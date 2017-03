Der Damm hält Zum Tag des Wassers besuchten viele Menschen das Glashütter Rückhaltebecken – und tauchten in den Prießnitzdamm ein.

zurück Bild 1 von 4 weiter Familie Kny aus Johnsbach hat zum Tag des Wassers die einmalige Möglichkeit genutzt, den 170 Meter langen Kontrollgang innerhalb des Prießnitzdamms zu erkunden © Egbert Kamprath Familie Kny aus Johnsbach hat zum Tag des Wassers die einmalige Möglichkeit genutzt, den 170 Meter langen Kontrollgang innerhalb des Prießnitzdamms zu erkunden

Blick über das Areal.

Über das Bauwerk informierte sich bei Betriebsleiter Eckehard Bielitz Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) mit Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler (CDU).

Maskottchen Aqualino mit Nolan und Anna am Eingang zum Kontrollgang.

26 Millionen Euro hat der Prießnitzdamm samt Hochwasserrückhaltebecken gekostet, 2013 wurde die Anlage bei Glashütte fertig – elf Jahre nach der großen Flut. Der Damm war am Sonntag einer der Höhepunkte zum internationalen Tag des Wassers. Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) hatte an mehrere Orte geladen, um Einblicke in ihre Arbeit zu geben. Besonders der 170 Meter lange Kontrolltunnel im Inneren des Dammes sorgte für viel Interesse. An dessen Ende konnten sie die Schieberkammer, in der der Wasserdurchfluss geregelt wird, besichtigen. Nach Glashütte war auch Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) gekommen, um sich vor Ort ein Bild von der Anlage zu machen. Fachleute der LTV standen ihm und den Besuchern Rede und Antwort. (ek)

zur Startseite