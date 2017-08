Der Buskönig Alfons Dienel hat sich vom Fahrer zum nun dreifachen Chef hochgearbeitet – dabei hatte er eigentlich ganz andere Pläne.

Alfons Dienel auf dem Gelände der KVG in Zittau. Inzwischen fahren seine Kollegen auch in Brandenburg. © Rafael Sampedro

Einfach mal wieder in so einen Bus steigen und losfahren? An der nächsten Haltestelle die Türen öffnen und die Kunden begrüßen? Alfons Dienel lächelt: „Ja, das würde ich gern mal wieder machen – aber ich komme nicht mehr dazu.“ Der hochgewachsene, schlanke Mann mit der randlosen Brille und den hellen Augen seufzt. Busfahrer ist er immer gern gewesen – obwohl das nie sein Plan war. Inzwischen ist er der oberste Busfahrer. Der Buskönig in den Landkreisen Görlitz und Oberspreewald-Lausitz mit 254 Mitarbeitern.

Denn die Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck (KVG) ist im August dieses Jahres gewachsen und der 58-Jährige leitet damit die Geschicke dreier Firmen gleichzeitig: Er ist Geschäftsführer und Verkehrsleiter der KVG, die mit ihren Bussen den Süden des Landkreises Görlitz bedient. Er ist Betriebsleiter der Regionalbus Oberlausitz Bautzen/Betriebsteil Görlitz, die im Gebiet des früheren Niederschlesischen Oberlausitzkreises unterwegs ist. Und er hat nun auch in Brandenburg, im gesamten Oberspreewald-Lausitz-Kreis, bei der neu gegründeten Bus GmbH den Hut auf.

Diesen Job hat sich Dienel, der in Rennersdorf bei Herrnhut aufgewachsen ist und heute nur wenige Kilometer weiter in Kemnitz lebt, in seiner Jugend nie erträumt. Er wollte Medizin studieren. Aber sich extra lange zur Armee zu verpflichten, war nicht sein Ding. Soldat sein musste er dennoch – und dabei machten ihm Busse das Leben leichter: „Sie suchten bei der NVA einen Busfahrer, und da ich den Lkw-Schein hatte, sollte ich es mal versuchen“, erinnert er sich. Es klappte so gut, dass er bis zum Ende der Armeezeit hinter dem Lenkrad saß und danach – es war noch Zeit bis zum Lehrerstudium in Löbau – gleich noch bei der KVG in Bernstadt einstieg.

Das Studium war allerdings nur eine kurze Episode: „Mein Vater wurde sehr krank, meine Mutter war bereits gestorben und ich musste mich um meinen kleineren Bruder kümmern“, erzählt er. Und so kehrte er mit 20 wieder zu den Bussen zurück. Dass Alfons Dienel mehr lenken kann als nur Fahrzeuge, haben seine Vorgesetzten schon damals erkannt: „Aber ich wollte nicht in die Partei“, sagt er. Und so fuhr er eben Linienbusse „zu den Gruben in Hagenwerder und Olbersdorf, im Schülerverkehr oder in Bernstadt“. Die hellen Augen blitzen, wenn er sich daran erinnert: „Ja, das hat mir Spaß gemacht.“

Einige Busfahrer bei der KVG kennen Dienel noch aus dieser Zeit: „Ein bisschen verändert hat sich der Alfons schon“, sagt ein Kollege, der seit zwei Jahrzehnten dabei ist, verschmitzt. Aber natürlich kann der große Chef im großen Unternehmen auch nicht mit allen gut Kumpel sein, schiebt er gleich nach. Gut auskommen könne man mit ihm aber nach wie vor: „Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen“, erklärt auch ein anderer Kollege. „Für die Region hier und das Unternehmen hat er sich immer eingesetzt, hat Geld hierher geholt“, betonen viele. Und ansprechbar – wenn es Probleme gibt – sei er noch immer, auch wenn die Sprechstunden vor Ort seltener geworden sind.

„Die Sprechstunden – ja, da fehlt zurzeit ein bisschen die Regelmäßigkeit“, gibt Alfons Dienel ganz offen zu. Ist eben viel zu tun derzeit. Wichtig ist ihm sein „Team“ aber dennoch. Ihre Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern, war sein Antrieb seit er 1996 Betriebsleiter der KVG in Löbau-Zittau wurde. Das rechnen ihm viele im Unternehmen hoch an. Eigentlich habe er sich damals selbstständig machen wollen, dafür in der Freizeit die Schulbank gedrückt. Aber dann bot man ihm die Stelle an und Dienel blieb – auch in dunkleren Zeiten. Die kamen zwischen 2004 bis 2014: Zunächst verkaufte der Landkreis das bislang öffentliche Unternehmen an Abellio, ein Jahr später war das Busunternehmen erneut weitergereicht – an einen Hedgefonds, eine „Heuschrecke“, wie man solche Investoren landläufig nennt.

Für Dienel war das die Zeit, in der er zusehen musste, wie er die KVG-Basis sichern kann. Das schaffte er über ein bewährtes Mittel: Er bewarb sich für Schienenersatz- und Reiseverkehre, stabilisierte die Firma auf diese Weise. Einige der Chefs, die sich damals bei ihm die Klinke in die Hand gaben, hatten wenig Interesse und regionale Detailkenntnis: „In drei Jahren kamen und gingen fünf Geschäftsführer“, skizziert Alfons Dienel. Erst 2014/15 wendete sich das Blatt: Die Rhenus Verniro GmbH, die schon im Kreis Bautzen den Busverkehr lenkte, kaufte den benachbarten Konkurrenten. Das Nahverkehrsunternehmen befördert rund 90 Millionen Fahrgäste im Jahr, ist spezialisiert auf Bus und Bahn und hat nun auch die Erweiterung nach Norden möglich gemacht.

Für Alfons Dienel heißt das, neben den Besuchen in den Betrieben, vor allem Schreibtischarbeit und viele Zahlen. Neben Finanzplanungen und der Frage, welche Fahrzeuge neu zu beschaffen sind, kümmert er sich um Verträge mit Subunternehmen, Personalentscheidungen oder auch die Statistik, die Ämter und Auftraggeber wünschen. Dienels Aufgabe ist aber auch das Baustellenmanagement – also die amtlichen Genehmigungen, wenn wegen Bauarbeiten die Haltestellen verlegt und Umleitungen gefahren werden müssen.

Die Freizeit verbringt der Vater eines erwachsenen Sohnes lieber an der frischen Luft: „Vor 20 Jahren habe ich mit dem Reiten angefangen, weil das mit dem Fußball nicht mehr so prickelnd war“, sagt er und lacht. Er habe es seiner Frau, die ihm all die Jahre den Rücken freigehalten hat, nachgemacht und sich einfach mal auf ein Pferd gesetzt. Und siehe da: Alfons Dienel kann nicht nur Busse und Firmen lenken.

zur Startseite