Der Dieb kam am helllichten Tage Ungebetener Besucher beschert Hausbewohnern eine böse Überraschung.

Ein paar solcher Scheine büßten die Hausbewohner ein. © Symbolfoto/dpa

Ein Unbekannter hat sich am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus an der Gröditzer Pilstergasse verschafft. Während sich die Hausbewohner im Garten aufhielten, schlich der Mann in die Räume und durchsuchte diese. Er stahl mehrere tausend Euro Bargeld und flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

