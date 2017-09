Der DDR-Kunstraub, der nie aufgeklärt wurde Das war dreist. Mitten am Tag während des Besucherverkehrs stehlen Unbekannte wertvolle Stücke aus dem Stadtmuseum und werden nie gefunden.

Die Königskette der Bogenschützen war unter die Räuber gefallen. Stück um Stück fand sie den Weg zurück ins Museum. © Museen der Stadt Dresden

Es geschieht am helllichten Tag. Am Nachmittag des 20. September 1977 ist gerade eine Gruppe Besucher im Stadtmuseum unterwegs. Als sie den Treppenabsatz der vierten Etage erreicht, mag der Museumsführer nicht glauben, was er da sieht. Die Vitrine mit dem sogenannten Sophienschatz ist aufgebrochen, der Schatz ist weg. Rund zwei Millionen DDR-Mark sollen die gestohlenen 57 Teile des größten Kunstraubes in der einstigen DDR wert gewesen sein. Die Täter werden nie gefasst.

Viele der vor 40 Jahren gestohlenen Stücke sind hingegen mittlerweile wieder zurück. Erst unlängst konnte das Museum einen Anhänger einer goldenen Königskette der Privilegierten-Bogenschützen-Gesellschaft in Empfang nehmen, ein 7,5 Zentimeter langes, aufklappbares Goldmedaillon mit einem Abbild des jungen Herzogs Johann Georg auf Emaille. Ein Münchner Auktionshaus sollte es im Auftrag einer Kölnerin versteigern und hatte sich mit dem Grünen Gewölbe in Verbindung gesetzt. Es sei ein großartiges Gefühl gewesen, als die Kollegin von den Staatlichen Kunstsammlungen bei ihr anrief und von dem Fund berichtete, sagt Museumschefin Erika Eschebach. Das Medaillon wurde für rund 10 000 Euro zurückgekauft und soll demnächst wieder ausgestellt werden. Von den einst 15 Anhängern der Kette sind 14 wieder da. Es fehlt nur die Kette selbst und ein Buchstabenmonogramm in Form eines Anhängers. Möglicherweise wurde beides aber längst eingeschmolzen.

Der Sophienschatz selbst ist eigentlich kein richtiger Schatz. Die meisten der Stücke – goldene Ringe, Ketten und andere Pretiosen von 1602 bis 1802 – entstammten den Grabkammern der ehemaligen Sophienkirche, der früheren evangelischen Hofkirche, in der auch Adlige und wohlhabende Bürger begraben waren. 1910 wurden bei der Sanierung des Bodens erste Stücke gefunden. Als die Ruine des im Krieg zerstörten Baus in den 1960er-Jahren abgebrochen wurde, kamen weitere hinzu. „Das sind künstlerisch erlesene Dinge“, sagt Eschebach. Die goldene Kette des Schützenkönigs aus der Zeit zwischen 1590 und 1877 lag zwar mit in der Vitrine, gehörte aber eigentlich nicht mit zum Sophienschatz. Nach vielen Kriegsverlusten war sie eines der wichtigen verbliebenen Ausstellungsstücke der alten Sammlung.

„Niemand hat damals geglaubt, dass soein Kunstraub in der DDR möglich ist“, sagt Wolfgang Schütze von der Dresdner Polizei. „Die Museumsmitarbeiter waren auf so einen Fall nicht vorbereitet.“ Dabei hatten sich etwa ein Jahr zuvor im Oktober 1976 schon einmal Unbekannte an der Vitrine zu schaffen gemacht. Damals noch vergeblich. Schlösser waren beschädigt, Überwachungskameras überklebt, Einbruchswerkzeug war gefunden worden.

Im zweiten Anlauf 1977 muss es dann sehr schnell gegangen sein. Die Ermittler stellten fest, dass die Schlösser der Vitrine schon mit einer Büroklammer geknackt werden konnten. „Das hat nur 15 Sekunden gedauert“, sagt Schütze. Die Überwachungskamera war weggedreht.

Mit einem in der DDR eher seltenen öffentlichen Fahndungsaufruf hoffte die Polizei, die Täter schnell zu stellen. In der ersten Woche nach der Tat werden 55 Kriminalisten allein auf diesen Fall angesetzt. Unter anderem wurden neun Fingerabdrücke am Tatort gesichert. Jemandem waren drei Männer mittleren Alters aufgefallen. Polizisten im Revier nebenan hatten zufällig am Fenster des Museums ein Gesicht beobachtet. Ein Phantombild wurde angefertigt. Die Alibis von fast 3 500 Menschen wurden bis Jahresende überprüft. Alles vergeblich. Bis 1999 wurden mehr als 30 Aktenordner gefüllt. Diese seien längst geschlossen worden, sagt Schütze. „Der Fall ist ausermittelt und die Tat verjährt.“

Zeitweise wurde sogar spekuliert, dass die Staatssicherheit die Hände im Spiel hatte, um mit dem Schatz Devisen zu beschaffen. Das lasse sich zwar nicht absolut widerlegen, sagt Schütze. Dagegen spreche jedoch, dass die Schlapphüte selbst akribisch ermittelt hätten. „Wenn sie darin verstrickt gewesen wären, hätten sie sich vermutlich nicht solche Mühe gegeben.“

1981 taucht beim Auktionshaus Christie’s in London ein erster Anhänger der Schützenkette auf, eine sogenannte goldene Klippe, und wird versteigert. Das Stück wechselt noch mehrfach den Besitzer, wird 1987 anonym aus der Schweiz dem Generalstaatsanwalt in Köln zugesandt und kommt 1988 wieder nach Dresden. 1999 kommen im norwegischen Oslo weitere 38 Stücke zum Vorschein und werden 2005 zurückgeholt, 2006 ein weiterer Anhänger aus Hannover. Jetzt fehlen noch die Kette selbst, ein Anhänger sowie 14 weitere Stücke des Sophienschatzes.

