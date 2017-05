Der Copitzer Turbo-Hort Der Neubau für die Schlaufüchse an der Schillerstraße wächst im Rekordtempo. Dabei war das Haus zunächst gar nicht geplant.

zurück Bild 1 von 2 weiter Matthias Göring von der Firma Felbermayer aus Dresden hängt auf der Baustelle des neuen Hortes an der Schillerstraße in Copitz die Abstützplatten an den Haken, auf denen wenig später die Füße des Kranes ruhen. Der Kran hievt seit Montag die bis zu 20 Tonnen schweren Fertigteilwände, wie auf dem Bild rechts zu sehen, auf die Bodenplatte der künftigen Kindereinrichtung. © Kristin Richter Matthias Göring von der Firma Felbermayer aus Dresden hängt auf der Baustelle des neuen Hortes an der Schillerstraße in Copitz die Abstützplatten an den Haken, auf denen wenig später die Füße des Kranes ruhen. Der Kran hievt seit Montag die bis zu 20 Tonnen schweren Fertigteilwände, wie auf dem Bild rechts zu sehen, auf die Bodenplatte der künftigen Kindereinrichtung.

Das Farbkonzept steht noch nicht endgültig fest, aber so ähnlich wird der neue Hort an der Schillerstraße einmal aussehen.

Für ein Haus, was es ursprünglich nicht oder zumindest nicht so schnell geben sollte, geht es recht zackig voran. Nach mehrmonatigen Diskussionen einigten sich Stadt, der Hortbetreiber-Verein „Die Schlaufüchse“ sowie Elternvertreter im Dezember vergangenen Jahres darauf, einen neuen Hort in Copitz zu bauen. Am 31. Januar brachte der Stadtrat in einer Sondersitzung das Vorhaben mit einem Grundsatzbeschluss auf den Weg. Planer entwarfen das Gebäude, alles neu erfinden mussten sie nicht, das Konzept lehnte sich an den Neubau der Kita „Naseweis“ am Walkmühlenweg an. Am 8. Mai begannen Bauarbeiter die Bodenplatte zu formen, seit 22. Mai errichten sie den Hochbau. Klappt alles, wird am 8. Juni die letzte Deckenplatte ins Obergeschoss eingehangen. Am 14. Oktober, soll laut Plan alles fertig sein.

Hort im Rekord: Das Vorhaben auf dem Gelände der früheren Haußner-Schule an der Schillerstraße in Copitz ist derzeit wohl die schnellste Baustelle in Pirna. Andere Projekte werden die Bauleute locker überholen, so wie den Neubau der Kita an der Roßmäßler-Straße, der eher begann, aber erst im Frühjahr 2018 fertig wird.

Damit der neue Schlaufüchse-Hort termingerecht ans Netz geht, ist der Zeitplan eng getaktet, zudem setzt die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) als Bauherr auf eine beschleunigende Technologie: Das Gebäude wird aus vorgefertigten Betonelementen zusammengesetzt, eine Art Plattenbau, nur viel moderner und schicker als die typischen DDR-Neubauten, die auf ähnliche Weise entstanden.

Seit Montag herrscht mächtiger Lkw-Verkehr auf der Schillerstraße vor der Baustelle, etwa 70 Tieflader werden in den nächsten Tagen erwartet, sie bringen rund 300 Betonelemente für den Rohbau. Denn allzu viel können die Transporter nicht auf einmal laden: Ein Außenwand-Element beispielsweise wiegt etwa 20 Tonnen. An deren Ende sind bereits kleine Metallschlaufen, sogenannte Betonschlösser, eingegossen. Fachleute fügen sie passgerecht übereinander, fädeln Bewehrungseisen ein und verfüllen die Zwischenräume mit Beton – so sind die Elemente anschließend fest miteinander verbunden.

Etwa 50 mal 15 Meter misst die Grundfläche des neuen Hortes, und läuft alles nach Plan, ist Ende dieser Woche die Decke auf dem Erdgeschoss drauf und am 8. Juni die Decke des Obergeschosses geschlossen. Am 12. Juni wird die Attika, eine Art Dachabschluss, geliefert. Ist sie montiert, ist der Rohbau fertig. Damit künftig die Wärme im Haus und die Kälte draußen bleibt, bringen die Fachleute später an der Außenwand noch eine 22 Zentimeter dicke Wärmedämmung an.

Fast parallel zum Hochbau beginnen Bauleute am 29. Mai damit, das Grundstück ver- und entsorgungstechnisch zu erschließen. Sie verlegen Stromkabel, Wasserleitungen sowie Abwasserkanal und zweigen eine Leitung vom Fernwärmerohr ab, das bereits über das Areal verläuft.

Im Zuge der Bauarbeiten wird der Weg, der bereits von der Schillerstraße zu dem Spielplatz kurz vor der Wesenitzaue führt, auf 3,50 Meter verbreitert. Er dient künftig auch als Gasse für Rettungs- und Lieferfahrzeuge, ist aber keine offizielle Zufahrt. Wer in Kürze seine Kinder in den Hort bringt oder von dort abholt, kann sein Auto auf einem Parkplatz auf der anderen Seite der Schillerstraße – gleich neben dem Parkplatz des früheren Diska-Marktes – abstellen.

Parallel zum Hausbau beginnen Handwerker Mitte Juli damit, die Außenanlagen für den neuen Hort herzurichten. Sie entstehen auf der Nordseite des Gebäudes, also jene Seite, die zur Wesenitzaue zeigt. Wenn alles läuft, zieht der Hort in der zweiten Herbstferienwoche von der Diesterweg-Grundschule ins eigene Domizil.

Dabei war der Neubau zumindest in dieser Eile gar nicht geplant. Derzeit teilen sich Schule und Hortverein noch das Schulhaus an der Professor-Roßmäßler-Straße – kommen dabei aber immer mehr in Platznot. Aufgrund gestiegener Geburtenraten, hinzukommender Flüchtlingskinder und eines starken Zuzugs junger Familien nach Copitz wird die Bildungsstätte in den kommenden Jahren bis auf weiteres stets vier erste Klassen einschulen. Dafür benötigt die Schule zusätzliche Klassenzimmer, die es aber nicht unbegrenzt gibt. Zunächst versuchte man das Problem zu lösen, indem Zimmer doppelt – als Unterrichts- und als Hortraum – genutzt wurden. Doch dagegen regte sich massiver Widerstand bei den Eltern, der nach einigen Protesten und Diskussionen in dem Neubau mündete. Um dafür allerdings nicht noch einmal den schon beschlossenen Haushalt umstricken zu müssen, entschied der Stadtrat, dass die SEP das Haus baut. Sie investiert rund drei Millionen Euro. Die Stadt mietet später das Haus von der SEP.

