Der charmante Scheich Was Amtsgerichtsdirektor Herbert Zapf in seinen Prozessen so Kurioses erlebt hat.

Herbert Zapf ist seit 1992 in Sachsen und seit 17 Jahren am Amtsgericht. Seine Fälle spiegeln das Leben der Menschen wider.

Es gibt Situationen, da muss sich ein Amtsgerichtsdirektor einfach das Lachen verkneifen, weil es im Grunde um eine ernste Sache geht. Zu Silvester lässt der Richter aber das ein oder andere gucken.

Herr Zapf, worüber mussten Sie 2016 am meisten schmunzeln?

Über den Scheich, der im Gerichtssaal erfuhr, dass er seit zwei Jahren Vater ist.

Im Ernst?

Er war natürlich kein Scheich, eher ein notorischer Heiratsschwindler. Der Mann aus Nordafrika versprach der Schwester seiner Lebensgefährtin, in München für 800 Euro Provision eine Wohnung zu besorgen. Hat er natürlich nicht, und das Geld war auch weg. Die Lebensgefährtin war Zeugin in dem Prozess, den es daraufhin gab und erzählte, wie sich ihr Freund bei ihr als reicher Scheich vorgestellt hat. Leider waren seine „Öl-Millionen“ irgendwo fest angelegt. Naja, sie hat`s geglaubt. Nun hätte man ja meinen können, der ganze Schwindel und der Vorfall mit der Schwester wären der Schlusspunkt der Beziehung. Der Mann hatte bei einer Vorgängerin schon Hanebüchenes erzählt. Dass er in Libyen entführt worden sei und 40 000 Euro zahlen müsste, sonst würde er geköpft. Das hat die Dame in der früheren Beziehung aber nicht mehr geglaubt. Das wäre ja das Ende des Kontakts gewesen. Aber es lief anders. Im Prozess – die beiden hatten sich tatsächlich zunächst getrennt – erfuhr der Angeklagte plötzlich, dass er inzwischen eine zweijährige Tochter hat! Er hat um ein Handyfoto gebeten, und die junge Mutter sagte ganz gerührt, die Kleine sei so charmant wie ihr Papa. Dann gingen sie zusammen raus. Da fiel mir nichts mehr ein.

Sind die Angeklagten heute anders als früher?

Die schweren Jungs und Mädels sind so uneinsichtig wie immer – aber um kleinste Dinge wird heute erbittert gestritten. Ich hatte dieses Jahr einen Mann, der ist gegen ein Bußgeld von zehn Euro zu Felde gezogen, weil er auf dem Weg der Gartensparte zu schnell gefahren ist. Mein Gott, das bezahlt man doch! Dann hat er Einspruch eingelegt, es gab einen neuen Termin, aber da konnte er angeblich nicht. Er schickte ein Schreiben in Russisch, in dem er angeblich zu einer Konferenz nach Moskau eingeladen wurde. Das habe ich abgelehnt als Hinderungsgrund und er hat wieder Beschwerde eingelegt. Der Richter vom Beschwerdegericht hat ihm schließlich in einer Passage sogar Russisch geantwortet, dass die Konferenz ausfällt. Am Ende hat er nicht nur die zehn Euro bezahlt, sondern auch noch die ganzen Gerichtskosten.

Welche Streitfälle sind die Kuriosesten aus Ihrer Erfahrung?

Das sind wohl die Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ich hatte einen Fall vor Gericht, da waren zwei Nachbar-Familien auf dem Dorf bestens miteinander verfeindet. Eines Morgens beginnt eine der Damen, die Hofeinfahrt der anderen Familie mit Schnee zuzuschippen. Die andere Frau sieht das am Fenster, greift sich ebenfalls den Schneeschieber und schippt den Schnee wieder zurück vor die Einfahrt der Nachbarn. Das sieht wiederum der Ehemann der ersten Frau, stürzt heraus, setzt sich in den Traktor und schiebt richtige Schneeberge vors Grundstück der Nachbarn. Ergebnis: Die beiden Streithennen gehen mit der Schaufel aufeinander los und eine der Frauen trägt eine gehörige Platzwunde am Kopf davon. Daraufhin musste sich die andere vor Gericht wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Ob das zur Einsicht gereicht hat, bezweifel ich allerdings.

Und welcher Delinquent hat sich am Dümmsten angestellt?

Wahrscheinlich die Lebensgefährtin eines Drogenhändlers. Die Polizei hatte schon ein Auge auf den Mann und der versuchte nun, seiner Frau zu erklären, wo sich das Versteck befindet, damit sie die Ware dort herausholt. Er hat ein paarmal telefoniert, weil sie das einfach nicht begriffen hat. Die Polizei hatte allerdings keine Mühe, das Versteck nach der Abhöraktion zu finden und tauschte das Crystal vor Ort gegen eine Attrappe aus. Tja, dumm gelaufen.

Es fragte Birgit Ulbricht

