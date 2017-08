Der Diesel-Versteher Moderator Jean Pütz redet sich über Umweltschützer in Rage. Sein Wutausbruch wird bei Facebook tausendfach geklickt.

Reif fürs Museum? Der Journalist Jean Pütz lobt auf Facebook den Dieselmotor, und viele Kommentatoren sehen das genauso wie er. © dpa

Der dicke Schnauzbart hängt schief über dem Mund, das Haar ist in Einstein-Manie zurückgekämmt. Diesmal wolle er sich dem Diesel widmen, „diesem geschundenen Verbrennungsmotor, der so ins Gerede gekommen ist, den ich aber für ganz hervorragend halte“. In gewohnt gemütlichem Tonfall leitet Jean Pütz am Sonntag seinen Videokommentar auf Facebook ein. Dann wird er ungemütlich.

Dass es mit den Stickoxiden so weit gekommen sei, daran sei nur die deutsche Automobilindustrie schuld. „Die hat uns beschissen und belogen.“ Der Diesel habe einen hohen Wirkungsgrad, erklärt Pütz. „Er ist nicht schuld, dass er schlecht oder so was ist, auch die ganzen Abgase lassen sich beherrschen.“ Mit dem Ruß habe man das schon geschafft. Deshalb habe der Diesel noch große Aufgaben vor sich. Er könne in Hybriden dazu dienen, die Batterie aufzuladen.

Jean Pütz wurde bekannt als Moderator verschiedener WDR-Wissenschaftssendungen, besonders durch die „Hobbythek“. Auf seinen Standardspruch „Ich hab da mal was vorbereitet“ folgten Rezepte für Waschmittel und zum Bierbrauen. Neben Physik und Mathematik studierte der gelernte Elektromechaniker später zusätzlich noch Soziologie und Volkswirtschaft. Ein ebenso breites Themenspektrum findet sich heute bei seinen Facebook-Videokommentaren: Trump, Erdogan, Flüchtlinge, Polen – nichts ist vor ihm sicher.

Das Diesel-Video hat auf Facebook schon mehr als 133 000 Klicks gesammelt, wurde 1 700-mal geteilt. Die meisten Kommentare sind positiv. Einer schreibt: „Sehr gute Lösungsansätze zum Thema des Hybriden.“ Viele bedanken sich. In einem Kommentar wird Pütz allerdings als so museumsreif wie die Erfindung des Dieselmotors bezeichnet. „Haben Sie sich auch den Gesamtwirkungsgrad ihrer unausgegorenen Idee angeschaut?“, fragt einer.

Pütz legt nach. In einem zweiten Diesel-Video wirft er dem Chef der deutschen Umwelthilfe Ahnungslosigkeit vor: „Warum lässt man solche Leute überhaupt reden?“ Das Video wird 800 000-mal geklickt. Am Schluss wird er noch mal ganz grundsätzlich: „Deutschland ist noch lange nicht verloren! Tschüs, Ihr Jean Pütz.“

