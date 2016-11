Der Dauer-Tüftler Richard Freitag hofft mit anderen Sprungski und mehr Gelassenheit auf neue Stärke – vielleicht schon beim Heimweltcup.

Richard Freitag ist jetzt erst mal drin im Winter, den er doch viel lieber mag als den Sommer. „Es war schön, wieder Weiß zu sehen", sagt der gebürtige Erlabrunner. Die Klingenthaler müssen zwar mit Kunstschnee nachhelfen, aber im Vergleich zu den Vorjahren ist die Lage dieses Mal entspannt.

Das gute Gefühl trügt doch ein wenig. Einen Platz unter den Top sechs hatte sich Richard Freitag vorgenommen. Und wäre der Wettbewerb in Kuusamo nach einem Springen zu Ende gewesen, hätte es damit auch geklappt. Auf Platz fünf lag er am Sonnabend nach dem ersten Durchgang, fiel aber noch auf den 15. zurück. Zum Weltcup-Auftakt einen Tag zuvor war er als 16. schon im Mittelfeld gelandet.

„Auch wenn ich mir ein wenig mehr erhofft hatte“, sagt Freitag, „es ist eben Skispringen, und man weiß nie zu hundert Prozent, wie man startet, und muss dann situativ arbeiten.“ Sein Fazit nach dem Wochenende lautet daher: „Okay.“ Jetzt ist er erst mal drin im Winter, den er doch viel lieber mag als den Sommer. Deshalb war er auch „kein Riesenfan“ vom Feinschliff auf Zypern, wo das deutsche Team noch mal Sonne und Energie für die Saison tanken sollte. „Ich mag es lieber richtig kalt. Die Vorfreude auf den Schnee hat sich bestätigt, es war schön, wieder Weiß zu sehen.“

In Klingenthal muss zwar mit Kunstschnee nachgeholfen werden, aber im Vergleich zu den Vorjahren ist die Lage vor dem Weltcup an diesem Wochenende entspannt. 2015 hatten die Organisatoren bis zum Schluss um die Austragung gebangt. „Die Bedingungen sind immer super in Klingenthal. Ich freue mich natürlich auf viele Zuschauer und bin zuversichtlich für die nächsten Wettbewerbe“, erklärt Freitag. Der Skispringer aus Erlabrunn ist in diesem Winter wieder der einzige Sachse im Weltcup und in Klingenthal der Liebling der Fans. Auch, weil er heimatverbunden ist. Zusammen mit seinem Bruder und dem Vater betreibt er in Oberwiesenthal ein Ferienhaus. „Unsere Region lebt doch vom Tourismus. Dafür will ich auch was tun.“ Und Erfolge helfen natürlich dabei.

Mit dem deutschen Quartett gewann er im Vorjahr in der Vogtland-Arena das Teamspringen und wurde Vierter im Einzel. Es war ein vielversprechender Start, zumal er erst im Sommer seine Technik umgestellt hatte. Die Flugkurve ist seitdem etwas flacher, er kommt schneller in die Flugphase – und springt im Idealfall weiter. Das Gefühl war gut, doch die Ausreißer blieben aus. Nach oben wie nach unten. Freitag wurde in Engelberg noch mal Vierter, schaffte zehn weitere Top-Ten-Plätze. Ein Podiumsplatz im Weltcup aber fehlte. „Ich wünsche mir diese Saison eine ähnliche Konstanz – nur auf einem etwas höheren Niveau“, sagt der 25-Jährige, der bei der Skiflug-WM am Kulm Team-Silber gewann.

Auch mental geht er die Springen anders als früher an. Er ist nicht mehr so von Ergebnissen getrieben und hat dafür sogar einen passenden Vergleich parat. „Es ist vielleicht wie bei einem Schriftsteller. Ich will etwas Schönes zu Papier bringen. Und wenn ich damit zufrieden bin, ist es mir egal, ob jemand das noch liest“, sagte er mal in der FAZ. Ein konkretes Wunschziel für den Winter spricht er dennoch aus. „Ich würde gern mal eine Einzelmedaille bei der WM angehen.“

Dafür hat der ehrgeizige Freitag den Sommer hart gearbeitet und in verschiedenen Bereichen getüftelt. Als andere Teamkollegen froh sind, nach dem Winter in wärmeren Gefilden mit der Vorbereitung zu beginnen, fliegt Richard Freitag zurück in den hohen Norden. „Urlaub?“, fragt er rhetorisch. „Also ich war zehn Tage in Trondheim.“ Einmal die Nordlichter zu erleben, sei für ihn ein besonderes Erlebnis gewesen. Doch Hauptgrund seiner Reise war es, den neuen Trainer kennenzulernen. „Get to know“, wie es Freitag sagt. Englisch wird nun öfter gesprochen. Seit April ist der zweimalige Skiflug-Weltmeister Roar Ljökelsoy neuer Assistent von Bundestrainer Werner Schuster, und Freitag besuchte ihn in dessen norwegischer Heimat. „Das war natürlich ein gutes Kennenlernen“, sagt er. Zudem absolvierte er viele Sprünge in kurzer Zeit.

Die deutschen Springer sollen von der norwegischen Flugschule profitieren. Freitag schätzt den neuen Mann im Team. Der 36-Jährige bringt viel Erfahrung mit und strahlt Ruhe aus. Das kann sich nur positiv auswirken auf einen Athleten, der sich in der Vergangenheit von hohen Erwartungen und eigenen Ansprüchen schnell verrückt machen ließ. Doch selbst ein „durchwachsener Sommer“ wie der vergangene mit „bescheidenen Ergebnissen“ im Grand Prix bringt Freitag nun nicht mehr so ins Wanken. „Ja, da ist was passiert. Das ist ein langer Prozess. Ich hatte das noch in keiner Saison, dass ich vorher so klar war“, sagt er.

Bis kurz vor Ultimo hat er am Material getestet und ist nun bei der Skimarke zu der Firma zurückgekehrt, bei der er einst begonnen hatte. „Ich habe mir wirklich lange Zeit gegeben. Alle geben sich ja Mühe“, findet er. Am Ende sei es eine Bauchentscheidung und wie mit der Lieblingsjeans. „Man hat zwei schöne im Schrank, doch die eine mag man etwas mehr und zieht sie dann öfter an.“

Weil bekanntlich ein guter Wintersportler im Sommer gemacht wird, blieb kaum Zeit, seine Ausbildung zum Physiotherapeuten voranzubringen. Die Theorieblöcke habe er zwar nachgeholt, aber es fehlt die Praxis. Ähnlich geht es dem Sportsoldaten mit seinem großen Hobby, dem Motorradfahren. Doch weniger ist manchmal mehr – an anderer Stelle.

