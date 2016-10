Der CCL geht in den Schrebergarten Die Narren kramen Gartenzwerge hervor und helfen Bauern bei der Frauensuche. Karten für die neue Saison können bestellt werden.

2015 gab es wieder sieben Faschingsveranstaltungen für Kinder, Senioren und alle anderen Fans der fünften Jahreszeit. Die CCL-Mitglieder feierten unter sich und mit Karnevalisten aus dem gesamten Kreis. © Archiv/Dietmar Thomas

Den Mitgliedern des Carnevalclubs Leisnig (CCL) hat Präsident Jürgen Hermsdorf am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung einiges abverlangt. Während er schon das Motto für die Saison 2017 bekanntgab, blickte er vorher auf das Arbeitsjahr 2015 zurück. Das hatten die meisten ob der inzwischen bewältigten Arbeit schon fast völlig verdrängt. Immerhin standen ja auch 2016 schon eine Menge Termine an.

Trotzdem: 2015 gab es wieder sieben Faschingsveranstaltungen für Kinder, Senioren und alle anderen Fans der fünften Jahreszeit. Die CCL-Mitglieder feierten unter sich und mit Karnevalisten aus dem gesamten Kreis. Sie waren 2015 bei der Stadtbaderöffnung und wie die 18 Jahre vorher beim Altstadtfest dabei, halfen bei der Benefizgala beim Bühnenaufbau oder beim Weihnachtsmarkt, verschiedene Märchen darzustellen. „Der Karneval ist bei uns in Leisnig eine Ganzjahresaufgabe geworden“, so Hansjörg Oehmig, der beim CCL für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Öffentlich gemacht hat der Verein auch das neue Motto. Das heißt: Bauer sucht, die Frauen warten – der CCL im Schrebergarten!“ „Seit das Motto feststeht, geht es schon an die Programmgestaltung. Das Männerteam arbeitet angestrengt, auch die Frauen sind dran“, bescheinigt Oehmig.

Vom Ablauf her wird sich in der neuen Saison nichts ändern. Der Auftakt wird am 11. November um 11.11 Uhr vorm Rathaus gefeiert. Danach arbeiten die Faschingsaktiven auf die Eröffnungsfeier am 17. Februar hin. Für sie und alle anderen Termine können jetzt schon Karten bestellt werden. Die Online-Bestellung funktioniert ab dem 11. November, ab 11.11 Uhr. Veranstaltungsorte bleiben die Zimmermann-Turnhalle und das Schützenhaus. (DA/sig)

zur Startseite