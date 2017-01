Der DA sucht coole Typen Am 18. Januar ist Welttag des Schneemanns. Unsere Zeitung prämiert gemeinsam mit Photo Porst die hübschesten Exemplare.

Unser Fotograf André Braun hat sich mit seinem Schneemann große Mühe gemacht. Ob er damit einen Preis gewinnt? © André Braun

Mit seinem Schneemann hat sich unser Fotograf André Braun zwar große Mühe gegeben, aber einen Preis gewinnt er damit sicher nicht. Das war auch nicht der Plan. Der kleine frostige Kerl auf dem Foto soll Ansporn sein, sich am DA-Schneemann-Wettbewerb zu beteiligen. Am 18. Januar - dem Welttag des Schneemanns - soll das schönste Exemplar gekürt werden.

Und das funktioniert so: Schickt uns ein Foto im jpg-Format von Eurem Schneemann oder von Eurer Schneefrau per Mail an da.redaktion@ddv-mediengruppe.de. Dazu einige Angaben wie Name des Künstlers, die Adresse sowie Telefonnummer und ein paar Informationen zum Schneemann selbst. Dazu gehören beispielweise Größe, verwendete Utensilien usw. Am Montagnachmittag stellen wir die Fotos auf unsere Facebook-Seite, auf der über die Kommentarfunktion abgestimmt werden darf. Einsendeschluss für die Fotos ist Montag um 12 Uhr. Die Abstimmung läuft bis Dienstag 24 Uhr.

Der Erbauer des schönsten Schneemanns bekommt eine Wetterstation im Wert von 50 Euro von Photo Porst. Das Unternehmen spendiert außerdem für den Zweit- und Drittplatzierten zwei Selfie-Sticks. Außerdem werden die Fotos im Döbelner Anzeiger veröffentlicht.

Also: Nichts wie raus und Schneemann bauen! (DA)

