„Der DDR-Sport war nicht kriminell“

Wie so oft werden bei solch einem Thema alle Dinge in den Ring geworfen. Thema Sport in der DDR. Als 76 geborener kann ich zum Glück beide Schulsportsysteme direkt vergleichen. Keine Frage die Wende kam für meine Generation genau zum richtigen Zeitpunkt. Auch im Sport wurde gewendet. Weg von strukturierter und fundierter Sporterziehung mit Leistungsanspruch, hin zu reinem Zeitvertreib bei dem es ausreicht den Ball aufheben zu können. Ich profitiere heute noch von dem Sport der DDR. Thema Kritiker: Was haben bei einer Aussage zum Sportsystem im Allgemeinen, die Repressalien für 1% der Bevölkerung für einen Zusammenhang? Das ist genau so, wie wenn ich sage, der sportliche Erfolg von Schalke 04 ist gepflastert mit unzähligen Opfern für die Öl-und Gasversorgung der Bundesrepublik. Interessiert das jemanden? Und was das Doping anbelangt. Wir von drüben wurden jahrelang am Nasenring durch die Arena geführt. Ist es schlimm nun auch mal auf die in den Businessseats zu zeigen?