Der Christstollen ist so gut wie nie zuvor Die Bäcker im Landkreis haben ihr Weihnachtsgebäck testen lassen. Nahezu alle schnitten mit der Note „sehr gut“ ab.

Toni Beier aus Stadt Wehlen von Tonis Bäckerladen reichte zwei Stollen zur Prüfung ein. Sowohl sein Dinkel-Mandel-Stollen als auch der Rosinenstollen wurden mit „sehr gut“ bewertet. Die Stollentest-Ergebnisse (Auswahl) © Daniel Förster

Die Bäcker und Konditoren im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge haben ein gutes Händchen beim Stollenbacken. „In diesem Jahr gibt es Qualität wie nie zuvor“, fasst Stollenprüfer André Bernadzky zusammen. Der Diplom-Lebensmittelchemiker und Chef der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Dresden hat 29 verschiedene Stollen von 18 Bäcker- und Konditormeistern aus dem Landkreis probiert. Schließlich wollte die Bäckerinnung des Kreises wissen, welcher Stollen der beste weit und breit ist. Beim Stollenfest auf dem Canaletto-Weihnachtsmarkt in Pirna vergab der Fachmann am Sonnabend 25-mal Gold und viermal Silber an die Bäckermeister. 85 Prozent der Striezel bewertete er also mit der Note „sehr gut“, fünf mit „gut“. Keine einzige der traditionellen, teils aber auch ungewöhnlichen Stollenkreationen fiel durch.

„Das ist noch nie da gewesen“, lobt André Bernadzky die Stollenbäcker. Je nachdem, wie viele verschiedene Stollen aus der Backstube eingereicht wurden, nahm mancher Bäcker- oder Konditormeister sogar dreimal Gold mit nach Hause. Hauptsächlich Rosinenstollen bekam André Bernadzky zur Prüfung auf den Tisch. Auch sechs Mandel- und drei Mohnstollen waren dabei. Ein Novum war ein Dinkel-Aronia-Stollen der Bäckerei Hiekel in Kreischa. Chefin Grit Großmann präsentierte diese Neuproduktion erstmals der Öffentlichkeit. „Es dürfte einer der gesündesten Stollen überhaupt sein“, sagt Grit Großmann, die auch Ernährungsberaterin ist.

Die Stollentest-Ergebnisse (Auswahl) zurück 1 von 2 weiter Sehr gut: Bäckerei Burkhardt Pirna- Rottwerndorf (Mandelstollen, Dresdner Christstollen, Mohnstollen), Bäckerei Niedermühle Sebnitz (Christstollen), Bäckerei Mehnert Dürrröhrsdorf (Christstollen, Mohnstollen, Mohnstriezel), Bäckerei Walter Lohmen (Rosinenstollen); Bäckerei Schietzold Maxen (Mandelstollen, Christstollen), Bäckerei Engelhardt Pirna-Neundorf (Mandelstollen, Rosinenstollen), Konditorei Förster Bad Schandau (Christstollen), Toni’s Bäckerladen Stadt Wehlen (Dinkel-Mandelstollen, Rosinenstollen). Gut: Bäckerei-Konditorei Thomschke Oberottendorf (Christstollen); Bäckerei Gröger Pirna-Copitz (Christstollen).

Stollenfachmann Bernadzky prüfte und wertete über fünf Stunden lang anhand von etwa 130 Kriterien, vorgegeben von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Er vergab Punkte unter anderem für die Form und das Aussehen, Struktur und Elastizität. Geruch und Geschmack werden bei der Prüfung am höchsten gewichtet, und nur der Stollen, der 100 Punkte erreicht, bekommt Gold.

Das tolle Ergebnis freute auch die Besucher des Pirnaer Weihnachtsmarktes, die reichlich kosteten und sich so von der Qualität der Backwaren überzeugen konnten. Sieben der beteiligten Bäckermeister gaben Einblicke in die Kunst des Stollenbackens. Zu Beginn des Stollenfestes trugen die Bäcker einen zwei Meter langen Riesenstollen, gebacken von Innungsobermeister Frank Gröger aus Pirna-Copitz, auf die Bühne. Den großen Striezel schnitt Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke mit dem Pirnaer Stollenmesser an. Von den Gästen, die zulangten, wurde eine Spende für das Evangelische Kinderhaus erbeten. Kinder der Einrichtung hatten den Besuchern ein Ständchen geboten.

