Der Campus ist fertig Im neuen Bautzener Berufsschulzentrum für Wirtschaft und Technik beginnt der Unterricht – bei besten Bedingungen.

Schulleiter Uwe Richter steht im PC-Labor des Neubaus. © uwe soeder

Handwerker, Gebäudereiniger und Lehrkräfte haben sich ordentlich ins Zeug gelegt. Sogar am Wochenende wurde geschraubt, geputzt und geräumt. Nach über zwei Jahren Bauzeit beginnt an diesem Montag im neuen Haus des BSZ für Wirtschaft und Technik der Unterricht. Die Schüler können sich auf eine moderne in sonnengelb und grasgrün gestaltete Berufsschule freuen. Sie schließt über einen Gang direkt an den Altbau an, wo vor allem die angehenden Wirtschaftler und Erzieher lernen. Der dreigeschossige Neubau und samt Zwei-Feld-Turnhalle und Dachsportplatz vollendet das Berufsschulzentrum an den Schilleranlagen zu einem großen Campus.

Fünf Fachkabinette zur Metall- und Elektroausbildung an der Löbauer Straße und die Werkstätten an der Albert-Schweitzer-Straße sind an die Schilleranlagen gezogen. Mit Ausnahme der 150 Schüler an der Sächsischen Steinmetzschule in Demitz-Thumitz lernen jetzt 1 200 Berufsschüler an einem zentralen Standort. „Das ist ein Riesenvorteil“, sagt der Schulleiter Uwe Richter. Lehrer und Schüler müssten nicht mehr pendeln und verfügen in den Räumen des neuen BSZ über eine solide Ausstattung. „Der Neubau ist für die Oberlausitz eine ganz zukunftsträchtige Entscheidung gewesen, um die Ausbildung hier in der Region zu halten“, so der Schulleiter.

PC-Labor und Steuerungstechnik

Im Laborraum für Steuerungstechnik hat am Freitag der Lehrer Hartmut Vyhnalek noch die Fließbandanlagen einer kleinen Fertigungsstrecke in Position gebracht. Hier können die Schüler die Vorgänge einer automatisierten Produktion selbst durchexerzieren. „Ein Roboter schafft das hergestellte Bauteil zum Schluss ins Hochregal“, erklärt der Lehrer.

Im PC-Labor hat der Informatiklehrer Dirk Baumbach die Computer an allen 28 Arbeitsplätzen angeschaltet. Er spielt neue Software auf die Rechner und entfernt veraltete Programme. An den Computern lernen Schüler beispielsweise den Umgang mit 3-D-Programmen. Sie können am Rechner ein Materialstück simulieren und die Daten anschließend an den 3-D-Drucker, die Fräsmaschine oder die Drehmaschine im Nebenraum senden. So sehen sie sofort, wie erfolgreich ihre Programmierung war.

Hochbetrieb während der Winterferien

Die ganzen Ferien über geräumt haben die Lehrer für Metalltechnik. Sie mussten alle Klassensätze an Material und Werkzeugen aus den Räumen an der Albert-Schweitzer-Straße verpacken und in die vielen Fächer und Schränke der Metallwerkstätten im Erdgeschoss des neuen BSZ wieder einräumen. „Was die Kollegen hier geleistet haben, sucht seinesgleichen“, lobt Uwe Richter seine gesamte Belegschaft.

In den Werkstätten ist so gut wie alles praktisch erprobbar: Es gibt eine Schmiede, schwere Ambosse, Schweißkabinen, CNC-Maschinen, Feilbänke mit Schraubstöcken. In einem Raum wurden für die angehenden Anlagenmechaniker verschiedene Heizungssysteme aufgebaut. Von der Pelletheizung über Gasthermen, Solarthermie und Ölkessel bis hin zum Mini-Blockheizkraftwerk können hier unterschiedliche Heizvarianten am praktischen Beispiel erklärt werden.

21 Millionen Euro teures Projekt

Martina Pfitzner, die Projektleiterin des Landratsamtes, ist mit dem Neubau zufrieden. Als Schulträger ist der Landkreis für den soliden Bauablauf verantwortlich gewesen. Man war sogar etwas schneller als geplant. Bis auf Kleinigkeiten ist alles fertig. „Auch die Pflanzung in den Außenanlagen ist gemacht“, sagt Martina Pfitzner. In dieser Woche rechnet die Projektleiterin damit, dass draußen der Trinkbrunnen installiert wird.

Auch der Kostenrahmen für das neue BSZ werde eingehalten, berichtet die Landratsmitarbeiterin. Insgesamt 21 Millionen Euro kostet das moderne Schulhaus. Die Gelder kommen zum größten Teil vom Landkreis. Rund 7,4 Millionen Euro gibt der Freistaat dazu. Während der Bauphase wurde viel mit regionalen Firmen gearbeitet, betont Martina Pfitzner.

Unihockey auf dem Schuldach

Architektonisch fällt das Gebäude durch seine schwarze Fassade und die großzügigen Fensterflächen und Oberlichter auf. Der Dachsportplatz mit seiner 960 Quadratmeter großen Kunstrasenfläche ist ein weiterer Clou. Hier haben die Berufsschüler nicht nur eine Laufbahn, sondern auch die Möglichkeit, Unihockey zu spielen. Dank des Dachsportplatzes und der neuen Zwei-Feld-Halle kann das Berufsschulzentrum künftig auf die kleine, denkmalgeschützte Sporthalle auf ihrem Gelände verzichten. Diese wurde im Herbst ebenfalls wieder in Schuss gebracht. „Sie wird von der Montessori-Schule genutzt“, erklärt Uwe Richter. Nachmittags und in den Abendstunden können Sportvereine dann beide Turnhallen belegen.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber für die Schüler und Lehrer: Die Mensa gibt in diesem Monat noch keine Speisen und Getränke aus. Derzeit werde nach einem Betreiber für die Ausgabeküche gesucht, berichtet der Schulleiter. Anfang April soll es dann mit dem Betrieb des Essensraums losgehen.

Infotag im BSZ an den Schilleranlagen 1 am 9. März von 10 bis 19 Uhr; u. a. mit offenem Unterricht, halbstündlichen Führungen, Bildungsberatung, Sport und Wettkampf in der neuen Turnhalle

zur Startseite