Der Charme des Kraftwerks ist geblieben Im Dezember feiern Operette und Theater junge Generation Premiere in Dresdens Mitte. Das Foyer ist schon fertig.

Premierenfeste werden in Zukunft auf dieser Galerie im Foyer des Kulturkraftwerks gefeiert. Über den Köpfen: ein alter Portalkran.

Zwischen alten Ziegeln und neuem Sichtbeton: Im Eingangsbereich des Theaterkraftwerks trifft Industriegeschichte auf Moderne.

Ziegelsockel, Stahlträger, von denen die grüne Farbe abblättert und ein Portalkran an der Decke: Ihren Industriecharme hat die alte Maschinenhalle im Kraftwerk Mitte kaum verloren. Obwohl sonst alles neu ist. Im Foyer von Staatsoperette und dem Theater junge Generation befinden sich die Arbeiter in den letzten Zügen. Die Montage des Kassentresens ist am Freitag in vollem Gange. Ansonsten muss nur noch etwas geputzt werden, bevor am 16. Dezember die ersten Besucher eintreten.

Im Übergangsbereich zum Neubau, hinauf zu den Sälen, domieren weiße Wände und Säulen sowie schwarze Treppengeländer. Alt trifft auf modern. Rund neun Millionen Euro kostet die Ausstattung von Dresdens neuem Theaterzentrum. Operettenintendant Wolfgang Schaller hat Mitte September seine Hauptbühne übergeben bekommen. Nun werden bis Mitte Oktober die Scheinwerfer eingebaut.

„Ich bin außergewöhnlich dankbar, dass wir auf eine pünktliche Eröffnung zusteuern“, sagte er. Bis Ende November wollen die Bauarbeiter im Haus fertig sein. Kollegin Felicitas Loewe, die Intendantin des Theaters junge Generation (TjG), plant derweil schon den Eröffnungstag. „Um elf Uhr vormittags geht es los“, sagt sie. Zuerst wird der TjG-Saal feierlich eröffnet, unter anderem mit künstlerischen Beiträgen der Semperoper, der Dresdner Philharmonie und dem Heinrich-Schütz-Konservatorium, das erst vor wenigen Wochen gleich ins Nachbarhaus gezogen ist. Am Abend wird dann im Operettensaal gefeiert. Das ganze Haus werde zum Flanieren begehbar sein, so Loewe. Insgesamt werden 1 300 Besucher erwartet. Mehr geht nicht, aus Platz- und brandschutzrechtlichen Gründen.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) machte am Freitag zu einem Baustellenrundgang noch einmal deutlich, welch wichtiger Impuls das Kulturkraftwerk sei für die Belebung des Areals von der Alt- zur Friedrichstadt hin. Und nicht zuletzt für die Bewerbung Dresdens als europäische Kulturhauptstadt müssten die beiden Theater nun mit Programmen gefüllt werden.

Bis zur Eröffnung müssen noch die Außenbereiche fertiggestellt werden. Derzeit wird der Betonweg in der Theatergasse gegossen. In den nächsten Wochen kommen außerdem ein paar Bäume dazu.

Im Juli 2014 wurde der Grundstein für den Theaterneubau gelegt. Die Staatsoperette spielt seit 1947 am östlichen, das TjG seit 1950 am westlichen Stadtrand Dresdens. Letzten August konnten die Arbeiter bereits Richtfest feiern. Rund 100 Millionen Euro fließen in das städtische Kulturprojekt, das in Zukunft auch Touristen anlocken soll.

