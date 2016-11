Der Cowboy muss blechen Ein Westernheld spielt auch im richtigen Leben Sheriff. Polizei und Justiz haben was dagegen. Das Urteil akzeptiert er nicht.

Hier im Westerncamp kann der angeklagte Cowboy spielen. Doch er gibt auch im richtigen Leben den Westernhelden und führt sich als Sheriff auf. © Norbert Millauer

Der Angeklagte spielt gern Cowboy. In seiner Freizeit ist er Chef des Hobby-Siedlergebietes „Fort Henry“ in Radebeul. Das hat seine eigenen Gesetze. Doch auch im richtigen Leben spielt der 52-Jährige gern mal Wilder Westen, gibt den Möchtegern-Sheriff. So auch Ende Juni 2014. Da parkte doch direkt vor seinem Haus auf dem Kirchplatz in Radebeul ein 40-Tonner, noch dazu ein Infomobil der Bundesregierung. Doch das war dem Radebeuler zu bunt. Er stellt die Mitarbeiter des Bundestages zur Rede, will von ihnen die Genehmigung sehen, dass der Truck dort parken darf. Die Unterhaltung muss nicht ganz freundlich gewesen sein. Der Angeklagte soll den Mitarbeitern Worte wie „Staatsfeinde“, „Verräter“, „Oberarschlöcher“ und „Bonzen“ an den Kopf gehauen haben. Er behauptet, dass der Truck ihn danach umgefahren habe. Das sagte er allerdings erst bei seiner Gerichtsverhandlung in Meißen. Als die Polizei damals eintraf, war vom Umfahren nicht die Rede. Auch Verletzungen hat er keine. Dennoch zeigt der Angeklagte den Fahrer des Trucks an, weil der ihn umgefahren und auch ein Verkehrsschild beschädigt habe.

Auch mit richtigen Polizisten soll sich der Möchtegern-Sheriff angelegt haben. Als er angehalten wurde, weil er ohne Sicherheitsgurt fuhr, weigerte er sich, Ausweis und Führerschein zu zeigen. Stattdessen schob er nur die Kundenkarte eines Großmarktes durchs Fenster. Als ein Polizist ins Auto greift, um den Zündschlüssel abzuziehen, soll er das Fenster geschlossen haben. In letzter Sekunde kann der Polizist den Arm herausziehen. Die gesamte Aktion soll er auf Tonband aufgezeichnet haben.

Berufung von beiden Seiten

Eine Aufzeichnung machte der Angeklagte auch bei seiner ersten Gerichtsverhandlung in Meißen. Doch der Richter kam ihm auf die Schliche, brach die Verhandlung ab, setzte einen neuen Termin an. Im Mai vorigen Jahres wurde der Radebeuler wegen falscher Verdächtigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einer milden Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Der Staatsanwalt hatte 3500 Euro gefordert. Und so gingen beide in die Berufung. Der Angeklagte, weil ihm die Strafe zu hoch war, die Staatsanwaltschaft, weil sie diese für zu niedrig hielt. Nun ist das so eine Sache mit der Berufung. Legt die der Angeklagte ein, darf in einer neuen Verhandlung die Strafe nicht höher ausfallen. Anders ist das, wenn auch die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil vorgeht. Dann kann es durchaus mehr werden. Leicht möglich, dass der Angeklagte vom Berufungsgericht zu ein paar Nuggets mehr verurteilt wird.

Vielleicht war das der Grund, dass den Cowboy der Mut verließ. Statt am Dienstag sein Pferd zu satteln und zum Fort, also zum Landgericht Dresden, zu reiten, zog es der Westernheld vor, sich zurückzuziehen, erschien nicht. Das Berufungsgericht verwarf die von ihm eingelegte Berufung. Da auch die Staatsanwältin ihre Berufung zurückzog, weil sie niemandem einen vierten Termin in dieser Sache zumuten wollte, ist das Meißner Urteil damit rechtskräftig.

Nun muss der Cowboy also die 900 Euro zahlen. Tut er das nicht, kommt er in ein umzäuntes und auch ansonsten gut gesichertes Reservat. Von dort aus muss er sich dann 90 Sonnenauf- und -untergänge anschauen, ehe er wieder Cowboy spielen darf. Im richtigen Leben nennt man so etwas Ersatzfreiheitsstrafe.

zur Startseite