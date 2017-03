Der Dauerläufer Stefan Horvath ist als skurriler Botschafter für den Weltfrieden unterwegs. In Pirna interessiert ihn vor allem ein Thema.

Peace in Pirna: Stefan Horvath, selbst ernannter Weltfriedenswanderer aus Wien, formt vor dem Rathaus zwei Finger zum Friedenszeichen. Seit 28 Jahren ist er für den Frieden unterwegs, in Pirna machte er schon mehrfach halt. © Daniel Förster

Früher einmal, in seinem Leben vor dem jetzigen Dasein, war Stefan Horvath ein erfolgreicher Bauunternehmer aus Wien, selbstständig, mit eigener Firma. Doch 1989 schulte er beruflich um – zum Weltfriedenswanderer. Er gab Beruf und Wohnung auf und wurde zu einem der skurrilsten Botschafter Österreichs. Rund 50 000 Kilometer legte der selbst ernannte Dauerlauf-Prophet für den Weltfrieden seither zurück, über 50 Paar Wanderstiefel gingen beim Kampf für Toleranz und Völkerverständigung drauf. Unterwegs ist er kreuz und quer in Europa, und während einige Städte noch seiner Ankunft harren, durfte sich Pirna schon wiederholt als Gastgeber erweisen – beispielsweise 2003, 2006, 2009, 2011, 2015 und 2016. Und nun machte der bunte Friedensvogel aus der Alpenrepublik, stets bemützt mit Norwegenmuster-Rundstrick, erneut in Pirna Station. Ihn interessierte diesmal besonders, wie die Stadt mit Flüchtlingen umgeht. Im Gespräch mit Oberbürgermeister Klaus Peter-Hanke lobte er, dass Pirna die Situation recht entspannt angehe und die Asylbewerber dezentral in Wohnungen. Das, so Horvath, sei ein guter Weg, die Menschen hier zu integrieren. Zudem appellierte er nochmals an alle Menschen, Intoleranz und jedweder Form von Rassismus eine Abfuhr zu erteilen. Bevor der Weltfriedenswanderer jetzt nach Pirna kam, war er eine Weile in Dresden, wo er sich unter anderem in die Menschenkette eingereiht hatte, die der Opfer der Bombennacht vom 13. Februar 1945 gedachten. Weiter geht es jetzt nach Leipzig, Hamburg und – passend zur Mütze – weiter nach Norwegen.

