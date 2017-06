Der deutsche Europäer Helmut Kohl gilt als der Mann, der Deutschland einte. In erster Linie war der Pfälzer aber ein überzeugter Kämpfer für Europa.

Helmut Kohl und Kurt Biedenkopf bei einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands 1975. © J. H. Darchinger

Als ich 1966 in Bochum in die CDU eintrat, war der fast gleichaltrige Helmut Kohl bereits Landesvorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz, Mitglied des Bundesvorstandes der Partei und auf offenbar unaufhaltsamem Weg zu Höherem. 1946 wurde er Mitglied der CDU. Man erzählte sich, er sei wohl schon damals entschlossen gewesen, in der Partei seine eigentliche politische und berufliche Heimat zu sehen. Im Alter von 39 Jahren löste er 1969 den damaligen Ministerpräsidenten Altmeier ab und wurde vom Rheinland-Pfälzischen Landtag zum jüngsten Ministerpräsidenten Deutschlands gewählt. Damals wurde auch für weniger Vertraute deutlich: Helmut Kohl wollte Bundeskanzler werden.

Viele, auch ich, sahen in ihm den politischen Enkel Adenauers. Auf seine Weise war er es auch. Nicht Wirtschafts- oder Sozialpolitik waren seine wichtigsten politischen Themen, sondern Schul- und Bildungspolitik im eigenen Land und die Zukunft Europas. Sie bestimmten seine politischen Prioritäten. Immer wieder begründete er die Bedeutung der europäischen Politik mit der Geschichte seiner Heimat, der Pfalz. Eingeklemmt zwischen Frankreich und Deutschland war sie jahrhundertelang Opfer politischer und kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Nachbarn. Für Adenauer waren es die Geschichte des Rheinlandes, seiner Stadt Köln und die Lehren der beiden Weltkriege, die seine Politik der deutsch-französischen Versöhnung, der Einigung Europas und sein Bündnis mit den Vereinigten Staaten bestimmten. Helmut Kohl übernahm Adenauers Sicht und erweiterte sie im Verlauf seiner Kanzlerschaft um den Auftrag unserer Verfassung: die Wiedervereinigung Deutschlands.

Was ihn während seiner Zeit als Bundesvorsitzender der CDU auszeichnete, war seine Fähigkeit, den Zusammenhalt der Volkspartei CDU zu gewährleisten, die Eigenständigkeit der CSU zu respektieren und ihren Anspruch auf Selbstständigkeit durch den Primat politischer Gemeinsamkeit zu begrenzen. Als er 1973 zum Bundesvorsitzenden der CDU gewählt wurde, fand er eine Partei vor, deren rund 300 000 Mitglieder durch Krieg und Nachkriegszeit ge-prägt waren und zunehmend Probleme mit der nachfolgenden Generation hatten. Nach der knapp verlorenen Bundestagswahl 1976 hatte sich die Mitgliedschaft der CDU verdoppelt und deutlich verjüngt. Seine Generation hatte gekämpft. Sie wollte die Bundesrepublik nach knapp dreißig Jahren erneuern und auf die Veränderungen vorbereiten, die in den vorherrschenden politischen Besitzständen nur unzureichend abgebildet waren.

Schon in dieser Zeit bis zu seiner Wahl zum Bundeskanzler 1982 und der Bestätigung durch die Bundestagswahl 1983 meldete sich der Wunsch nach Erneuerung. Helmut Schmidt gelang es in seiner Kanzlerschaft nur bedingt, auf ihn zu antworten. Die Wahl 1980 brachte seiner Koalition von SPD und FDP zwar noch einmal den Wahlsieg. Sein Ziel, die Mehrheit der SPD konnte er jedoch trotz der Kandidatur Franz Josef Strauß‘ nicht erreichen. Im Herbst 1982 scheiterte die SPD/FDP-Koalition und machte den Weg frei für die Wahl Helmut Kohls. Was Schmidt nicht gelungen war, den „Nato-Doppelbeschluss“ durchzusetzen, gelang Helmut Kohl gegen heftigen öffentlichen Widerstand im Herbst 1983. Er schuf damit eine wesentliche Voraussetzung für die spätere Wiedervereinigung Deutschlands.

In den Jahren 1984 bis 1989 ließ die Zustimmung zu Helmut Kohl nach. Die geistig-moralische Wende, die er im Wahlkampf versprochen hatte, blieb aus. Der CDU-Parteitag im September 1989 in Bremen stand unter dem Eindruck seiner möglichen Abwahl. Bemerkenswert er-scheint mir bis heute, dass die Delegierten damals weder die Zeichen der Veränderung in Ungarn und Polen noch die beginnende Auflösung der sowjetischen Herrschaft und die ersten Anzeichen einer Öffnung in der DDR diskutierten. Sie waren daran nicht interessiert, und Helmut Kohl unternahm auch nicht den Versuch, sie dafür zu interessieren. Einen Monat später demonstrierten die Menschen in Leipzig, Dresden und anderen Städten gegen die kommunistische Herrschaft und für ihre Freiheit. Nach einem weiteren Monat, am 9. November 1989, fiel die Mauer.

Ende des gleichen Monats überraschte Kohl den Bundestag und die Öffentlichkeit durch die Vorlage eines 10-Punkte-Programms für die Vereinigung Deutschlands und Europas. Im Dezember reiste er nach Dresden. Mitterrand hatte sich zu einem Besuch in Ostberlin und Leipzig entschlossen, auch um die besondere Verantwortung Frankreichs für die weitere Entwicklung in Deutschland zu unterstreichen.

