russischen Außenminister vor, manchmal unbewiesene Behauptungen in seine Argumentation einzuflechten. Wie Anfang 2016 im Fall des Mädchens Lisa. Die damals 13-jährige Russlanddeutsche sei in Berlin von Migranten vergewaltigt worden, hatte Lawrow - inmitten der Flüchtlingskrise - behauptet und so diplomatische Verstimmungen zwischen Berlin und Moskau ausgelöst.

Letztlich stellten sich die Angaben als falsch heraus. Doch da war das Kind schon in den Brunnen gefallen: Die Flüchtlingsdebatte war emotionaler geworden, und auch über Falschmeldungen wird seitdem diskutiert, mit denen Moskau angeblich Unruhe im Westen stiften will.

In Russland spielt all das keine Rolle. Lawrow gehört zu den beliebtesten Politikern. Zwar ist der Personenkult um den Karrierediplomaten längst nicht so ausgeprägt wie um Putin. Doch auch von Lawrow gibt es auf Märkten Fan-T-Shirts und Tassen zu kaufen, versehen mit markigen Sprüchen des Ministers. Schon früh erwarb sich der Absolvent einer Eliteuni auf Stationen in des USA und bei den UN den Ruf, jede Situation mit einem Witz auflockern zu können.

In seiner Jahresbilanz spart Lawrow diesmal mit kecken Sprüchen. Stattdessen lässt er sich über Russlands Bereitschaft zu einem Neuanfang der zerrütteten Beziehungen zu den USA mit Präsident Donald Trump aus: ein Neuanfang „auf Augenhöhe“. Mit Spannung wird nicht nur das erste Treffen von Putin und Trump erwartet. Auch Außenminister Tillersons Auftritt wird genau beobachtet werden. Der 64-Jährige gilt wie Lawrow als zäher Bursche. „Tillerson dürfte ein ernstzunehmender Gegenspieler von Lawrow werden“, meint der Experte Lukjanow. (dpa)

