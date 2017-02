Der Chef der Hotel-Sterne geht Gerhard Schwabe verlässt nach 20 Jahren den Dresdner Hotel- und Gaststättenverband.

Gerhard Schwabe geht in den Ruhestand. © René Meinig

Als die Neustadt gerade zum Kneipenviertel heranwächst und die Hotels in Dresden an ihren ersten Internetseiten basteln, wagt Gerhard Schwabe den Sprung. Der studierte Maler wechselt von der Kunst in die Wirtschaft und übernimmt im April 1997 die Geschäftsführung des Dresdner Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Dem Verein, der Hotels die Sterne verleiht.

An diesem Dienstag hat der 65-Jährige offiziell Abschied von seiner Arbeit genommen und den Ruhestand angetreten – auch, wenn längst nicht alles blendend in der Branche läuft. Die Gehälter etwa. „Die sind zwar seit Ende der 90er-Jahre prozentual gestiegen, das ist schön“, sagt Schwabe. Aber immer noch verdienen Köche, Kellner und Hotelfachmänner bei Weitem nicht so viel wie ihre Kollegen in den alten Bundesländern. Das Arbeitszeitgesetz ist noch so eine Sache. „Um Gotteswillen, wir wollen niemanden ausbeuten“, so der scheidende Dehoga-Chef. Aber eine Höchstarbeitszeit von acht, in Ausnahmefällen zehn Stunden am Tag sei in der Gastronomie kaum umsetzbar. Genau das fordert aber das Mindestlohngesetz seit 2015.

Was die Zukunft der Dresdner Gastronomie- und Hotelbranche angeht, so ist Schwabe trotzdem optimistisch. Die Stadt werde sich von der Tourismusdelle erholen und ihr beschädigtes Image reparieren, sagt er und verspricht, sich nicht in die Aufgaben seines Nachfolgers, Axel Klein, einzumischen. Zwar plane er keine Weltreise, um einmal andere Hotels auf der Welt unter die Lupe zu nehmen. Aber Schwabe kehrt zurück zu den Anfängen. „Ich werde wieder malen, tanzen und wandern.“

Erst im vergangenen Jahr hatte der Dehoga mit dem Chef der Bergwirtschaft am Wilden Mann, Rolf-Dieter Sauer, einen neuen Vereinsvorsitzenden bekommen.

zur Startseite