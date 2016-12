Der, der Leuten aufs Dach steigt Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: Der Zimmermann.

Clara (4) aus Graupa versteckt sich heute als Zimmerin verkleidet hinter dem Türchen des Adventskalenders.

Zimmerer André Kurth verleiht einem Holzbalken in seinem neuen Haus den letzten Schliff. Mit einem modernem Schleifgerät nimmt das auch nicht mehr allzu viel Zeit in Anspruch.

Pirna. Wie würden wir wohl ohne dieses Handwerk leben? Dank der Zimmerleute haben wir ein Dach über dem Kopf. André Kurth ist ein solcher Zimmerer. Er schloss 1987 seine zweijährige Ausbildung beim Hoch- und Tiefbau-Kombinat in Pirna ab. Eigentlich wollte er Tischler werden. Doch zu DDR-Zeiten gab es dafür noch weniger Ausbildungsplätze als für Zimmerer. Jetzt ist er mit seiner damaligen Wahl sehr zufrieden. „Mein Opa würde sich freuen, wenn er das wüsste. Denn der war auch Zimmerer“, sagt André Kurth.

Ab 1989 arbeitete Kurth in der Bundesrepublik und fühlte sich dort trotz Ausbildung wie ein Lehrling im zweiten Lehrjahr. Denn in der DDR sei man viel eher Bauarbeiter als echter Zimmermann gewesen, meint er. Also lernte er nach seiner Ausbildung noch einmal richtig viel dazu. Auch auf die Walz konnte er in der DDR nicht gehen. Kurth sieht seine Zeit in den alten Bundesländern, und dass er für viele verschiedene Firmen arbeitete, als Wanderjahre.

1997 machte er sich mit seiner Firma Holzbau-Montage Kurth in Pirna selbstständig. Mit seinen neun Mitarbeitern baut er zum Beispiel Dachstühle für Einfamilienhäuser, Carports und Holzfassaden. Seit fast zwanzig Jahren geht er immer noch mit auf die Baustellen. So weiß er immer, wo es harkt oder kann direkt auf die individuellen Wünsche seiner Auftraggeber reagieren. Ganz wichtig ist da natürlich ein guter Umgang mit seinen neun Mitarbeitern. Mittlerweile, sagt er , seien sie wie eine große Familie.

Auch wenn er keine Meisterausbildung hat, seine Firma ist seit 2005 ein anerkannter Fachbetrieb und darf auch Lehrlinge ausbilden. Darauf ist André Kurth sehr stolz. Denn es zeigt, dass er sich etabliert hat und ein hohes Fachwissen und Können vorweist. Kurth ist sich sicher: Das Handwerk der Zimmerleute wird immer gebraucht werden. „Im Büro ist der Mensch ersetzbar“, meint er. „Aber gebaut haben wir schon immer und werden wir auch immer.“ Nur die Methoden und die Arbeitsgeräte ändern sich ein wenig. Doch auch, wenn man mittlerweile mit modernen Maschinen arbeitet, bei Sanierungen orientiert man sich daran, wie früher gezimmert wurde. „Da wird man dem alten Zunfthandwerk wirklich gerecht“, sagt Kurth. Er muss es wissen, denn seine Firma sanierte auch Gebäude in der Pirnaer Innenstadt. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man durch die Stadt geht und weiß, dass man an diesem oder jenem historischen Gebäude mitgearbeitet hat“, sagt er. Mittlerweile hat er sich auf den Bau und Vertrieb von modernen Fachwerkhäusern spezialisiert und hat damit eine Marktlücke gefunden, sagt er. Bei seinen Aufträgen arbeitet er am liebsten mit Firmen aus der Region zusammen. Die nimmt er auch mit auf Baustellen in ganz Deutschland. Derzeit errichtet er sich aber erst mal selbst ein Haus.