Mit seinem Besuch in Dresden im Dezember 1989 wollte Helmut Kohl dem französischen Präsidenten das „Erstrecht“ streitig machen. Seine Rede vor der Ruine der Frauenkirche zu Tausenden von deutschen Landsleuten – wie er sie nannte – wurde zum symbolischen Beginn der Wiedervereinigung. Am 13. Februar 1990 – dem Jahrestag der Zerstörung Dresdens – gelang die Verständigung über die „2-plus-4-Verhandlungen“ zwischen den beiden deutschen Staaten und den Alliierten. Sie führten im September 1990 zu dem Vertragswerk, mit dem die ehemaligen Siegermächte der deutschen Einheit und der vollen Souveränität Deutschlands zustimmten. Helmut Kohl und mit ihm die Deutschen in Ost und West waren am Ziel. Der Auftrag des Grundgesetzes war erfüllt.

Inzwischen waren auch die innenpolitischen Voraussetzungen für den Weg in die Einheit geschaffen worden. Kohl war es gelungen, die CDU der DDR, den ostdeutschen Ableger der CSU und den Deutschen Aufbruch in der Allianz für Deutschland zusammenzufassen. Sie kandidierte in der einzigen freien Wahl zur Volkskammer der DDR im März 1990 und gewann die relative Mehrheit. Zusammen mit der ostdeutschen SPD bildete sie eine Koalition. Unter der Führung Lothar de Maizières als Ministerpräsident stellte sie die erste freie und zugleich einzige Regierung der DDR.

Aus der Bundestagswahl im Dezember 1990 ging unter Helmut Kohl die erste gesamtdeutsche Regierung hervor. Es war wohl der letzte innenpolitische Höhepunkt seiner politischen Laufbahn. Die Legislaturperiode selbst war durch die mannigfaltigen Herausforderungen geprägt, die mit den politischen, finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen des Einigungsprozesses verbunden waren. Das in Westdeutschland vorhandene Wissen um die Wirklichkeit in der DDR und ihre Gesetzmäßigkeiten war gering. Versuche, westdeutsche Erfahrungen unverändert auf Ostdeutschland zu übertragen, blieben weitgehend erfolglos. Die Schwierigkeiten gegenseitiger Verständigungen wirkten entmutigend. Kohl hatte den ostdeutschen Ländern „schon bald wieder blühende Landschaften“ versprochen. Was sich in Zeiträumen einer Generation als realistisch und erfüllbar erwies, wurde als feste Zusage für die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung missverstanden.

Die Finanzierung der Einheit wurde zum zentralen Problem. Die Dimensionen wurden im Westen dramatisch unterschätzt. Auch Kohl rechnete zunächst nur mit vorübergehenden Belastungen und lehnte Steuererhöhungen zur Finanzierung der Einheit ab. Erst im Frühjahr 1993 gelang es, mit seiner Unterstützung eine längerfristige Finanzierung des Aufbaus Ost zu entwickeln.

Helmut Kohls Interesse konzentrierte sich zunehmend auf die europäischen Dimensionen der deutschen Wiedervereinigung. Unseren Nachbarn und Partnern ging es vorrangig um die Einbindung Deutschlands in ein europäisches Vertragswerk, den Vertrag von Maastricht von 1991 und die Folgeverträge. Auch in Deutschland hielten prominente Stimmen die endgültige Einbindung Deutschlands für unverzichtbar. Ihr sollte unter anderem die gemeinsame Währung dienen. Mitterrand sah in ihr eine der wichtigsten Bindungen der starken deutschen Wirtschaft. Kohl sah die Probleme, die damit verbunden waren, respektierte jedoch die europapolitischen Prioritäten Frankreichs.

Die Bundestagswahl 1994 – und damit die 4. Legislaturperiode – gewann Kohl nur knapp. Bei seinem Versuch, auch noch eine 5. Periode zu gewinnen, scheiterte er. Aber schon die 4. Legislaturperiode war durch die Schwäche der Koalition mit der FDP geprägt. Die Chance, aus Anlass der Wiedervereinigung die Strukturen ganz Deutschlands auf den Prüfstand zu stellen, wurde nicht genutzt. 1997 und 1998 setzte sich Kohl noch einmal für ein großes europäisches Werk ein: den Euro. Er wusste um die Risiken seiner vorzeitigen Einführung. Er wäre bereit gewesen, sie zu verschieben und zunächst die Bildung der europäischen Institutionen zu sichern. Aber er war auch überzeugt, dass eine derartige Initiative von Frankreich ausgehen müsse. Doch Paris folgte anderen Prioritäten.

Helmut Kohl hat die Geschichte Deutschlands in den Jahren von 1974 bis 1998 nachhaltig geprägt. Seine Beiträge zur europäischen Einheit, zur Freundschaft mit den USA und zur Wiedervereinigung Deutschlands haben die Entwicklung Deutschlands und Europas bis weit in das 21. Jahrhundert beeinflusst. Sie sind bis heute durchaus vergleichbar mit denen Adenauers zur deutsch-französischen Versöhnung und dem Beginn der europäischen Einheit. Mit Helmut Kohl übernahm seine Generation die politische Führung in Deutschland. Ob deren Kinder, die geburtenstarke Generation, den Erwartungen ihrer Eltern und den Hoffnungen ihrer Nachkommen entsprechen werden, ist noch nicht entschieden.

zur Startseite